Сборная Испании на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Испании сыграет на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. О составе, расписании и перспективах Ла Рохи на предстоящем мундиале — в материале РИА Новости Спорт.

Конфедерация УЕФА Тренер Луис де ла Фуэнте Кастильо (с декабря 2022) Ключевой игрок Ламин Ямаль, вингер ("Барселона") Группа Группа H Стадия квалификации 1-е место в Группе E УЕФА (Турция, Грузия, Болгария) Ожидания выход с 1-го места группы, плей-офф минимум до 1/4 финала; статус одного из двух главных фаворитов трофея (имплицитная вероятность победы ~17-19%).

© Иллюстрация РИА Новости Все группы ЧМ-2026 © Иллюстрация РИА Новости Все группы ЧМ-2026

Как сборная Испании отобралась на ЧМ 2026

В квалификационном турнире испанская команда не испытала проблем. Подопечные Луиса де ла Фуэнте попали в группу Е вместе со сборными Турции, Грузии и Болгарии. Вплоть до последнего тура испанцы шли безупречно — пять побед и ни одного пропущенного гола. В четырех случаях чемпионы Европы громили соперников, и особняком стоит гостевой матч с Турцией, в ворота которой влетело шесть безответных мячей. Лишь в последнем туре Испания сыграла вничью, но к тому времени путевка на мундиаль уже была оформлена.

Лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле стал нападающий " Реал Сосьедад " Микель Оярсабаль. 29-летний футболист записал на свой счет шесть мячей и четыре результативные передачи. По системе "гол+пас" он вошел в тройку лучших игроков турнира, уступив лишь Мемфису Депаю из Нидерландов и норвежцу Эрлингу Холанду . Шесть мячей также забил полузащитник лондонского "Арсенала" Микель Мерино.

Соперник Счет Дата Стадион Турция (в гостях) 0:6 4 сентября 2025 Konya Büyükşehir Грузия (дома) 2:0 7 сентября 2025 La Cartuja (Севилья) Болгария (в гостях) 0:4 11 октября 2025 Vasil Levski (София) Грузия (в гостях) 0:4 14 октября 2025 Boris Paichadze (Тбилиси) Турция (дома) 3:0 15 ноября 2025 RCDE Stadium (Барселона) Болгария (дома) 4:0 18 ноября 2025 La Cartuja (Севилья)

Испанцы сыграют на чемпионате мира в 13-й раз подряд — это одна из самых продолжительных серий в мировом футболе. В последний раз Фурия Роха не сумела пройти квалификацию в 1974 году на турнир в Германии. На последнем чемпионате мира испанцы сенсационно проиграли по пенальти сборной Марокко в 1/8 финала. Впоследствии марокканцы обыграли команду Португалии и заняли четвертое место на турнире, установив рекорд для африканских команд.

© Соцсети турнира Евро-2024 Футболисты сборной Испании © Соцсети турнира Евро-2024 Футболисты сборной Испании

Состав сборной Испании на ЧМ 2026

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) утвердила итоговый состав сборной на ЧМ-2026 в мае. И набор из 26 футболистов, которые отправятся представлять Ла Роху в Канаде, США и Мексике стал уникальным — впервые в истории сборная Испании сыграет на мундиале без представителей мадридского "Реала".

При детальном рассмотрении этот факт не кажется таким шокирующим. Испанцы "Реала" — в основном молодежь. Ближе прочих к поездке на ЧМ был 21-летний защитник Дин Хёйсен, но Де ла Фуэнте предпочел укомплектовать центр обороны Пау Кубарси, Эриком Гарсией, Марком Пубилем и Эмериком Ляпортом. 34-летнему Дани Карвахалю тоже не нашлось места в составе — ветеран провел значительную часть прошедшего сезона в лазарете. А вот из "Барселоны" в заявку попало целых восемь футболистов.

Расписание матчей сборной Испании

Дата Соперник Время МСК Город / Стадион Тур 15 июня 2026 Кабо-Верде 23:00 Атланта / Atlanta Stadium 1-й 21 июня 2026 Саудовская Аравия 23:00 Атланта / Atlanta Stadium 2-й 27 июня 2026 Уругвай 03:00 Сапопан / Estadio Akron 3-й

Тренер сборной Испании

RFEF находилась в поисках нового главного тренера для сборной Испании после отставки с этого поста Луиса Энрике . Нынешний наставник "ПСЖ" был у руля национальной команды с 2018 года, вывел испанцев в полуфинал чемпионата Европы, но провал на ЧМ в Катаре, где Ла Роха уступила Марокко в 1/8 финала, поставил крест на его дальнейшей работе в команде.

Испанцы предприняли логичный шаг и доверили сборную человеку, который к тому времени находился в ее структуре почти 10 лет. Луис де ла Фуэнте начинал тренерскую карьеру в клубах низших дивизионов чемпионата Испании, а потом сконцентрировался на работе с молодежью в "Атлетике" из Бильбао. После небольшого периода в " Алавесе " его пригласили возглавить сборную Испании среди игроков не старше 19 лет.

© соцсети Испанский тренер Луис де ла Фуэнте. Архивное фото © соцсети Испанский тренер Луис де ла Фуэнте. Архивное фото

Имя Луис де ла Фуэнте Дата рождения 21 июня 1961 (Аро, Ла-Риоха) Возраст 64 года В должности с декабря 2022 Главное достижение чемпион Европы 2024 (Германия) Предыдущая карьера в сборной тренер U-19, U-21 Испании Стиль гибрид 4-3-3 / 4-2-3-1 с акцентом на владение Контракт действует до конца ЧМ-2026

Де ла Фуэнте работал с 19-летними с 2013 по 2018 год, после чего поднялся в главную "молодежку". Специалист работал там вплоть до назначения в основную сборную, попутно успев свозить олимпийскую сборную Испании на Игры в Токио. В послужном списке Де ла Фуэнте победы на чемпионатах Европы с командами до 19 лет (2015) и до 21 года (2019). С основной сборной он выиграл Лигу Наций УЕФА в сезоне-2022/23 и, конечно, главный трофей — чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Под руководством де ла Фуэнте сборная Испании провела 42 матча и одержала 33 победы при шести ничьих и трех поражениях.

Главная звезда сборной Испании — Ламин Ямаль

Молодой представитель "Барселоны", выпускник знаменитой Ла Масии, как и многие, не избежал сравнений с легендой клуба Лео Месси. Однако в случае с Ямалем выданные ему авансы уже оправдываются. Испанец с марокканскими и экваторогвинейскими корнями уже к 18 годам стал главным козырем сборной и человеком, способным в одиночку изменить результат матча.

© Соцсети футболиста Ламин Ямаль © Соцсети футболиста Ламин Ямаль

Имя Ламин Ямаль Насрауи Эбана Позиция Правый вингер / атакующий полузащитник Возраст 18 лет Матчи в Ла Лиге 2025/26 28 Голы (Ла Лига) 16 Голевые передачи (Ла Лига) 12 Гол+пас за сезон 2025/26 (все турниры) 24 гола + 18 ассистов = 42 Минуты в сезоне ~2 270 в Ла Лиге Награды Golden Boy, чемпион Европы 2024

Ямаль дебютировал за "Барселону" еще в 2023 году в возрасте 15 лет и 290 дней, что сделало его самым молодым игроком в истории клуба в Ла Лиге. В 16 лет и 57 дней он впервые сыграл за основную сборную Испании, установив аналогичное достижение. В первой игре он забил гол в ворота сборной Грузии, став, соответственно, самым молодым автором гола в истории национальной команды.

На счету Ламина уже три чемпионства Испании, победа на ЧЕ-2024 и награда лучшему молодому футболисту года в Европе. По итогам сезона-2025/26 его впервые признали игроком сезона в чемпионате Испании. Даже несмотря на то, что Ямаль пропустил около десятка матчей из-за повреждений, он все равно сумел забить 16 мячей и отдать 12 результативных передач в матчах Ла Лиги. По системе "гол+пас" он стал лучшим в чемпионате.

В преддверии старта чемпионата мира Ямаль дал необычное обещание. "Если мы выиграем чемпионат мира, я обещаю, что буду отращивать бороду и усы три недели", — заявил Ламин. Шансы увидеть испанца в непривычном образе довольно высоки, ведь сборная Испании является одним из главных фаворитов турнира.

Тактический портрет: как играет сборная Испании

К чемпионату мира испанцы подходят на серии из 30 матчей без поражений — это второй самый продолжительный период в истории сборной. А значит, тактическая картина, которую Луис де ла Фуэнте привил своим футболистам, работает почти безупречно. Если предыдущего наставника Луиса Энрике критиковали за "стерильное" владение и слишком большой акцент на минимизацию рисков, то при Де ла Фуэнте команда заиграла более прямолинейно. Владение мячом в схеме 4-3-3 осталось на высоком уровне, но теперь команда чаще взвинчивает темп и проводит быстрые атаки.

Главный ответственный за это "взвинчивание" — конечно, Ламин Ямаль. Правда, на старте ЧМ перед тренером стоит дилемма — рисковать ли здоровьем юного дарования, ведь Ямаль еще не на сто процентов восстановился от травмы мышцы бедра левой ноги. На противоположном фланге придать игре скорости способен обладающий схожими с Ламином качествами Нико Уильямс, за разрушение в центре поля отвечает капитан команды Родри, а за продвижение — Педри и Фабиан Руис.

Одна из немногих позиций, где основной игрок не совсем очевиден — вратарская. Унаи Симон из "Атлетика" уже который год номинально сохраняет статус первого номера сборной, однако с тем уровнем игры, что показывает голкипер "Арсенала" Давид Райя, сложно оставить его на скамейке.

Прогноз на турнир

Испанцы попали в группу Н вместе с командами Уругвая, Кабо-Верде и Саудовской Аравии. В первом туре Фурия Роха сыграет с дебютантами мундиаля кабовердцами — хорошая возможность "пристреляться" и оценить состояние лидеров. Вероятнее всего, в третьем туре испанцы и уругвайцы разыграют первое место в группе.