Сборная Нидерландов на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Конфедерация
УЕФА
Тренер
Рональд Куман (с января 2023)
Ключевой игрок
Вирджил ван Дейк, защитник ("Ливерпуль")
Группа
Группа F (Япония, Швеция, Тунис)
Стадия квалификации
1-е место в Группе G УЕФА (Польша, Финляндия, Мальта, Литва).
Ожидания
Выход из группы, победы в первых раундах плей-офф. По расчету суперкомпьютера Opta, вероятность выхода в финал около 8%, а победы на ЧМ – 3,6%.
Как сборная Нидерландов отобралась на ЧМ-2026
Соперник
Счёт
Дата
Стадион
Финляндия (в гостях)
2:0
07.06.2025
Олимпийский стадион (Хельсинки)
Мальта (дома)
8:0
10.06.2025
Euroborg (Гронинген)
Польша (дома)
1:1
04.09.2025
De Kuip (Роттердам)
Литва (в гостях)
3:2
07.09.2025
Dariaus ir Girėno stadionas, (Каунас)
Мальта (в гостях)
4:0
09.10.2025
Национальный стадион (Та-Кали)
Финляндия (дома)
4:0
12.10.2025
Арена имени Йохана Кройфа (Амстердам)
Польша (в гостях)
1:1
14.11.2025
Национальный стадион (Варшава)
Литва (дома)
4:0
31.03.2026
Арена имени Йохана Кройфа (Амстердам)
Состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026
Позиция
Игрок
Клуб (2025/26)
Возраст
Матчи/Голы за сборную
ВР
Брайтон
23
28 / 0
ВР
23
1 / 0
ВР
32
11 / 0
ЗЩ
Сандерленд
24
21 / 0
ЗЩ
Вирджил ван Дейк
Ливерпуль
34
91 / 12
ЗЩ
31
59 / 5
ЗЩ
Ян-Пауль ван Хекке
25
11 / 0
ЗЩ
Брайтон
26
15 / 1
ЗЩ
25
20 / 1
ЗЩ
30
71 / 11
ЗЩ
20
8 / 0
ПЗ
35
43 / 1
ПЗ
27
12 / 0
ПЗ
Ливерпуль
24
26 / 1
ПЗ
Манчестер Сити
27
31 / 7
ПЗ
28
6 / 1
ПЗ
28
28 / 3
ПЗ
Барселона
29
65 / 2
ПЗ
24
11 / 1
НП
33
52 / 14
НП
Мемфис Депай
32
109 / 55
НП
Ливерпуль
27
49 / 19
НП
26
15 / 3
НП
Дониелл Мален
Рома
27
52 / 13
НП
Сандерленд
24
11 / 1
НП
24
1 / 0
Расписание сборной Нидерландов (группа F)
Дата
Соперник
Время МСК
Город / Стадион
Тур
14.06.2026
Япония
23:00
Даллас / Dallas Stadium
1-й тур
20.06.2026
Швеция
20:00
Хьюстон / Houston Stadium
2-й тур
26.06.2026
Тунис
02:00
Канзас-Сити / Kansas City Stadium
3-й тур
Тренер сборной Нидерландов – Рональд Куман
Дата рождения
21 мая 1963 (Зандам, Нидерланды)
Возраст
63 года
В должности с
января 2023
Главное достижение
Чемпион Нидерландов 2001/02 и 2003/04 ("Аякс"), 2006/07 (ПСВ), обладатель Кубка Испании 2007/08 ("Валенсия"), 2020/21 ("Барселона")
Стиль
Сочетание традиционных голландских атакующих принципов с прагматичным подходом. Любимая схема – 4-3-3, основанная на владении мячом.
Контракт
действует до конца чемпионата мира 2026 года
Главная звезда сборной Нидерландов – Вирджил ван Дейк
Позиция
Защитник
Возраст
34 года
Матчи в Английской премьер-лиге - 2025/26
38
Минуты в сезоне
~3 420 в Английской премьер-лиге
Награды
Чемпион Англии (2019/20, 2024/25), обладатель Кубка Англии (2021/22), победитель Лиги чемпионов (2018/19), чемпион мира среди клубов (2019), обладатель Суперкубка УЕФА (2019).