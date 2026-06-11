Сборная Германии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Германии сыграет на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Все о шансах немецкой сборной – в материале РИА Новости.

Конфедерация УЕФА Тренер Юлиан Нагельсман (с сентября 2023) Ключевой игрок Мануэль Нойер, вратарь ("Бавария") Группа Группа E (Эквадор, Кот-д’Ивуар, Кюрасао) Стадия квалификации 1-е место в Группе А УЕФА (Словакия, Северная Ирландия, Люксембург) Ожидания выход с 1-го места группы, плей-офф минимум до 1/4 финала; статус ьпретендента на медали (имплицитная вероятность победы ~7-8%).

Как сборная Германии отобралась на ЧМ-2026

Сборная Германии напрямую квалифицировалась на чемпионат мира, заняв первое место в европейской отборочной группе А. В споре с командами Словакии, Северной Ирландии и Люксембурга немцы набрали 15 очков, одержав пять побед и потерпев одно поражение. Его четырехкратным чемпионам мира нанесла на своем поле сборная Словакии (2:0), причем произошло это в первый же день отборочного турнира. Однако остальные матчи сборная Германии выиграла с общим счетом 16:1, в том числе отомстив словакам шестью безответными мячами на "Ред Булл Арене" в Лейпциге.

Лучшим бомбардиром немецкой сборной на групповом этапе стал Ник Вольтемаде – четыре гола. Форвард английского "Ньюкасла" отметился дублем в выездном матче против сборной Люксембурга и еще по одному мячу отправил в ворота североирландцев и словаков.

Соперник Счёт Дата Стадион Словакия (в гостях) 0:2 4 сентября 2025 Tehelné Pole (Братислава) Северная Ирландия (дома) 3:1 7 сентября 2025 RheinEnergieStadion (Кельн) Люксембург (дома) 4:0 10 октября 2025 Rhein-Neckar-Arena (Зинсхайм) Северная Ирландия (в гостях) 1:0 13 октября 2025 Windsor Park (Белфаст) Люксембург (в гостях) 2:0 14 ноября 2025 Stade de Luxembourg (Люксембург) Словакия (дома) 6:0 17 ноября 2025 Red Bull Arena (Лейпциг)

© Соцсети команды Футболисты сборной Германии © Соцсети команды Футболисты сборной Германии

Состав сборной Германии на ЧМ-2026

Главной неожиданностью состава немецкой сборной стал вызов ее главным тренером Юлианом Нагельсманом 40-летнего ветерана Мануэля Нойера. Многоопытный вратарь мюнхенской "Баварии" после чемпионата Европы-2024 завершил карьеру в национальной команде и еще в начале нынешнего года утверждал, что это решение окончательное.

Однако Нойер все-таки поедет в Северную Америку – причем, как подтвердил Нагельсман, в роли основного голкипера. Чему вряд ли обрадуется Оливер Бауманн, отыгравший в воротах немецкой команды все матчи отборочного турнира.

Других оглушительных сенсаций список из 26 игроков сборной Германии на чемпионат мира не содержит. Хотя несколько спорных решений главный тренер бундестим, по мнению ряда экспертов, принял. В частности, вновь включил в состав Лероя Сане, редко блиставшего в футболке национальной сборной, а также оставил вне заявки отыгравшего приличный сезон в "Штутгарте" Криса Фюриха и надежного капитана "Байера" Роберта Андриха.

Позиция Игрок Клуб (2025/26) Возраст Матчи/Голы за сборную ВР Мануэль Нойер Бавария 40 124 / 0 ВР Оливер Бауманн Хоффенхайм 35 11 / 0 ВР Александер Нюбель Штутгарт 29 3 / 0 ЗЩ Антонио Рюдигер Реал 33 82 / 3 ЗЩ Джонатан Та Бавария 30 45 / 1 ЗЩ Йозуа Киммих (капитан) Бавария 31 108 / 10 ЗЩ Давид Раум Лейпциг 28 36 / 1 ЗЩ Нико Шлоттербек Боруссия (Дортмунд) 26 25 / 0 ЗЩ Вальдемар Антон Боруссия (Дортмунд) 29 12 / 0 ЗЩ Малик Тшау Ньюкасл 24 5 / 0 ЗЩ Натаниэль Браун Айнтрахт (Франкфурт) 22 3 / 0 ПЗ Леон Горецка Бавария 31 69 / 15 ПЗ Джамал Мусиала Бавария 23 40 / 8 ПЗ Александар Павлович Бавария 22 9 / 1 ПЗ Леннарт Карл Бавария 18 2 / 0 ПЗ Феликс Нмеча Боруссия (Дортмунд) 25 6 / 1 ПЗ Лерой Сане Галатасарай 30 74 / 16 ПЗ Флориан Вирц Ливерпуль 23 39 / 10 ПЗ Паскаль Гросс Брайтон 34 18 / 1 ПЗ Надим Амири Майнц 29 9 / 1 ПЗ Джейми Левелинг Штутгарт 25 4 / 1 ПЗ Ангело Штиллер Штутгарт 25 7 / 0 НП Кай Хаверц Арсенал 26 57 / 21 НП Ник Вольтемаде Ньюкасл 24 10 / 4 НП Дениз Ундав Штутгарт 29 7 / 4 НП Максимилиан Байер Боруссия (Дортмунд) 23 7 / 0

© Фото : DFB Сборная Германии по футболу, 2024 год © Фото : DFB Сборная Германии по футболу, 2024 год

Расписание группового этапа сборной Германии (Группа E)

Дата Соперник Время МСК Город / Стадион Тур 14 июня 2026 Кюрасао 20:00 Хьюстон / Houston Stadium 1-й 20 июня 2026 Кот д’Ивуар 23:00 Торонто / Toronto Stadium 2-й 25 июня 2026 Эквадор 23:00 Нью-Йорк / New York/New Jersey Stadium 3-й

Тренер сборной Германии – Юлиан Нагельсман

После двух подряд провальных выступлений на чемпионатах мира – в 2018 и 2022 годах, когда сборная Германии сенсационно не выходила из группы – стало ясно, что команде требуется перестройка. И руководство Немецкого футбольного союза, уволив Ханса-Дитера Флика, сделало ставку на молодого специалиста Юлиана Нагельсмана, назначив того осенью 2023 года главным тренером сборной в возрасте 36 лет.

Разумеется, на решение чиновников повлияло стремительный взлет Нагельсмана в элиту немецкого футбола. В конце прошлого десятилетия он вывел в групповую стадию Лиги чемпионов более чем скромный "Хоффенхайм", затем дошел до полуфинала этого же турнира с "Лейпцигом", а в 2022 году стал чемпионом Германии в своем первом же сезоне с мюнхенской "Баварией".

Но успешных тренеров в мире много, а руководить бундестим назначили именно Нагельсмана – конечно же, с глубинной надеждой на повторении истории с Йоахимом Левом. Последним из тех специалистов, кому удавалось создать династическую сборную Германии.

Дата рождения 23 июля 1987 (Ландсберг-ам-Лех) Возраст 38 лет В должности с сентября 2023 Главное достижение Чемпион Германии сезона-2021/22 ("Бавария") Стиль Классический "тотальный футбол", построение атак через устойчивый к прессингу подвижный ромб, активное использование контрпрессинга, тактическая гибкость Контракт действует до лета 2028 года

© Фото : DFB Юлиан Нагельсман © Фото : DFB Юлиан Нагельсман

Главная звезда сборной Германии – Мануэль Нойер

В составе сборной Германии много мощных футболистов. Это и оборонительный стержень мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих, сыгравший за национальную команду более 100 матчей, и мозг атаки лондонского "Арсенала" Кай Хаверц, и яркие молодые надежды бундестим Джамал Мусиала и Флориан Вирц.

Однако главная звезда в немецкой сборной – однозначно Мануэль Нойер. Опытнейший 40-летний голкипер провел за национальную сборную 124 матча. Выступал на четырех чемпионатах мира – в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. Мундиаль 2014 года в Бразилии стал для сборной Германии победным, а Нойер был на нем удостоен звания лучшего вратаря турнира.

Позиция Вратарь Возраст 40 лет Матчи в Бундеслиге-2025/26 22 Минуты в сезоне ~1 860 в Бундеслиге Награды Чемпион мира 2014 года, бронзовый призер чемпионата мира-2010 и чемпионата Европы-2012. Лучший голкипер Европы 2011, 2013, 2014, 2015, 2020 годов. Вратарь 2020 года по версии ФИФА. Лучший вратарь чемпионата мира 2014 года ("Золотая перчатка")

© Соцсети вратаря Мануэль Нойер © Соцсети вратаря Мануэль Нойер

Тактический портрет: как играет сборная Германии

Обновленная сборная Германии на чемпионате мира, главным образом, будет отличаться от своих предыдущих версий тем, что отойдет от жесткого контроля мяча. Приоритет Нагельсмана – динамичная вертикальная схема 4-2-3-1 или 4-3-3 с мастеровитыми плеймейкерами. Главный из них – Флориан Вирц, он отличается филигранной техникой, глубоким видением поля и умением отдать решающий пас. Не менее важная роль у Джамала Мусиалы, умеющего как "накрутить" соперников и создать момент, так и точно пробить из-за пределов штрафной.

Оборона по Нагельсману – в первую очередь, высокий контрпрессинг и способность центральных защитников и опорных хавбеков моментально выстраивать оборонительный редут при потере мяча. Ну а Мануэль Нойер прославился своими качествами "вратаря-чистильщика", который временами действует как 11-й полевой игрок, подстраховывая линию защиты.

Безусловно, сильная сторона Нагельсмана – умение вовремя адаптировать построение под действия соперника. На чемпионат мира в Северную Америку приедет не классическая консервативная Die Mannschaft, а гибкая и агрессивная команда, способная в каждом матче адаптировать стиль игры в необходимую сторону.

Прогноз на турнир

Сборная Германии не выходила из группы на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов, но благодаря удачной жеребьевке и увеличению числа команд-участниц представить такой сценарий на нынешнем мундиале сложно. Если "бундестим" останется за пределами плей-офф в компании сборных Эквадора, Кот-д’Ивуара и Кюрасао, то весь немецкий футбол, как говорится, надо закрывать.