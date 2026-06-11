Сборная США на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная США в качестве сборной одной из стран-хозяек выступит на чемпионате мира по футболу
, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Все о шансах американской сборной – в материале РИА Новости.
Конфедерация
УЕФА
Тренер
Винченцо Монтелла (с сентября 2023)
Ключевой игрок
Арда Гюлер, нападающий ("Реал")
Группа
Группа D (США, Парагвай, Австралия)
Стадия квалификации
2-е место в Группе E УЕФА (Испания, Грузия, Болгарии). Отбор через плей-офф (победа в финале пути С над сборной Косово)
Ожидания
Выход в плей-офф. Шанс дойти до четвертьфинала – около 15%.
Как сборная США отобралась на ЧМ-2026
Американцы автоматически стали участниками финальной стадии мирового первенства как одни из хозяев турнира. В настоящее время сборная США находится на 16-м месте рейтинга ФИФА. В товарищеских матчах, сыгранных в период с осени 2025 года, американская команда одержала пять побед, потерпела три поражения и одну игру свела вничью.
Среди наиболее успешных стоит выделить встречу со сборной Уругвая 18 ноября в Тампе, которая закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев ЧМ. Также сборная США в период подготовки к чемпионату обыграла будущих соперников по группе – команды Австралии и Парагвая с одинаковым счетом 2:1. При этом третьему оппоненту по группе D, сборной Турции, американцы в июне прошлого года уступили (1:2), как и двум элитным европейским сборным в марте нынешнего года – бельгийцам со счетом 2:5 и португальцам со счетом 0:2.
Состав сборной США на ЧМ-2026
Американская команда, помимо признанного игрока элиты Кристиана Пулишича, получила еще одного большого мастера, когда Фоларин Балоган принял решение выступать в звездно-полосатой форме, предпочтя ее английскому и нигерийскому флагам. Воспитанник школы лондонского "Арсенала" провел нынешний сезон в "Монако" просто прекрасно, так что стоит ожидать от него подвигов на острие атаки и в сборной США.
Оборону американской сборной цементируют ее опытнейший 38-летний капитан Тим Рим (80 с лишним матчей за национальную команду), а также Крис Ричардс из "Кристал Пэлас". В полузащите незаменим Тайлер Адамс из "Борнмута". Эти футболисты составляют живой сплав с молодыми игроками, которыми наводнена нынешняя сборная США.
Заявка сборной США на ЧМ-2026
Позиция
Игрок
Клуб (2025/26)
Возраст
Матчи/Голы за сборную
ВР
Мэтт Тернер
Нью-Инглэнд Революшн
31
54 / 0
ВР
Мэтт Фриз
Нью-Йорк Сити
27
14 / 0
ВР
Крис Брейди
Чикаго Файр
22
1 / 0
ЗЩ
Сержиньо Дест
ПСВ
25
38 / 3
ЗЩ
Крис Ричардс
Кристал Пэлас
26
36 / 3
ЗЩ
Энтони Робинсон
Фулхэм
28
53 / 4
ЗЩ
Остон Трасти
Селтик
27
7 / 0
ЗЩ
Майлз Робинсон
Цинциннати
29
39 / 3
ЗЩ
Тим Рим (капитан)
Шарлотт
38
81 / 1
ЗЩ
Алекс Фримен
Вильярреал
21
16 / 2
ЗЩ
Максимилиан Арфстен
Коламбус Крю
25
19 / 1
ЗЩ
Марк Маккензи
Тулуза
27
28 / 0
ЗЩ
Джо Скалли
Боруссия (Менхенгладбах)
23
25 / 0
ПЗ
Тайлер Адамс
Борнмут
27
53 / 2
ПЗ
Джованни Рейна
Боруссия (Менхенгладбах)
23
37 / 9
ПЗ
Уэстон Маккенни
Ювентус
27
65 / 12
ПЗ
Себастьян Берхалтер
Ванкувер Уайткэпс
25
12 / 1
ПЗ
Кристиан Ролден
Сиэтл Саундерс
30
46 / 0
ПЗ
Марк Тиллмэн
Байер
24
29 / 3
ПЗ
Рикардо Пепи
ПСВ
23
36 / 13
ПЗ
Кристиан Пулишич
Милан
27
85 / 33
НП
Бренден Эронсон
Лидс
25
57 / 9
НП
Хаджи Райт
Ковентри
28
20 / 7
НП
Фоларин Балоган
Монако
24
26 / 9
НП
Тимоти Веа
Марсель
26
50 / 7
НП
Алехандро Сендехас
Америка
28
14 / 2
Расписание сборной США на групповом этапе (Группа D)
Дата
Соперник
Время МСК
Город / Стадион
Тур
13.06.2026
Парагвай
04:00
Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium
1-й тур
19.06.2026
Австралия
22:00
Сиэтл / Seattle Stadium
2-й тур
26.06.2026
Турция
05:00
Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium
3-й тур
Тренер сборной США – Маурисио Почеттино
Почеттино – один из немногих главных тренеров на этом чемпионате мира, которых можно отнести к категории знаменитых. Аргентинский специалист предпочел покинуть клубный футбол после не самого успешного опыта в английском "Челси" и сосредоточился на работе со сборной США. Однако в Лондоне Почеттино навсегда останется звездой – как минимум в том районе, где болеют за "Тоттенхэм", ведь с аргентинским наставником этот клуб провел один из лучших периодов в своей истории.
План Почеттино со сборной США – сделать упор на владение мячом. По статистике сыгранных с этим специалистом матчей, американцы контролируют кожаную сферу на протяжении около 60% игрового времени в матчах с менее рейтинговыми соперниками, а в противостояниях с элитными сборными делят время владения мячом примерно наполовину.
Параметр
Значение
Дата рождения
2 марта 1972 (Мерфи, Аргентина)
Возраст
54 года
В должности с
сентября 2024
Главные достижения
Финалист Лиги чемпионов-2018/19, Кубка Английской лиги-2014/15 ("Тоттенхэм"). Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции сезона-2021/22 ("ПСЖ"). Финалист Кубка Английской лиги-2023/24 ("Челси"). Финалист Золотого кубка КОНКАКАФ-2025 (США).
Стиль
Предпочитает атакующий стиль с высоким прессингом и схему 4-2-3-1, внедряет в сборную США тактическую гибкость, упор на владение мячом и развитие позиционных атак.
Контракт
действует до 2030 года
Главная звезда сборной США – Кристиан Пулишич
Параметр
Значение
Позиция
Нападающий
Возраст
27 лет
Матчи в Серии А сезона-2025/26
30
Минуты в сезоне
~1 612 в Серии А
Награды
Победитель Лиги чемпионов (2020/21), Суперкубка УЕФА (2021), победитель клубного чемпионата мира (2021) – "Челси", обладатель Кубка Германии (2016/17) – "Боруссия" Дортмунд, обладатель Суперкубка Италии (2024) – "Милан", победитель Лиги наций КОНКАКАФ (2019/20, 2022/23, 2023/24) – США.
Прозвище "Капитан Америка" просто так не дают – Кристиан Пулишич по праву завоевал право называться главной звездой сборной США. В качестве элитного игрока он зарекомендовал себя в дортмундской "Боруссии". Трансфер в лондонский "Челси" сделал техничного и скоростного вингера самым дорогим американским футболистом. В составе "синих" Пулишич стал победителем Лиги чемпионов. В 2023 году американец перешел в "Милан", где также стал одним из ключевых игроков.
В составе национальной сборной Пулишич переписал множество рекордов, став самым молодым капитаном в истории команды и одним из лучших ее бомбардиров. Правда, минувший сезон выдался для него трудным: с декабря он не забивал ни в клубе, ни в сборной. Впрочем, в конце мая в товарищеской встрече против сборной Сенегала голевая "засуха" для Пулишича прервалась, что наверняка придаст лидеру американской команды уверенности перед чемпионатом мира.
Тактический портрет: как играет сборная США
Со сборной США любимый высокий прессинг Почеттино работает не всегда, поэтому основное внимание чаще всего уделяется владению мячом и созданию оборонительной структуры в центре поля. Американцы при аргентинском специалисте стараются комбинировать по флангам, используя пару атакующих полузащитников и опорную зону за ними, чтобы лучше контролировать центр поля.
Любимая схема Почеттино – 4-2-3-1, только вот именно с ней американцы потерпели в марте разгромное поражение со счетом 2:5 в товарищеском матче со сборной Бельгии. Через три дня португальцы тоже расстроили "звездно-полосатых", забив им два безответных гола. Впрочем, эти результаты аргентинский специалист объяснил, не погружаясь в тонкости тактических схем. "И у бельгийцев, и у португальцев играют футболисты из топ-100 в мире. У нас их нет ни одного", - безапелляционно заявил он.
Столкнувшись с зашкаливающими до четырехзначных чисел ценами на билеты, американские болельщики наверняка будут требовать от своей сборной соответствующих высоких результатов на чемпионате мира. Вот только, как ни крути, у сборной США есть потолок, и выше него прыгнуть не удастся ни при каких обстоятельствах. Чемпионом мира американцы не станут и медали завоюют едва ли.
Впрочем, выйти из группы сборная США в компании с Парагваем, Австралией и Турцией должна. По крайней мере, первых двух соперников американская команда в подготовительный к чемпионату мира период обыгрывала. Протяженность же шествия по плей-офф будет зависеть от многих факторов – в первую очередь, разумеется, от тех, кто американцам встретится на этом пути. Букмекеры примерно в 40% оценивают шансы сборной США добраться до четвертьфинала. То есть до стадии, куда американская сборная пробивалась в последний раз в 2002 году. Наилучший же результат "звездно-полосатые" показали на самом первом чемпионате мира в истории – в 1930 году, где они дошли до полуфинала.