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Сборная США на ЧМ-2026: состав Почеттино, группа D, расписание матчей, прогноз
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:22 11.06.2026

Сборная США на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

© AP Photo / Scott KinserКристиан Пулишич
Кристиан Пулишич - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Scott Kinser
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Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная США в качестве сборной одной из стран-хозяек выступит на чемпионате мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Все о шансах американской сборной – в материале РИА Новости.

Конфедерация

УЕФА

Тренер

Винченцо Монтелла (с сентября 2023)

Ключевой игрок

Арда Гюлер, нападающий ("Реал")

Группа

Группа D (США, Парагвай, Австралия)

Стадия квалификации

2-е место в Группе E УЕФА (Испания, Грузия, Болгарии). Отбор через плей-офф (победа в финале пути С над сборной Косово)

Ожидания

Выход в плей-офф. Шанс дойти до четвертьфинала – около 15%.

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Чемпионат мира по футболу 2026: расписание, группы, стадионы и фавориты
9 июня, 12:00

Как сборная США отобралась на ЧМ-2026

Американцы автоматически стали участниками финальной стадии мирового первенства как одни из хозяев турнира. В настоящее время сборная США находится на 16-м месте рейтинга ФИФА. В товарищеских матчах, сыгранных в период с осени 2025 года, американская команда одержала пять побед, потерпела три поражения и одну игру свела вничью.
Среди наиболее успешных стоит выделить встречу со сборной Уругвая 18 ноября в Тампе, которая закончилась со счетом 5:1 в пользу хозяев ЧМ. Также сборная США в период подготовки к чемпионату обыграла будущих соперников по группе – команды Австралии и Парагвая с одинаковым счетом 2:1. При этом третьему оппоненту по группе D, сборной Турции, американцы в июне прошлого года уступили (1:2), как и двум элитным европейским сборным в марте нынешнего года – бельгийцам со счетом 2:5 и португальцам со счетом 0:2.

Состав сборной США на ЧМ-2026

Американская команда, помимо признанного игрока элиты Кристиана Пулишича, получила еще одного большого мастера, когда Фоларин Балоган принял решение выступать в звездно-полосатой форме, предпочтя ее английскому и нигерийскому флагам. Воспитанник школы лондонского "Арсенала" провел нынешний сезон в "Монако" просто прекрасно, так что стоит ожидать от него подвигов на острие атаки и в сборной США.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСборная США на ЧМ-2022
Футбол. Чемпионат мира. Матч Англия - США - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сборная США на ЧМ-2022
Оборону американской сборной цементируют ее опытнейший 38-летний капитан Тим Рим (80 с лишним матчей за национальную команду), а также Крис Ричардс из "Кристал Пэлас". В полузащите незаменим Тайлер Адамс из "Борнмута". Эти футболисты составляют живой сплав с молодыми игроками, которыми наводнена нынешняя сборная США.

Заявка сборной США на ЧМ-2026

Позиция

Игрок

Клуб (2025/26)

Возраст

Матчи/Голы за сборную

ВР

Мэтт Тернер

Нью-Инглэнд Революшн

31

54 / 0

ВР

Мэтт Фриз

Нью-Йорк Сити

27

14 / 0

ВР

Крис Брейди

Чикаго Файр

22

1 / 0

ЗЩ

Сержиньо Дест

ПСВ

25

38 / 3

ЗЩ

Крис Ричардс

Кристал Пэлас

26

36 / 3

ЗЩ

Энтони Робинсон

Фулхэм

28

53 / 4

ЗЩ

Остон Трасти

Селтик

27

7 / 0

ЗЩ

Майлз Робинсон

Цинциннати

29

39 / 3

ЗЩ

Тим Рим (капитан)

Шарлотт

38

81 / 1

ЗЩ

Алекс Фримен

Вильярреал

21

16 / 2

ЗЩ

Максимилиан Арфстен

Коламбус Крю

25

19 / 1

ЗЩ

Марк Маккензи

Тулуза

27

28 / 0

ЗЩ

Джо Скалли

Боруссия (Менхенгладбах)

23

25 / 0

ПЗ

Тайлер Адамс

Борнмут

27

53 / 2

ПЗ

Джованни Рейна

Боруссия (Менхенгладбах)

23

37 / 9

ПЗ

Уэстон Маккенни

Ювентус

27

65 / 12

ПЗ

Себастьян Берхалтер

Ванкувер Уайткэпс

25

12 / 1

ПЗ

Кристиан Ролден

Сиэтл Саундерс

30

46 / 0

ПЗ

Марк Тиллмэн

Байер

24

29 / 3

ПЗ

Рикардо Пепи

ПСВ

23

36 / 13

ПЗ

Кристиан Пулишич

Милан

27

85 / 33

НП

Бренден Эронсон

Лидс

25

57 / 9

НП

Хаджи Райт

Ковентри

28

20 / 7

НП

Фоларин Балоган

Монако

24

26 / 9

НП

Тимоти Веа

Марсель

26

50 / 7

НП

Алехандро Сендехас

Америка

28

14 / 2

Тимоти Веа
Нападающий Ювентуса Тимоти Веа - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Тимоти Веа

Расписание сборной США на групповом этапе (Группа D)

Дата

Соперник

Время МСК

Город / Стадион

Тур

13.06.2026

Парагвай

04:00

Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium

1-й тур

19.06.2026

Австралия

22:00

Сиэтл / Seattle Stadium

2-й тур

26.06.2026

Турция

05:00

Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium

3-й тур

Тренер сборной США – Маурисио Почеттино

Почеттино – один из немногих главных тренеров на этом чемпионате мира, которых можно отнести к категории знаменитых. Аргентинский специалист предпочел покинуть клубный футбол после не самого успешного опыта в английском "Челси" и сосредоточился на работе со сборной США. Однако в Лондоне Почеттино навсегда останется звездой – как минимум в том районе, где болеют за "Тоттенхэм", ведь с аргентинским наставником этот клуб провел один из лучших периодов в своей истории.
План Почеттино со сборной США – сделать упор на владение мячом. По статистике сыгранных с этим специалистом матчей, американцы контролируют кожаную сферу на протяжении около 60% игрового времени в матчах с менее рейтинговыми соперниками, а в противостояниях с элитными сборными делят время владения мячом примерно наполовину.
© официальный твиттер портала Mirror FootballБывший главный тренер футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино
Бывший главный тренер футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© официальный твиттер портала Mirror Football
Бывший главный тренер футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино

Параметр

Значение

Дата рождения

2 марта 1972 (Мерфи, Аргентина)

Возраст

54 года

В должности с

сентября 2024

Главные достижения

Финалист Лиги чемпионов-2018/19, Кубка Английской лиги-2014/15 ("Тоттенхэм"). Чемпион Франции, обладатель Кубка Франции сезона-2021/22 ("ПСЖ"). Финалист Кубка Английской лиги-2023/24 ("Челси"). Финалист Золотого кубка КОНКАКАФ-2025 (США).

Стиль

Предпочитает атакующий стиль с высоким прессингом и схему 4-2-3-1, внедряет в сборную США тактическую гибкость, упор на владение мячом и развитие позиционных атак.

Контракт

действует до 2030 года

Главная звезда сборной США – Кристиан Пулишич

© пресс-служба клуба "Милан"Полузащитник "Милана" Кристиан Пулишич в матче Серии А
Полузащитник Милана Кристиан Пулишич в матче Серии А - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© пресс-служба клуба "Милан"
Полузащитник "Милана" Кристиан Пулишич в матче Серии А

Параметр

Значение

Позиция

Нападающий

Возраст

27 лет

Матчи в Серии А сезона-2025/26

30

Минуты в сезоне

~1 612 в Серии А

Награды

Победитель Лиги чемпионов (2020/21), Суперкубка УЕФА (2021), победитель клубного чемпионата мира (2021) – "Челси", обладатель Кубка Германии (2016/17) – "Боруссия" Дортмунд, обладатель Суперкубка Италии (2024) – "Милан", победитель Лиги наций КОНКАКАФ (2019/20, 2022/23, 2023/24) – США.

Прозвище "Капитан Америка" просто так не дают – Кристиан Пулишич по праву завоевал право называться главной звездой сборной США. В качестве элитного игрока он зарекомендовал себя в дортмундской "Боруссии". Трансфер в лондонский "Челси" сделал техничного и скоростного вингера самым дорогим американским футболистом. В составе "синих" Пулишич стал победителем Лиги чемпионов. В 2023 году американец перешел в "Милан", где также стал одним из ключевых игроков.
В составе национальной сборной Пулишич переписал множество рекордов, став самым молодым капитаном в истории команды и одним из лучших ее бомбардиров. Правда, минувший сезон выдался для него трудным: с декабря он не забивал ни в клубе, ни в сборной. Впрочем, в конце мая в товарищеской встрече против сборной Сенегала голевая "засуха" для Пулишича прервалась, что наверняка придаст лидеру американской команды уверенности перед чемпионатом мира.

Тактический портрет: как играет сборная США

Со сборной США любимый высокий прессинг Почеттино работает не всегда, поэтому основное внимание чаще всего уделяется владению мячом и созданию оборонительной структуры в центре поля. Американцы при аргентинском специалисте стараются комбинировать по флангам, используя пару атакующих полузащитников и опорную зону за ними, чтобы лучше контролировать центр поля.
Любимая схема Почеттино – 4-2-3-1, только вот именно с ней американцы потерпели в марте разгромное поражение со счетом 2:5 в товарищеском матче со сборной Бельгии. Через три дня португальцы тоже расстроили "звездно-полосатых", забив им два безответных гола. Впрочем, эти результаты аргентинский специалист объяснил, не погружаясь в тонкости тактических схем. "И у бельгийцев, и у португальцев играют футболисты из топ-100 в мире. У нас их нет ни одного", - безапелляционно заявил он.

Прогноз на турнир

Столкнувшись с зашкаливающими до четырехзначных чисел ценами на билеты, американские болельщики наверняка будут требовать от своей сборной соответствующих высоких результатов на чемпионате мира. Вот только, как ни крути, у сборной США есть потолок, и выше него прыгнуть не удастся ни при каких обстоятельствах. Чемпионом мира американцы не станут и медали завоюют едва ли.
Впрочем, выйти из группы сборная США в компании с Парагваем, Австралией и Турцией должна. По крайней мере, первых двух соперников американская команда в подготовительный к чемпионату мира период обыгрывала. Протяженность же шествия по плей-офф будет зависеть от многих факторов – в первую очередь, разумеется, от тех, кто американцам встретится на этом пути. Букмекеры примерно в 40% оценивают шансы сборной США добраться до четвертьфинала. То есть до стадии, куда американская сборная пробивалась в последний раз в 2002 году. Наилучший же результат "звездно-полосатые" показали на самом первом чемпионате мира в истории – в 1930 году, где они дошли до полуфинала.
Арена ЧМ-2026 в Северной Америке - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Иранцы в США, безумные цены и запрет воды: ЧМ-2026 утонул в скандалах
10 июня, 14:35
 
ФутболКристиан ПулишичФоларин БалоганТим РимСпортЧМ по футболу 2026Маурисио ПочеттиноСШААвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
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