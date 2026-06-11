Сборная Нидерландов на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Нидерландов выступит на чемпионате мира по футболу , который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Все о шансах голландской сборной – в материале РИА Новости.

Конфедерация УЕФА Тренер Рональд Куман (с января 2023) Ключевой игрок Вирджил ван Дейк, защитник ("Ливерпуль") Группа Группа F (Япония, Швеция, Тунис) Стадия квалификации 1-е место в Группе G УЕФА (Польша, Финляндия, Мальта, Литва). Ожидания Выход из группы, победы в первых раундах плей-офф. По расчету суперкомпьютера Opta, вероятность выхода в финал около 8%, а победы на ЧМ – 3,6%.

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Как сборная Нидерландов отобралась на ЧМ-2026

Голландцы считались фаворитами европейской отборочной группы G, но неожиданно столкнулись с проблемами в матчах со сборной Польши, завершив оба со счетом 1:1. Более того, команда Рональда Кумана едва не потеряла очки в выездном матче против записного аутсайдера – сборной Литвы.

Впрочем, большинство основных матчей "оранжевые" выиграли уверенно, наколотив солидную разницу забитых и пропущенных мячей. Но считать их не пришлось благодаря сборной Финляндии, которая огорчила поляков на своем поле. Голландцы заняли первое место в группе и вышли в финальную часть чемпионата мира напрямую.

Соперник Счёт Дата Стадион Финляндия (в гостях) 2:0 07.06.2025 Олимпийский стадион (Хельсинки) Мальта (дома) 8:0 10.06.2025 Euroborg (Гронинген) Польша (дома) 1:1 04.09.2025 De Kuip (Роттердам) Литва (в гостях) 3:2 07.09.2025 Dariaus ir Girėno stadionas, (Каунас) Мальта (в гостях) 4:0 09.10.2025 Национальный стадион (Та-Кали) Финляндия (дома) 4:0 12.10.2025 Арена имени Йохана Кройфа (Амстердам) Польша (в гостях) 1:1 14.11.2025 Национальный стадион (Варшава) Литва (дома) 4:0 31.03.2026 Арена имени Йохана Кройфа (Амстердам)

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw Сборная Нидерландов в товарищеском матче против команды Алжира © REUTERS / Piroschka Van De Wouw Сборная Нидерландов в товарищеском матче против команды Алжира

Состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов "упакована" игроками, выступающими в Английской премьер-лиге. Из 26 игроков, которых Рональд Куман вызвал для участия в чемпионате мира, больше половины представляют именно чемпионат Англии. Главная звезда сборной, безусловно, Вирджил ван Дейк. Защитник "Ливерпуля" надежно цементирует оборону и в сборной, периодически угрожая воротам соперников на стандартах.

В строю и лучший бомбардир за всю историю сборной Нидерландов – Мемфис Депай . В европейской отборочной кампании он разделил второе место по количеству забитых голов (8), а всего на его счету сейчас 55 мячей.

Еще один звездный футболист голландцев – Френки де Йонг. Он пропустил почти два месяца в минувшем сезоне из-за травмы, но после возвращения помог "Барселоне" выиграть чемпионат Испании, ставший третьим подобным титулом в его карьере.

Обращает на себя внимание, что в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира могут выйти всего два представителя национального чемпионата. Это полузащитник Гус Тил из ПСВ и Ваут Вегхорст из "Аякса".

© REUTERS / Jay Biggerstaff Прибытие сборной Нидерландов в США на чемпионат мира-2026 © REUTERS / Jay Biggerstaff Прибытие сборной Нидерландов в США на чемпионат мира-2026

Расписание сборной Нидерландов (группа F)

Дата Соперник Время МСК Город / Стадион Тур 14.06.2026 Япония 23:00 Даллас / Dallas Stadium 1-й тур 20.06.2026 Швеция 20:00 Хьюстон / Houston Stadium 2-й тур 26.06.2026 Тунис 02:00 Канзас-Сити / Kansas City Stadium 3-й тур

© REUTERS / Leonhard Simon Болельщики сборной Нидерландов © REUTERS / Leonhard Simon Болельщики сборной Нидерландов

Тренер сборной Нидерландов – Рональд Куман

Болельщики, следившие за футболом в 80-90-х годах прошлого века, разумеется, помнят культового светловолосого голландского защитника с убийственно мощным ударом, которым он забил массу важнейших голов со штрафных. Где Рональд Куман, там успех – этот лозунг вполне подходит и "Аяксу", и ПСВ, и знаменитой "дрим-тим" "Барселоны" с Ромарио , Гвардиолой и Стоичковым.

В компании с последними Куман выиграл Кубок европейских чемпионов 1992 года – последний перед трансформацией этого турнира в Лигу чемпионов. Причем забил " Сампдории " ставший победным единственный гол. Конечно, со штрафного.

© REUTERS / Albert Gea Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман © REUTERS / Albert Gea Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман

Дата рождения 21 мая 1963 (Зандам, Нидерланды) Возраст 63 года В должности с января 2023 Главное достижение Чемпион Нидерландов 2001/02 и 2003/04 ("Аякс"), 2006/07 (ПСВ), обладатель Кубка Испании 2007/08 ("Валенсия"), 2020/21 ("Барселона") Стиль Сочетание традиционных голландских атакующих принципов с прагматичным подходом. Любимая схема – 4-3-3, основанная на владении мячом. Контракт действует до конца чемпионата мира 2026 года

Перейдя на тренерскую работу, Куман установил уникальное достижение – стал единственным человеком, который в "большой тройке" голландского футбола ("Аякс", ПСВ, " Фейенорд ") и поиграл, и потренировал. Но побед в качестве тренера у него меньше, чем как у игрока: в актив Рональд может занести себе Кубки Испании с "Валенсией" и "Барселоной".

Главным тренером сборной Нидерландов Куман впервые стал в 2018 году. Он заменил в этой должности Дика Адвоката – после того, как при нем голландцы не отобрались в финальную стадию чемпионата мира в России . С Куманом дела пошли лучше: "оранжевые" попали на Евро-2020.

Главная звезда сборной Нидерландов – Вирджил ван Дейк

© REUTERS / Piroschka Van De Wouw Вирджил ван Дейк © REUTERS / Piroschka Van De Wouw Вирджил ван Дейк

Позиция Защитник Возраст 34 года Матчи в Английской премьер-лиге - 2025/26 38 Минуты в сезоне ~3 420 в Английской премьер-лиге Награды Чемпион Англии (2019/20, 2024/25), обладатель Кубка Англии (2021/22), победитель Лиги чемпионов (2018/19), чемпион мира среди клубов (2019), обладатель Суперкубка УЕФА (2019).

Для 34-летнего ван Дейка нынешний чемпионат мира, вероятно, последняя возможность выиграть медаль. Будущий столп обороны "Ливерпуля" дебютировал в национальной команде в 2015 году, но с ним сборная Нидерландов не отобралась на мировое первенство 2018 года в России. На чемпионате мира 2022 года голландцы дошли до четвертьфинала, но там уступили по пенальти сборной Аргентины . Причем ван Дейк, вызвавшись бить первым, свой 11-метровый не забил.

Ван Дейка многие специалисты называют идеалом центрального защитника. "Он умеет правильно выбрать момент, чтобы вступить в борьбу и оттеснить нападающего. Он очень быстрый и крупный, но при этом обладает большой ловкостью для своего роста. Он быстр благодаря своему длинному шагу и впечатляет не только в обороне, но и в атаке, потому что забивает много голов", - так сказал о голландском футболисте звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси

Тактический портрет: как играет сборная Нидерландов

Куман не будет отходить от своей излюбленной схемы 4-3-3, основанной на владении мячом, но он достаточно гибок, чтобы временами переходить на схему 4-2-3-1, где фланговые нападающие смещаются в центр для взаимодействия с "десяткой" или чередуются с центральным нападающим, позволяя Дензелу Дюмфрису свободно перемещаться по правому флангу.

Голландская сборная долгие годы была сильна центральными нападающими – достаточно вспомнить Марко ван Бастена, Робина ван Перси Руда ван Нистелроя . Мемфис Депай на этой позиции стал лучшим бомбардиром сборной, но этот футболист уже "едет с ярмарки", и в последнее время игровой акцент у "оранжевых" сместился на мощную полузащиту с надежной обороной.

Прогноз на турнир

Сборная Нидерландов владеет не самым приятным рекордом чемпионатов мира – она наибольшее число раз играла в финалах (трижды) и при этом не побеждала. Сделать качественный шаг вперед желают не только фанаты "оранжевых", которых полно по всему миру, но и ветераны национальной сборной – ван Дейк и Депай, для которых этот мундиаль, вполне возможно, будет последним.