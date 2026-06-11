Сборная Колумбии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Колумбии стартует на чемпионате мира 18 июня встречей с командой Узбекистана, также в рамках группового этапа ей будут противостоять конголезцы и португальцы. РИА Новости Спорт рассказывает о южноамериканской сборной, ее звездах и шансах на выход в плей-офф.

Конфедерация КОНМЕБОЛ (Южная Америка) Тренер Нестор Лоренсо (Аргентина) Ключевой игрок Луис Диас, левый вингер ("Бавария") Группа Группа K (Португалия, ДР Конго, Узбекистан) Стадия квалификации 3-е место в отборе КОНМЕБОЛ (28 очков) Ожидания Выход из группы со 2-го места, борьба за плей-офф

© Иллюстрация РИА Новости Все группы ЧМ-2026 © Иллюстрация РИА Новости Все группы ЧМ-2026

Как сборная Колумбии отобралась на ЧМ-2026

Поз. Команда И В Очки 1 Аргентина 18 12 38 2 Эквадор 18 8 29 3 Колумбия 18 7 28 4 Уругвай 18 7 28 5 Бразилия 18 8 28 6 Парагвай 18 7 28 7 Боливия 18 6 20 8 Венесуэла 18 4 18 9 Перу 18 2 12 10 Чили 18 2 11

Сборная Колумбии решила вопрос отбора на чемпионат мира за тур до окончания группового этапа квалификационного турнира КОНМЕБОЛ. Путевку на ЧМ-2026 ей принесла уверенная домашняя победа над боливийцами (3:0).

Отбор команда Нестора Лоренсо прошла не очень стабильно. Особенно сложными стали октябрь и ноябрь 2024 года, когда три поражения в четырех матчах пошатнули позиции колумбийцев. Но в последних пяти турах сборная Колумбии не потерпела ни одного поражения и заняла итоговое 3-е место, набрав 28 очков (7 побед, 7 ничьих, 4 поражения).

Таким образом, команда из Латинской Америки спустя восемь лет вернулась на мундиаль. Лучшим бомбардиром квалификации стал форвард "Баварии" Луис Диас: 7 голов. Лучшим ассистентом стал полузащитник американского клуба "Миннесота Юнайтед" Хамес Родригес (7 голевых передах). По системе "гол+пас" Диас и Родригес делят первую строчку, набрав по 10 баллов (7+3 и 3+7).

На данный момент сборная Колумбии занимает 13-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Соперник Счёт Дата Примечание Венесуэла 1:0 07.09.2023 Гол Борре Чили 0:0 12.09.2023 На выезде Уругвай 2:2 12.10.2023 Голы Родригеса, Урибе Эквадор 0:0 17.10.2023 На выезде Бразилия 2:1 16.11.2023 Дубль Луиса Диаса Парагвай 1:0 21.11.2023 На выезде, гол Борре Аргентина 2:1 10.09.2024 Победный гол Родригеса Боливия 3:0 05.09.2025 Гол Кордобы, выход на ЧМ

© AP Photo / Fernando Vergara Сборная Колумбии после победы над командой Боливии празднует выход на чемпионат мира-2026 © AP Photo / Fernando Vergara Сборная Колумбии после победы над командой Боливии празднует выход на чемпионат мира-2026

Состав сборной Колумбии на ЧМ-2026

Нестору Лоренсо при выборе окончательного состава на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике удалось избежать серьезных проблем. Практически все ключевые игроки подошли к лету без травм. Исключением стал нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, получивший повреждение в финале Кубка России против московского "Спартака". Несмотря на это, он попал в итоговую заявку.

В отличие от футболистов санкт-петербургского "Зенита" Джона Дурана и Вильмара Барриоса, которые присутствовали в расширенном списке, но в итоге на ЧМ-2026 не едут. А вот экс-футболист московских ЦСКА и "Динамо" Хорхе Карраскаль в составе присутствует, как и бывший игрок "Краснодара" Кевин Кастаньо.

Особое внимание Лоренсо при формировании состава уделил средней линии: на мундиаль едут сразу девять полузащитников. По словам главного тренера, на подобных турнирах вариативность в центре поля играет важнейшую роль: "Мы стремимся всесторонне охватить эту зону".

Позиция Игрок Клуб (2025/26) ВР Камило Варгас "Атлас" (Мексика) ВР Давид Оспина "Атлетико Насьональ" (Колумбия) ВР Альваро Монтеро "Велес Сарсфилд" (Аргентина) ЗЩ Даниэль Муньос "Кристал Пэлас" (Англия) ЗЩ Сантьяго Ариас "Индепендьенте" (Аргентина) ЗЩ Йерри Мина "Кальяри" (Италия) ЗЩ Давинсон Санчес "Галатасарай" (Турция) ЗЩ Джон Лукуми "Болонья" (Италия) ЗЩ Вильер Дитта "Крус Асуль" (Мексика) ЗЩ Хоан Мохика "Мальорка" (Испания) ЗЩ Дейвер Мачадо "Нант" (Франция) ПЗ Хамес Родригес (К) "Миннесота Юнайтед" (США) ПЗ Ричард Риос "Бенфика" (Португалия) ПЗ Хефферсон Лерма "Кристал Пэлас" (Англия) ПЗ Густаво Пуэрта "Расинг Сантандер" (Испания) ПЗ Кевин Кастаньо "Ривер Плейт" (Аргентина) ПЗ Хуан Кинтеро "Ривер Плейт" (Аргентина) ПЗ Джон Арьяс "Палмейрас" (Бразилия) ПЗ Хорхе Карраскаль "Фламенго" (Бразилия) ПЗ Хуан Камило Портилья "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) НП Луис Диас "Бавария" (Германия) НП Луис Суарес "Спортинг" (Португалия) НП Карлос Гомес "Васко да Гама" (Бразилия) НП Хаминтон Кампас "Росарио Сентраль" (Аргентина) НП Джон Кордоба "Краснодар" (Россия) НП Хуан Камило Эрнандес "Бетис" (Испания)

© AP Photo / Fernando Vergara Форвард сборной Колумбии и "Краснодара" Джон Кордоба © AP Photo / Fernando Vergara Форвард сборной Колумбии и "Краснодара" Джон Кордоба

Расписание матчей сборной Колумбии (группа К)

Дата Соперник Время (МСК)* Город / Стадион Тур 18 июня 2026 Узбекистан 05:00 Мехико / Estadio Azteca 1-й 24 июня 2026 ДР Конго 05:00 Гуадалахара / Estadio Akron 2-й 28 июня 2026 Португалия 02:30 Майами / Hard Rock Stadium 3-й

© AP Photo / Fernando Vergara Болельщики сборной Колумбии © AP Photo / Fernando Vergara Болельщики сборной Колумбии

Тренер сборной Колумбии

Лоренсо впервые занял пост главного тренера в декабре 2020 года, возглавив перуанский клуб "Мельгар", а уже через полтора года получил приглашение в сборную Колумбии. К тому моменту у него уже был немалый опыт работы с национальной командой: на чемпионатах мира 2014 и 2018 аргентинец ассистировал Хосе Пекерману.

Именно принципы работы Пекермана Лоренсо и взял за основу. Он не боится экспериментировать с составом и привлекать в команду молодых футболистов. В 2024 году аргентинский специалист впервые за 23 года вывел сборную Колумбии в финал Кубка Америки, где она с минимальным счетом уступила аргентинцам.

Под его руководством команда провела 45 матчей, в которых одержала 27 побед, 11 встреч завершила вничью и потерпела всего 7 поражений.

© AP Photo / Fernando Vergara Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо © AP Photo / Fernando Vergara Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо

ФИО Нестор Габриэль Лоренсо Дата рождения / возраст 28.02.1966 / 60 лет Гражданство Аргентина У руля сборной Колумбии с 9 июля 2022 года Матчей со сборной 46 Прежние посты Гл. тренер: "Мельгар" (Перу); ассистент: сборные Колумбии, Аргентины, "Тигрес", "Толука"

Главная звезда сборной Колумбии

Луис Диас, без сомнения, является главной ударной силой сборной Колумбии. 29-летний футболист дебютировал во взрослой национальной команде в 2018 году в товарищеском матче против аргентинцев, а первый гол за сборную забил в марте 2019 года в ворота южнокорейцев. На Кубке Америки — 2021 Диас четыре раза поразил ворота соперников, став, наравне с Лионелем Месси, лучшим бомбардиром турнира. В 2024 году с помощью Диаса сборная Колумбии вышла в финал Кубка Америки, где проиграла аргентинцам.

На клубном уровне после переезда в Европу в 2019 году форвард дважды становился чемпионом Португалии в составе "Порту", выигрывал Английскую премьер-лигу и выходил в финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем", а в прошедшем сезоне занял 1-е место в чемпионате немецкой Бундеслиги с "Баварией", продемонстрировав великолепную результативность. На его счету 15 голов и 14 результативных передач. Как в списке лучших бомбардиров, так и по системе "гол+пас" колумбиец уступил только Гарри Кейну (36 голов и 5 передач).

© AP Photo / Gregory Bull Луис Диас во время товарищеского матча со сборной Иордании © AP Photo / Gregory Bull Луис Диас во время товарищеского матча со сборной Иордании

Имя Луис Диас (Luis Díaz) Дата рождения / возраст 13.01.1997 / 29 лет Позиция Левый вингер Клуб (2025/26) Бавария (Германия) Голы за сезон 2025/26 (Бундеслига) 15 Ассисты за сезон 2025/26 (Бундеслига) 14 Сыграно минут (Бундеслига) 2 450

В составе национальной команды Диас за всю карьеру провел 73 матча, забив 22 гола. Чемпионат мира — 2026 станет для вингера дебютным. "В нем есть что-то хаотичное и креативное. Лучо умен, но он любит хаос, и именно это делает его таким опасным", - отмечает Венсан Компани.

Тактический портрет: как играет сборная Колумбии

Колумбийцы предпочитают схему 4-2-3-1 с Хамесом Родригесом на острие атаки. Команда Нестора Лоренсо является ярким представителем классического латиноамериканского футбола с высоким уровнем техники и умением молниеносно разгонять атаки. Сборная Колумбии отлично использует фланги, а вингеры несут не меньшую опасность, чем центральный нападающий.

Скорость является одним из основных козырей колумбийцев. При этом они не забывают об обороне. По статистике квалификации на чемпионат мира сборная Колумбии пропускала в среднем один мяч за игру. Проблемой колумбийцев может стать потеря концентрации и последующие разрывы между линиями. Плюс ко всему они сильно зависят от лидеров – Родригеса и Диаса. Равноценных замен им нет. А если соперникам удастся нейтрализовать этих нападающих, атака сборной может потерять в яркости и расклеиться.

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