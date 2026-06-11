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Сборная Испании на ЧМ-2026: состав, группа H, расписание матчей, прогноз
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:53 11.06.2026

Сборная Испании на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

© AP Photo / Alberto SaizФутболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Alberto Saiz
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Роберт Шилькович
Роберт Шилькович
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Испании сыграет на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. О составе, расписании и перспективах Ла Рохи на предстоящем мундиале — в материале РИА Новости Спорт.

Конфедерация

УЕФА

Тренер

Луис де ла Фуэнте Кастильо (с декабря 2022)

Ключевой игрок

Ламин Ямаль, вингер ("Барселона")

Группа

Группа H

Стадия квалификации

1-е место в Группе E УЕФА (Турция, Грузия, Болгария)

Ожидания

выход с 1-го места группы, плей-офф минимум до 1/4 финала; статус одного из двух главных фаворитов трофея (имплицитная вероятность победы ~17-19%).

© Иллюстрация РИА НовостиВсе группы ЧМ-2026
Все группы ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Все группы ЧМ-2026

Как сборная Испании отобралась на ЧМ 2026

В квалификационном турнире испанская команда не испытала проблем. Подопечные Луиса де ла Фуэнте попали в группу Е вместе со сборными Турции, Грузии и Болгарии. Вплоть до последнего тура испанцы шли безупречно — пять побед и ни одного пропущенного гола. В четырех случаях чемпионы Европы громили соперников, и особняком стоит гостевой матч с Турцией, в ворота которой влетело шесть безответных мячей. Лишь в последнем туре Испания сыграла вничью, но к тому времени путевка на мундиаль уже была оформлена.
Лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле стал нападающий "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль. 29-летний футболист записал на свой счет шесть мячей и четыре результативные передачи. По системе "гол+пас" он вошел в тройку лучших игроков турнира, уступив лишь Мемфису Депаю из Нидерландов и норвежцу Эрлингу Холанду. Шесть мячей также забил полузащитник лондонского "Арсенала" Микель Мерино.

Соперник

Счет

Дата

Стадион

Турция (в гостях)

0:6

4 сентября 2025

Konya Büyükşehir

Грузия (дома)

2:0

7 сентября 2025

La Cartuja (Севилья)

Болгария (в гостях)

0:4

11 октября 2025

Vasil Levski (София)

Грузия (в гостях)

0:4

14 октября 2025

Boris Paichadze (Тбилиси)

Турция (дома)

3:0

15 ноября 2025

RCDE Stadium (Барселона)

Болгария (дома)

4:0

18 ноября 2025

La Cartuja (Севилья)

Испанцы сыграют на чемпионате мира в 13-й раз подряд — это одна из самых продолжительных серий в мировом футболе. В последний раз Фурия Роха не сумела пройти квалификацию в 1974 году на турнир в Германии. На последнем чемпионате мира испанцы сенсационно проиграли по пенальти сборной Марокко в 1/8 финала. Впоследствии марокканцы обыграли команду Португалии и заняли четвертое место на турнире, установив рекорд для африканских команд.
© Соцсети турнира Евро-2024Футболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Соцсети турнира Евро-2024
Футболисты сборной Испании

Состав сборной Испании на ЧМ 2026

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) утвердила итоговый состав сборной на ЧМ-2026 в мае. И набор из 26 футболистов, которые отправятся представлять Ла Роху в Канаде, США и Мексике стал уникальным — впервые в истории сборная Испании сыграет на мундиале без представителей мадридского "Реала".
При детальном рассмотрении этот факт не кажется таким шокирующим. Испанцы "Реала" — в основном молодежь. Ближе прочих к поездке на ЧМ был 21-летний защитник Дин Хёйсен, но Де ла Фуэнте предпочел укомплектовать центр обороны Пау Кубарси, Эриком Гарсией, Марком Пубилем и Эмериком Ляпортом. 34-летнему Дани Карвахалю тоже не нашлось места в составе — ветеран провел значительную часть прошедшего сезона в лазарете. А вот из "Барселоны" в заявку попало целых восемь футболистов.

Позиция

Игрок

Клуб (2025/26)

Возраст

Матчи/голы за сборную

ВР

Унаи Симон

"Атлетик" (Бильбао)

28

47 / 0

ВР

Давид Райя

"Арсенал"

30

18 / 0

ВР

Жоан Гарсия

"Барселона"

25

4 / 0

ЗЩ

Пау Кубарси

"Барселона"

19

16 / 0

ЗЩ

Эмерик Ляпорт

"Атлетик" (Бильбао)

31

39 / 2

ЗЩ

Марк Кукурелья

"Челси"

27

28 / 1

ЗЩ

Алехандро Гримальдо

"Байер"

30

14 / 2

ЗЩ

Марк Пубиль

"Атлетико"

22

6 / 0

ЗЩ

Эрик Гарсия

"Барселона"

25

21 / 0

ЗЩ

Маркос Льоренте

"Атлетико"

31

22 / 1

ЗЩ

Педро Порро

"Тоттенхэм"

26

12 / 1

ПЗ

Педри

"Барселона"

23

32 / 3

ПЗ

Фабиан Руис

"ПСЖ"

30

38 / 8

ПЗ

Мартин Субименди

"Арсенал"

27

19 / 0

ПЗ

Дани Ольмо

"Барселона"

27

47 / 12

ПЗ

Гави

"Барселона"

21

30 / 6

ПЗ

Родри (капитан)

"Манчестер Сити"

29

62 / 4

ПЗ

Алекс Баэна

"Атлетико"

24

9 / 1

ПЗ

Микель Мерино

"Арсенал"

29

27 / 4

НП

Микель Оярсабаль

"Реал Сосьедад"

28

41 / 14

НП

Ламин Ямаль

"Барселона"

18

26 / 9

НП

Нико Уильямс

"Атлетик" (Бильбао)

23

27 / 6

НП

Ферран Торрес

"Барселона"

26

51 / 22

НП

Йереми Пино

"Кристал Пэлас"

23

16 / 3

НП

Борха Иглесиас

"Сельта"

32

9 / 1

НП

Виктор Муньос

"Осасуна"

21

1 / 0

Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Никогда такого не было: почему Испания отказалась от игроков "Реала" на ЧМ
26 мая, 11:45

Расписание матчей сборной Испании

Дата

Соперник

Время МСК

Город / Стадион

Тур

15 июня 2026

Кабо-Верде

23:00

Атланта / Atlanta Stadium

1-й

21 июня 2026

Саудовская Аравия

23:00

Атланта / Atlanta Stadium

2-й

27 июня 2026

Уругвай

03:00

Сапопан / Estadio Akron

3-й

© AFP 2024 / FRANCK FIFEЭпизод матча Испания - Франция на Евро-2024
Эпизод матча Испания - Франция на Евро-2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AFP 2024 / FRANCK FIFE
Эпизод матча Испания - Франция на Евро-2024

Тренер сборной Испании

RFEF находилась в поисках нового главного тренера для сборной Испании после отставки с этого поста Луиса Энрике. Нынешний наставник "ПСЖ" был у руля национальной команды с 2018 года, вывел испанцев в полуфинал чемпионата Европы, но провал на ЧМ в Катаре, где Ла Роха уступила Марокко в 1/8 финала, поставил крест на его дальнейшей работе в команде.
Испанцы предприняли логичный шаг и доверили сборную человеку, который к тому времени находился в ее структуре почти 10 лет. Луис де ла Фуэнте начинал тренерскую карьеру в клубах низших дивизионов чемпионата Испании, а потом сконцентрировался на работе с молодежью в "Атлетике" из Бильбао. После небольшого периода в "Алавесе" его пригласили возглавить сборную Испании среди игроков не старше 19 лет.
© соцсетиИспанский тренер Луис де ла Фуэнте. Архивное фото
Испанский тренер Луис де ла Фуэнте. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© соцсети
Испанский тренер Луис де ла Фуэнте. Архивное фото

Имя

Луис де ла Фуэнте

Дата рождения

21 июня 1961 (Аро, Ла-Риоха)

Возраст

64 года

В должности с

декабря 2022

Главное достижение

чемпион Европы 2024 (Германия)

Предыдущая карьера в сборной

тренер U-19, U-21 Испании

Стиль

гибрид 4-3-3 / 4-2-3-1 с акцентом на владение

Контракт

действует до конца ЧМ-2026

Де ла Фуэнте работал с 19-летними с 2013 по 2018 год, после чего поднялся в главную "молодежку". Специалист работал там вплоть до назначения в основную сборную, попутно успев свозить олимпийскую сборную Испании на Игры в Токио. В послужном списке Де ла Фуэнте победы на чемпионатах Европы с командами до 19 лет (2015) и до 21 года (2019). С основной сборной он выиграл Лигу Наций УЕФА в сезоне-2022/23 и, конечно, главный трофей — чемпионат Европы 2024 года в Германии.
Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании провела 42 матча и одержала 33 победы при шести ничьих и трех поражениях.

Главная звезда сборной Испании — Ламин Ямаль

Молодой представитель "Барселоны", выпускник знаменитой Ла Масии, как и многие, не избежал сравнений с легендой клуба Лео Месси. Однако в случае с Ямалем выданные ему авансы уже оправдываются. Испанец с марокканскими и экваторогвинейскими корнями уже к 18 годам стал главным козырем сборной и человеком, способным в одиночку изменить результат матча.
© Соцсети футболистаЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Соцсети футболиста
Ламин Ямаль

Имя

Ламин Ямаль Насрауи Эбана

Позиция

Правый вингер / атакующий полузащитник

Возраст

18 лет

Матчи в Ла Лиге 2025/26

28

Голы (Ла Лига)

16

Голевые передачи (Ла Лига)

12

Гол+пас за сезон 2025/26 (все турниры)

24 гола + 18 ассистов = 42

Минуты в сезоне

~2 270 в Ла Лиге

Награды

Golden Boy, чемпион Европы 2024

Ямаль дебютировал за "Барселону" еще в 2023 году в возрасте 15 лет и 290 дней, что сделало его самым молодым игроком в истории клуба в Ла Лиге. В 16 лет и 57 дней он впервые сыграл за основную сборную Испании, установив аналогичное достижение. В первой игре он забил гол в ворота сборной Грузии, став, соответственно, самым молодым автором гола в истории национальной команды.
На счету Ламина уже три чемпионства Испании, победа на ЧЕ-2024 и награда лучшему молодому футболисту года в Европе. По итогам сезона-2025/26 его впервые признали игроком сезона в чемпионате Испании. Даже несмотря на то, что Ямаль пропустил около десятка матчей из-за повреждений, он все равно сумел забить 16 мячей и отдать 12 результативных передач в матчах Ла Лиги. По системе "гол+пас" он стал лучшим в чемпионате.
В преддверии старта чемпионата мира Ямаль дал необычное обещание. "Если мы выиграем чемпионат мира, я обещаю, что буду отращивать бороду и усы три недели", — заявил Ламин. Шансы увидеть испанца в непривычном образе довольно высоки, ведь сборная Испании является одним из главных фаворитов турнира.

Тактический портрет: как играет сборная Испании

К чемпионату мира испанцы подходят на серии из 30 матчей без поражений — это второй самый продолжительный период в истории сборной. А значит, тактическая картина, которую Луис де ла Фуэнте привил своим футболистам, работает почти безупречно. Если предыдущего наставника Луиса Энрике критиковали за "стерильное" владение и слишком большой акцент на минимизацию рисков, то при Де ла Фуэнте команда заиграла более прямолинейно. Владение мячом в схеме 4-3-3 осталось на высоком уровне, но теперь команда чаще взвинчивает темп и проводит быстрые атаки.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Испании
Болельщики сборной Испании - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Болельщики сборной Испании
Главный ответственный за это "взвинчивание" — конечно, Ламин Ямаль. Правда, на старте ЧМ перед тренером стоит дилемма — рисковать ли здоровьем юного дарования, ведь Ямаль еще не на сто процентов восстановился от травмы мышцы бедра левой ноги. На противоположном фланге придать игре скорости способен обладающий схожими с Ламином качествами Нико Уильямс, за разрушение в центре поля отвечает капитан команды Родри, а за продвижение — Педри и Фабиан Руис.
Одна из немногих позиций, где основной игрок не совсем очевиден — вратарская. Унаи Симон из "Атлетика" уже который год номинально сохраняет статус первого номера сборной, однако с тем уровнем игры, что показывает голкипер "Арсенала" Давид Райя, сложно оставить его на скамейке.

Прогноз на турнир

Испанцы попали в группу Н вместе с командами Уругвая, Кабо-Верде и Саудовской Аравии. В первом туре Фурия Роха сыграет с дебютантами мундиаля кабовердцами — хорошая возможность "пристреляться" и оценить состояние лидеров. Вероятнее всего, в третьем туре испанцы и уругвайцы разыграют первое место в группе.
По версии букмекеров сборная Испании, наряду с Францией, является главным фаворитом турнира. В плей-офф команда может избежать встречи с топ-соперником вплоть до полуфинальной стадии. Попадание сборной Испании в тройку призеров выглядит вполне реалистично, да и победа Ла Рохи на турнире не станет удивлением.
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ФутболЧМ по футболу 2026ИспанияАнонсы и трансляции матчейЛамин ЯмальМикель МериноЭрик ГарсияБарселонаРеал МадридЛуис де ла Фуэнте
 
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