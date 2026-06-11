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Сборная Нидерландов на ЧМ-2026: состав Кумана, группа F, расписание матчей, прогноз
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:13 11.06.2026

Сборная Нидерландов на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

© REUTERS / Piroschka Van De WouwСборная Нидерландов
Сборная Нидерландов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
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Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Нидерландов выступит на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Все о шансах голландской сборной – в материале РИА Новости.

Конфедерация

УЕФА

Тренер

Рональд Куман (с января 2023)

Ключевой игрок

Вирджил ван Дейк, защитник ("Ливерпуль")

Группа

Группа F (Япония, Швеция, Тунис)

Стадия квалификации

1-е место в Группе G УЕФА (Польша, Финляндия, Мальта, Литва).

Ожидания

Выход из группы, победы в первых раундах плей-офф. По расчету суперкомпьютера Opta, вероятность выхода в финал около 8%, а победы на ЧМ – 3,6%.

© Иллюстрация РИА НовостиВсе группы ЧМ-2026
Все группы ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Все группы ЧМ-2026

Как сборная Нидерландов отобралась на ЧМ-2026

Голландцы считались фаворитами европейской отборочной группы G, но неожиданно столкнулись с проблемами в матчах со сборной Польши, завершив оба со счетом 1:1. Более того, команда Рональда Кумана едва не потеряла очки в выездном матче против записного аутсайдера – сборной Литвы.
Впрочем, большинство основных матчей "оранжевые" выиграли уверенно, наколотив солидную разницу забитых и пропущенных мячей. Но считать их не пришлось благодаря сборной Финляндии, которая огорчила поляков на своем поле. Голландцы заняли первое место в группе и вышли в финальную часть чемпионата мира напрямую.

Соперник

Счёт

Дата

Стадион

Финляндия (в гостях)

2:0

07.06.2025

Олимпийский стадион (Хельсинки)

Мальта (дома)

8:0

10.06.2025

Euroborg (Гронинген)

Польша (дома)

1:1

04.09.2025

De Kuip (Роттердам)

Литва (в гостях)

3:2

07.09.2025

Dariaus ir Girėno stadionas, (Каунас)

Мальта (в гостях)

4:0

09.10.2025

Национальный стадион (Та-Кали)

Финляндия (дома)

4:0

12.10.2025

Арена имени Йохана Кройфа (Амстердам)

Польша (в гостях)

1:1

14.11.2025

Национальный стадион (Варшава)

Литва (дома)

4:0

31.03.2026

Арена имени Йохана Кройфа (Амстердам)

© REUTERS / Piroschka Van De WouwСборная Нидерландов в товарищеском матче против команды Алжира
Сборная Нидерландов в товарищеском матче против команды Алжира - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Сборная Нидерландов в товарищеском матче против команды Алжира

Состав сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов "упакована" игроками, выступающими в Английской премьер-лиге. Из 26 игроков, которых Рональд Куман вызвал для участия в чемпионате мира, больше половины представляют именно чемпионат Англии. Главная звезда сборной, безусловно, Вирджил ван Дейк. Защитник "Ливерпуля" надежно цементирует оборону и в сборной, периодически угрожая воротам соперников на стандартах.
В строю и лучший бомбардир за всю историю сборной Нидерландов – Мемфис Депай. В европейской отборочной кампании он разделил второе место по количеству забитых голов (8), а всего на его счету сейчас 55 мячей.
Еще один звездный футболист голландцев – Френки де Йонг. Он пропустил почти два месяца в минувшем сезоне из-за травмы, но после возвращения помог "Барселоне" выиграть чемпионат Испании, ставший третьим подобным титулом в его карьере.
Обращает на себя внимание, что в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира могут выйти всего два представителя национального чемпионата. Это полузащитник Гус Тил из ПСВ и Ваут Вегхорст из "Аякса".

Позиция

Игрок

Клуб (2025/26)

Возраст

Матчи/Голы за сборную

ВР

Барт Вербрюгген

Брайтон

23

28 / 0

ВР

Робин Руфс

Сандерленд

23

1 / 0

ВР

Марк Флеккен

Байер

32

11 / 0

ЗЩ

Лютсхарел Гертрёйда

Сандерленд

24

21 / 0

ЗЩ

Вирджил ван Дейк

Ливерпуль

34

91 / 12

ЗЩ

Натан Аке

Манчестер Сити

31

59 / 5

ЗЩ

Ян-Пауль ван Хекке

Брайтон

25

11 / 0

ЗЩ

Матс Виффер

Брайтон

26

15 / 1

ЗЩ

Микки ван де Вен

Тоттенхэм

25

20 / 1

ЗЩ

Дензел Дюмфрис

Интер

30

71 / 11

ЗЩ

Йоррел Хато

Челси

20

8 / 0

ПЗ

Мартен де Рон

Аталанта

35

43 / 1

ПЗ

Джастин Клюйверт

Борнмут

27

12 / 0

ПЗ

Райан Гравенберх

Ливерпуль

24

26 / 1

ПЗ

Тиджани Рейндерс

Манчестер Сити

27

31 / 7

ПЗ

Гус Тил

ПСВ

28

6 / 1

ПЗ

Тен Копмейнерс

Ювентус

28

28 / 3

ПЗ

Френки де Йонг

Барселона

29

65 / 2

ПЗ

Квинтен Тимбер

Марсель

24

11 / 1

НП

Ваут Вегхорст

Аякс

33

52 / 14

НП

Мемфис Депай

Коринтианс

32

109 / 55

НП

Коди Гакпо

Ливерпуль

27

49 / 19

НП

Ноа Ланг

Галатасарай

26

15 / 3

НП

Дониелл Мален

Рома

27

52 / 13

НП

Брайан Бробби

Сандерленд

24

11 / 1

НП

Крисенсио Саммервилл

Вест Хэм

24

1 / 0

© REUTERS / Jay BiggerstaffПрибытие сборной Нидерландов в США на чемпионат мира-2026
Прибытие сборной Нидерландов в США на чемпионат мира-2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Jay Biggerstaff
Прибытие сборной Нидерландов в США на чемпионат мира-2026

Расписание сборной Нидерландов (группа F)

Дата

Соперник

Время МСК

Город / Стадион

Тур

14.06.2026

Япония

23:00

Даллас / Dallas Stadium

1-й тур

20.06.2026

Швеция

20:00

Хьюстон / Houston Stadium

2-й тур

26.06.2026

Тунис

02:00

Канзас-Сити / Kansas City Stadium

3-й тур

© REUTERS / Leonhard SimonБолельщики сборной Нидерландов
Болельщики сборной Нидерландов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Leonhard Simon
Болельщики сборной Нидерландов

Тренер сборной Нидерландов – Рональд Куман

Болельщики, следившие за футболом в 80-90-х годах прошлого века, разумеется, помнят культового светловолосого голландского защитника с убийственно мощным ударом, которым он забил массу важнейших голов со штрафных. Где Рональд Куман, там успех – этот лозунг вполне подходит и "Аяксу", и ПСВ, и знаменитой "дрим-тим" "Барселоны" с Ромарио, Гвардиолой и Стоичковым.
В компании с последними Куман выиграл Кубок европейских чемпионов 1992 года – последний перед трансформацией этого турнира в Лигу чемпионов. Причем забил "Сампдории" ставший победным единственный гол. Конечно, со штрафного.
В сборной Нидерландов Рональд Куман был одним из ключевых футболистов наряду со звездами того времени – Марко ван Бастеном, Рудом Гуллитом и Франком Райкардом. С ними "оранжевые" стали чемпионами Европы 1988 года, победив в финале сборную СССР.
© REUTERS / Albert GeaГлавный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Albert Gea
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман

Дата рождения

21 мая 1963 (Зандам, Нидерланды)

Возраст

63 года

В должности с

января 2023

Главное достижение

Чемпион Нидерландов 2001/02 и 2003/04 ("Аякс"), 2006/07 (ПСВ), обладатель Кубка Испании 2007/08 ("Валенсия"), 2020/21 ("Барселона")

Стиль

Сочетание традиционных голландских атакующих принципов с прагматичным подходом. Любимая схема – 4-3-3, основанная на владении мячом.

Контракт

действует до конца чемпионата мира 2026 года

Перейдя на тренерскую работу, Куман установил уникальное достижение – стал единственным человеком, который в "большой тройке" голландского футбола ("Аякс", ПСВ, "Фейенорд") и поиграл, и потренировал. Но побед в качестве тренера у него меньше, чем как у игрока: в актив Рональд может занести себе Кубки Испании с "Валенсией" и "Барселоной".
Главным тренером сборной Нидерландов Куман впервые стал в 2018 году. Он заменил в этой должности Дика Адвоката – после того, как при нем голландцы не отобрались в финальную стадию чемпионата мира в России. С Куманом дела пошли лучше: "оранжевые" попали на Евро-2020.
Правда, специалист после отборочного турнира ушел в "Барселону", передав команду Франку де Буру, которого потом сменил Луи ван Гал. После чемпионата мира — 2022, где голландцы дошли до четвертьфинала, рулевым сборной вновь стал Куман, и при нем сборная вышла в полуфинал чемпионата Европы — 2024.

Главная звезда сборной Нидерландов – Вирджил ван Дейк

© REUTERS / Piroschka Van De WouwВирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Piroschka Van De Wouw
Вирджил ван Дейк

Позиция

Защитник

Возраст

34 года

Матчи в Английской премьер-лиге - 2025/26

38

Минуты в сезоне

~3 420 в Английской премьер-лиге

Награды

Чемпион Англии (2019/20, 2024/25), обладатель Кубка Англии (2021/22), победитель Лиги чемпионов (2018/19), чемпион мира среди клубов (2019), обладатель Суперкубка УЕФА (2019).

Для 34-летнего ван Дейка нынешний чемпионат мира, вероятно, последняя возможность выиграть медаль. Будущий столп обороны "Ливерпуля" дебютировал в национальной команде в 2015 году, но с ним сборная Нидерландов не отобралась на мировое первенство 2018 года в России. На чемпионате мира 2022 года голландцы дошли до четвертьфинала, но там уступили по пенальти сборной Аргентины. Причем ван Дейк, вызвавшись бить первым, свой 11-метровый не забил.
Ван Дейка многие специалисты называют идеалом центрального защитника. "Он умеет правильно выбрать момент, чтобы вступить в борьбу и оттеснить нападающего. Он очень быстрый и крупный, но при этом обладает большой ловкостью для своего роста. Он быстр благодаря своему длинному шагу и впечатляет не только в обороне, но и в атаке, потому что забивает много голов", - так сказал о голландском футболисте звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси.

Тактический портрет: как играет сборная Нидерландов

Куман не будет отходить от своей излюбленной схемы 4-3-3, основанной на владении мячом, но он достаточно гибок, чтобы временами переходить на схему 4-2-3-1, где фланговые нападающие смещаются в центр для взаимодействия с "десяткой" или чередуются с центральным нападающим, позволяя Дензелу Дюмфрису свободно перемещаться по правому флангу.
Голландская сборная долгие годы была сильна центральными нападающими – достаточно вспомнить Марко ван Бастена, Робина ван Перси, Руда ван Нистелроя. Мемфис Депай на этой позиции стал лучшим бомбардиром сборной, но этот футболист уже "едет с ярмарки", и в последнее время игровой акцент у "оранжевых" сместился на мощную полузащиту с надежной обороной.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Голландии
Болельщики сборной Голландии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Болельщики сборной Голландии

Прогноз на турнир

Сборная Нидерландов владеет не самым приятным рекордом чемпионатов мира – она наибольшее число раз играла в финалах (трижды) и при этом не побеждала. Сделать качественный шаг вперед желают не только фанаты "оранжевых", которых полно по всему миру, но и ветераны национальной сборной – ван Дейк и Депай, для которых этот мундиаль, вполне возможно, будет последним.
Но в число главных претендентов на золото голландцы объективно на этом чемпионате мира не попадают. В рейтинге ФИФА сборная Нидерландов занимает восьмое место. Конечно, из группы со сборными Швеции, Японии и Туниса Рональд Куман и его дружина выйти должны, как и пройти пару раундов в плей-офф. Но вот в решающих матчах справиться с такими грандами, как Испания, Франция или Аргентина, голландцам будет уже сложно. Если же переходить на математический язык, то суперкомпьютер Opta оценивает шансы голландцев на выход в финал примерно в 8%, а на победу в решающем матче – в 3,6%.
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