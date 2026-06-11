Сборная США на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная США в качестве сборной одной из стран-хозяек выступит на чемпионате мира по футболу , который пройдет с 11 июня по 19 июля. Все о шансах американской сборной – в материале РИА Новости.

Конфедерация УЕФА Тренер Винченцо Монтелла (с сентября 2023) Ключевой игрок Арда Гюлер, нападающий ("Реал") Группа Группа D (США, Парагвай, Австралия) Стадия квалификации 2-е место в Группе E УЕФА (Испания, Грузия, Болгарии). Отбор через плей-офф (победа в финале пути С над сборной Косово) Ожидания Выход в плей-офф. Шанс дойти до четвертьфинала – около 15%.

Как сборная США отобралась на ЧМ-2026

Американцы автоматически стали участниками финальной стадии мирового первенства как одни из хозяев турнира. В настоящее время сборная США находится на 16-м месте рейтинга ФИФА. В товарищеских матчах, сыгранных в период с осени 2025 года, американская команда одержала пять побед, потерпела три поражения и одну игру свела вничью.

Среди наиболее успешных стоит выделить встречу со сборной Уругвая 18 ноября в Тампе, которая закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев ЧМ. Также сборная США в период подготовки к чемпионату обыграла будущих соперников по группе – команды Австралии и Парагвая с одинаковым счетом 2:1. При этом третьему оппоненту по группе D, сборной Турции, американцы в июне прошлого года уступили (1:2), как и двум элитным европейским сборным в марте нынешнего года – бельгийцам со счетом 2:5 и португальцам со счетом 0:2.

Состав сборной США на ЧМ-2026

Американская команда, помимо признанного игрока элиты Кристиана Пулишича, получила еще одного большого мастера, когда Фоларин Балоган принял решение выступать в звездно-полосатой форме, предпочтя ее английскому и нигерийскому флагам. Воспитанник школы лондонского "Арсенала" провел нынешний сезон в "Монако" просто прекрасно, так что стоит ожидать от него подвигов на острие атаки и в сборной США.

Оборону американской сборной цементируют ее опытнейший 38-летний капитан Тим Рим (80 с лишним матчей за национальную команду), а также Крис Ричардс из "Кристал Пэлас". В полузащите незаменим Тайлер Адамс из "Борнмута". Эти футболисты составляют живой сплав с молодыми игроками, которыми наводнена нынешняя сборная США.

Заявка сборной США на ЧМ-2026

Позиция Игрок Клуб (2025/26) Возраст Матчи/Голы за сборную ВР Мэтт Тернер Нью-Инглэнд Революшн 31 54 / 0 ВР Мэтт Фриз Нью-Йорк Сити 27 14 / 0 ВР Крис Брейди Чикаго Файр 22 1 / 0 ЗЩ Сержиньо Дест ПСВ 25 38 / 3 ЗЩ Крис Ричардс Кристал Пэлас 26 36 / 3 ЗЩ Энтони Робинсон Фулхэм 28 53 / 4 ЗЩ Остон Трасти Селтик 27 7 / 0 ЗЩ Майлз Робинсон Цинциннати 29 39 / 3 ЗЩ Тим Рим (капитан) Шарлотт 38 81 / 1 ЗЩ Алекс Фримен Вильярреал 21 16 / 2 ЗЩ Максимилиан Арфстен Коламбус Крю 25 19 / 1 ЗЩ Марк Маккензи Тулуза 27 28 / 0 ЗЩ Джо Скалли Боруссия (Менхенгладбах) 23 25 / 0 ПЗ Тайлер Адамс Борнмут 27 53 / 2 ПЗ Джованни Рейна Боруссия (Менхенгладбах) 23 37 / 9 ПЗ Уэстон Маккенни Ювентус 27 65 / 12 ПЗ Себастьян Берхалтер Ванкувер Уайткэпс 25 12 / 1 ПЗ Кристиан Ролден Сиэтл Саундерс 30 46 / 0 ПЗ Марк Тиллмэн Байер 24 29 / 3 ПЗ Рикардо Пепи ПСВ 23 36 / 13 ПЗ Кристиан Пулишич Милан 27 85 / 33 НП Бренден Эронсон Лидс 25 57 / 9 НП Хаджи Райт Ковентри 28 20 / 7 НП Фоларин Балоган Монако 24 26 / 9 НП Тимоти Веа Марсель 26 50 / 7 НП Алехандро Сендехас Америка 28 14 / 2

Тимоти Веа Тимоти Веа

Расписание сборной США на групповом этапе (Группа D)

Дата Соперник Время МСК Город / Стадион Тур 13.06.2026 Парагвай 04:00 Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium 1-й тур 19.06.2026 Австралия 22:00 Сиэтл / Seattle Stadium 2-й тур 26.06.2026 Турция 05:00 Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium 3-й тур

Тренер сборной США – Маурисио Почеттино

Почеттино – один из немногих главных тренеров на этом чемпионате мира, которых можно отнести к категории знаменитых. Аргентинский специалист предпочел покинуть клубный футбол после не самого успешного опыта в английском "Челси" и сосредоточился на работе со сборной США. Однако в Лондоне Почеттино навсегда останется звездой – как минимум в том районе, где болеют за "Тоттенхэм", ведь с аргентинским наставником этот клуб провел один из лучших периодов в своей истории.

План Почеттино со сборной США – сделать упор на владение мячом. По статистике сыгранных с этим специалистом матчей, американцы контролируют кожаную сферу на протяжении около 60% игрового времени в матчах с менее рейтинговыми соперниками, а в противостояниях с элитными сборными делят время владения мячом примерно наполовину.

© официальный твиттер портала Mirror Football Бывший главный тренер футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино © официальный твиттер портала Mirror Football Бывший главный тренер футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино

Параметр Значение Дата рождения 2 марта 1972 (Мерфи, Аргентина) Возраст 54 года В должности с сентября 2024 Главные достижения Финалист Лиги чемпионов-2018/19, Кубка Английской лиги-2014/15 ("Тоттенхэм"). Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции сезона-2021/22 ("ПСЖ"). Финалист Кубка Английской лиги-2023/24 ("Челси"). Финалист Золотого кубка КОНКАКАФ-2025 (США). Стиль Предпочитает атакующий стиль с высоким прессингом и схему 4-2-3-1, внедряет в сборную США тактическую гибкость, упор на владение мячом и развитие позиционных атак. Контракт действует до 2030 года

Главная звезда сборной США – Кристиан Пулишич

© пресс-служба клуба "Милан" Полузащитник "Милана" Кристиан Пулишич в матче Серии А © пресс-служба клуба "Милан" Полузащитник "Милана" Кристиан Пулишич в матче Серии А

Параметр Значение Позиция Нападающий Возраст 27 лет Матчи в Серии А сезона-2025/26 30 Минуты в сезоне ~1 612 в Серии А Награды Победитель Лиги чемпионов (2020/21), Суперкубка УЕФА (2021), победитель клубного чемпионата мира (2021) – "Челси", обладатель Кубка Германии (2016/17) – "Боруссия" Дортмунд, обладатель Суперкубка Италии (2024) – "Милан", победитель Лиги наций КОНКАКАФ (2019/20, 2022/23, 2023/24) – США.

Прозвище "Капитан Америка" просто так не дают – Кристиан Пулишич по праву завоевал право называться главной звездой сборной США. В качестве элитного игрока он зарекомендовал себя в дортмундской "Боруссии". Трансфер в лондонский "Челси" сделал техничного и скоростного вингера самым дорогим американским футболистом. В составе "синих" Пулишич стал победителем Лиги чемпионов. В 2023 году американец перешел в "Милан", где также стал одним из ключевых игроков.

В составе национальной сборной Пулишич переписал множество рекордов, став самым молодым капитаном в истории команды и одним из лучших ее бомбардиров. Правда, минувший сезон выдался для него трудным: с декабря он не забивал ни в клубе, ни в сборной. Впрочем, в конце мая в товарищеской встрече против сборной Сенегала голевая "засуха" для Пулишича прервалась, что наверняка придаст лидеру американской команды уверенности перед чемпионатом мира.

Тактический портрет: как играет сборная США

Со сборной США любимый высокий прессинг Почеттино работает не всегда, поэтому основное внимание чаще всего уделяется владению мячом и созданию оборонительной структуры в центре поля. Американцы при аргентинском специалисте стараются комбинировать по флангам, используя пару атакующих полузащитников и опорную зону за ними, чтобы лучше контролировать центр поля.

Любимая схема Почеттино – 4-2-3-1, только вот именно с ней американцы потерпели в марте разгромное поражение со счетом 2:5 в товарищеском матче со сборной Бельгии. Через три дня португальцы тоже расстроили "звездно-полосатых", забив им два безответных гола. Впрочем, эти результаты аргентинский специалист объяснил, не погружаясь в тонкости тактических схем. "И у бельгийцев, и у португальцев играют футболисты из топ-100 в мире. У нас их нет ни одного", - безапелляционно заявил он.

Прогноз на турнир

Столкнувшись с зашкаливающими до четырехзначных чисел ценами на билеты, американские болельщики наверняка будут требовать от своей сборной соответствующих высоких результатов на чемпионате мира. Вот только, как ни крути, у сборной США есть потолок, и выше него прыгнуть не удастся ни при каких обстоятельствах. Чемпионом мира американцы не станут и медали завоюют едва ли.