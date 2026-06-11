Сборная Испании на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Испании сыграет на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. О составе, расписании и перспективах Ла Рохи на предстоящем мундиале — в материале РИА Новости Спорт.
Конфедерация
УЕФА
Тренер
Луис де ла Фуэнте Кастильо (с декабря 2022)
Ключевой игрок
Ламин Ямаль, вингер ("Барселона")
Группа
Группа H
Стадия квалификации
1-е место в Группе E УЕФА (Турция, Грузия, Болгария)
Ожидания
выход с 1-го места группы, плей-офф минимум до 1/4 финала; статус одного из двух главных фаворитов трофея (имплицитная вероятность победы ~17-19%).
Как сборная Испании отобралась на ЧМ 2026
В квалификационном турнире испанская команда не испытала проблем. Подопечные Луиса де ла Фуэнте
попали в группу Е вместе со сборными Турции, Грузии и Болгарии. Вплоть до последнего тура испанцы шли безупречно — пять побед и ни одного пропущенного гола. В четырех случаях чемпионы Европы громили соперников, и особняком стоит гостевой матч с Турцией, в ворота которой влетело шесть безответных мячей. Лишь в последнем туре Испания сыграла вничью, но к тому времени путевка на мундиаль уже была оформлена.
Лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле стал нападающий "Реал Сосьедад
" Микель Оярсабаль. 29-летний футболист записал на свой счет шесть мячей и четыре результативные передачи. По системе "гол+пас" он вошел в тройку лучших игроков турнира, уступив лишь Мемфису Депаю
из Нидерландов и норвежцу Эрлингу Холанду
. Шесть мячей также забил полузащитник лондонского "Арсенала" Микель Мерино.
Соперник
Счет
Дата
Стадион
Турция (в гостях)
0:6
4 сентября 2025
Konya Büyükşehir
Грузия (дома)
2:0
7 сентября 2025
La Cartuja (Севилья)
Болгария (в гостях)
0:4
11 октября 2025
Vasil Levski (София)
Грузия (в гостях)
0:4
14 октября 2025
Boris Paichadze (Тбилиси)
Турция (дома)
3:0
15 ноября 2025
RCDE Stadium (Барселона)
Болгария (дома)
4:0
18 ноября 2025
La Cartuja (Севилья)
Испанцы сыграют на чемпионате мира в 13-й раз подряд — это одна из самых продолжительных серий в мировом футболе. В последний раз Фурия Роха не сумела пройти квалификацию в 1974 году на турнир в Германии. На последнем чемпионате мира испанцы сенсационно проиграли по пенальти сборной Марокко в 1/8 финала. Впоследствии марокканцы обыграли команду Португалии и заняли четвертое место на турнире, установив рекорд для африканских команд.
Состав сборной Испании на ЧМ 2026
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) утвердила итоговый состав сборной на ЧМ-2026 в мае. И набор из 26 футболистов, которые отправятся представлять Ла Роху в Канаде, США и Мексике стал уникальным — впервые в истории сборная Испании сыграет на мундиале без представителей мадридского "Реала".
При детальном рассмотрении этот факт не кажется таким шокирующим. Испанцы "Реала" — в основном молодежь. Ближе прочих к поездке на ЧМ был 21-летний защитник Дин Хёйсен, но Де ла Фуэнте предпочел укомплектовать центр обороны Пау Кубарси, Эриком Гарсией, Марком Пубилем и Эмериком Ляпортом. 34-летнему Дани Карвахалю
тоже не нашлось места в составе — ветеран провел значительную часть прошедшего сезона в лазарете. А вот из "Барселоны" в заявку попало целых восемь футболистов.
Расписание матчей сборной Испании
Дата
Соперник
Время МСК
Город / Стадион
Тур
15 июня 2026
Кабо-Верде
23:00
Атланта / Atlanta Stadium
1-й
21 июня 2026
Саудовская Аравия
23:00
Атланта / Atlanta Stadium
2-й
27 июня 2026
Уругвай
03:00
Сапопан / Estadio Akron
3-й
RFEF находилась в поисках нового главного тренера для сборной Испании после отставки с этого поста Луиса Энрике
. Нынешний наставник "ПСЖ" был у руля национальной команды с 2018 года, вывел испанцев в полуфинал чемпионата Европы, но провал на ЧМ в Катаре, где Ла Роха уступила Марокко в 1/8 финала, поставил крест на его дальнейшей работе в команде.
Испанцы предприняли логичный шаг и доверили сборную человеку, который к тому времени находился в ее структуре почти 10 лет. Луис де ла Фуэнте начинал тренерскую карьеру в клубах низших дивизионов чемпионата Испании, а потом сконцентрировался на работе с молодежью в "Атлетике" из Бильбао. После небольшого периода в "Алавесе
" его пригласили возглавить сборную Испании среди игроков не старше 19 лет.
Имя
Луис де ла Фуэнте
Дата рождения
21 июня 1961 (Аро, Ла-Риоха)
Возраст
64 года
В должности с
декабря 2022
Главное достижение
чемпион Европы 2024 (Германия)
Предыдущая карьера в сборной
тренер U-19, U-21 Испании
Стиль
гибрид 4-3-3 / 4-2-3-1 с акцентом на владение
Контракт
действует до конца ЧМ-2026
Де ла Фуэнте работал с 19-летними с 2013 по 2018 год, после чего поднялся в главную "молодежку". Специалист работал там вплоть до назначения в основную сборную, попутно успев свозить олимпийскую сборную Испании на Игры в Токио. В послужном списке Де ла Фуэнте победы на чемпионатах Европы с командами до 19 лет (2015) и до 21 года (2019). С основной сборной он выиграл Лигу Наций УЕФА в сезоне-2022/23 и, конечно, главный трофей — чемпионат Европы 2024 года в Германии.
Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании провела 42 матча и одержала 33 победы при шести ничьих и трех поражениях.
Главная звезда сборной Испании — Ламин Ямаль
Молодой представитель "Барселоны", выпускник знаменитой Ла Масии, как и многие, не избежал сравнений с легендой клуба Лео Месси. Однако в случае с Ямалем выданные ему авансы уже оправдываются. Испанец с марокканскими и экваторогвинейскими корнями уже к 18 годам стал главным козырем сборной и человеком, способным в одиночку изменить результат матча.
Имя
Ламин Ямаль Насрауи Эбана
Позиция
Правый вингер / атакующий полузащитник
Возраст
18 лет
Матчи в Ла Лиге 2025/26
28
Голы (Ла Лига)
16
Голевые передачи (Ла Лига)
12
Гол+пас за сезон 2025/26 (все турниры)
24 гола + 18 ассистов = 42
Минуты в сезоне
~2 270 в Ла Лиге
Награды
Golden Boy, чемпион Европы 2024
Ямаль дебютировал за "Барселону" еще в 2023 году в возрасте 15 лет и 290 дней, что сделало его самым молодым игроком в истории клуба в Ла Лиге. В 16 лет и 57 дней он впервые сыграл за основную сборную Испании, установив аналогичное достижение. В первой игре он забил гол в ворота сборной Грузии, став, соответственно, самым молодым автором гола в истории национальной команды.
На счету Ламина уже три чемпионства Испании, победа на ЧЕ-2024 и награда лучшему молодому футболисту года в Европе. По итогам сезона-2025/26 его впервые признали игроком сезона в чемпионате Испании. Даже несмотря на то, что Ямаль пропустил около десятка матчей из-за повреждений, он все равно сумел забить 16 мячей и отдать 12 результативных передач в матчах Ла Лиги. По системе "гол+пас" он стал лучшим в чемпионате.
В преддверии старта чемпионата мира Ямаль дал необычное обещание. "Если мы выиграем чемпионат мира, я обещаю, что буду отращивать бороду и усы три недели", — заявил Ламин. Шансы увидеть испанца в непривычном образе довольно высоки, ведь сборная Испании является одним из главных фаворитов турнира.
Тактический портрет: как играет сборная Испании
К чемпионату мира испанцы подходят на серии из 30 матчей без поражений — это второй самый продолжительный период в истории сборной. А значит, тактическая картина, которую Луис де ла Фуэнте привил своим футболистам, работает почти безупречно. Если предыдущего наставника Луиса Энрике критиковали за "стерильное" владение и слишком большой акцент на минимизацию рисков, то при Де ла Фуэнте команда заиграла более прямолинейно. Владение мячом в схеме 4-3-3 осталось на высоком уровне, но теперь команда чаще взвинчивает темп и проводит быстрые атаки.
Главный ответственный за это "взвинчивание" — конечно, Ламин Ямаль. Правда, на старте ЧМ перед тренером стоит дилемма — рисковать ли здоровьем юного дарования, ведь Ямаль еще не на сто процентов восстановился от травмы мышцы бедра левой ноги. На противоположном фланге придать игре скорости способен обладающий схожими с Ламином качествами Нико Уильямс, за разрушение в центре поля отвечает капитан команды Родри, а за продвижение — Педри
и Фабиан Руис.
Одна из немногих позиций, где основной игрок не совсем очевиден — вратарская. Унаи Симон из "Атлетика" уже который год номинально сохраняет статус первого номера сборной, однако с тем уровнем игры, что показывает голкипер "Арсенала" Давид Райя, сложно оставить его на скамейке.
Испанцы попали в группу Н вместе с командами Уругвая, Кабо-Верде и Саудовской Аравии. В первом туре Фурия Роха сыграет с дебютантами мундиаля кабовердцами — хорошая возможность "пристреляться" и оценить состояние лидеров. Вероятнее всего, в третьем туре испанцы и уругвайцы разыграют первое место в группе.
По версии букмекеров сборная Испании, наряду с Францией, является главным фаворитом турнира. В плей-офф команда может избежать встречи с топ-соперником вплоть до полуфинальной стадии. Попадание сборной Испании в тройку призеров выглядит вполне реалистично, да и победа Ла Рохи на турнире не станет удивлением.