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Сборная Бельгии на ЧМ-2026: состав, группа G, расписание матчей, прогноз
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:18 11.06.2026

Сборная Бельгии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

© AP Photo / Omar HavanaСборная бельгии перед товарищеским матчем с командой Туниса
Сборная бельгии перед товарищеским матчем с командой Туниса - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
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Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Бельгии выступит на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Все о шансах бельгийской сборной – в материале РИА Новости Спорт.

Конфедерация

УЕФА

Тренер

Руди Гарсия (Франция, с 24.01.2025)

Ключевой игрок

Кевин Де Брёйне, атакующий полузащитник

Группа

Группа G (Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия)

Стадия квалификации

1-е место в группе J УЕФА (5 побед, 2 ничьи, 1 матч в запасе)

Ожидания

Выход с 1-го места в плей-офф, реальный потолок — четвертьфинал/полуфинал

© Иллюстрация РИА НовостиВсе группы ЧМ-2026
Все группы ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Все группы ЧМ-2026

Как сборная Бельгии отобралась на ЧМ-2026

Сборная Бельгии являлась фаворитом европейской отборочной группы J, но не обошлась без потери очков, в том числе в матче с аутсайдером – командой Казахстана. Впрочем, бельгийцам удалось пройти квалификацию без поражений, а главные конкуренты в матчах друг с другом урона понесли больше.
В итоге бельгийцы набрали 18 очков после восьми матчей, заняли первое место в отборочной группе и вышли в финальную часть чемпионата мира напрямую. На два очка отстала команда Уэльса, на пять – Северной Македонии.

Соперник

Счёт

Дата

Стадион

Северная Македония (в гостях)

1:1

06.06.2025

Тоше Проески, Скопье

Уэльс (дома)

4:3

09.06.2025

Stade Roi Baudouin, Брюссель

Лихтенштейн (в гостях)

6:0

04.09.2025

Rheinpark, Вадуц

Казахстан (дома)

6:0

07.09.2025

Stade Constant Vanden Stock, Андерлехт

Северная Македония (дома)

0:0

10.10.2025

Planet Group Arena, Гент

Уэльс (в гостях)

4:2

13.10.2025

Cardiff City Stadium, Кардифф

Казахстан (в гостях)

1:1

15.11.2025

Астана Арена, Астана

Лихтенштейн (дома)

7:0

18.11.2025

Stade Maurice Dufrasne, Льеж

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertБельгийские футболисты празднуют выход на чемпионат мира-2026
Бельгийские футболисты празднуют выход на чемпионат мира-2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Бельгийские футболисты празднуют выход на чемпионат мира-2026

Состав сборной Бельгии на ЧМ-2026

Костяк сборной Бельгии состоит из опытных игроков. Возраст многих из них превышает 30 лет, тем не менее бельгийцы еще способны сражаться на равных с большинством элитных сборных. Голкипер Тибо Куртуа, "десятка" Кевин Де Брёйне и на острие Ромелу Лукаку – на троих им 101 год, но звучат эти фамилии все еще грозно.
Впрочем, и молодая кровь у сборной Бельгии есть. Жереми Доку и Шарль Де Кетеларе надежно вплетены в систему, которую использует французский тренер "красных дьяволов" Руди Гарсия. Из слабостей можно отметить оборону. В двух отборочных матчах бельгийцы пропустили от Уэльса пять голов, а на старте мирового первенства будет не хватать Зено Дебаста, который вряд ли выйдет на поле раньше третьего мтча в группе.

Позиция

Игрок

Клуб (2025/26)

Возраст

Матчи/Голы за сборную

ВР

Тибо Куртуа

Реал

34

109 / 0

ВР

Сенне Ламменс

Манчестер Юнайтед

23

2 / 0

ВР

Майк Пендерс

Страсбур

20

0 / 0

ЗЩ

Зено Дебаст

Спортинг

22

26 / 1

ЗЩ

Артюр Теат

Айнтрахт (Франкфурт)

26

33 / 1

ЗЩ

Брэндон Меле

Брюгге

33

9 / 1

ЗЩ

Максим Де Кёйпер

Брайтон

25

19 / 4

ЗЩ

Тома Мёнье

Лилль

34

80 / 10

ЗЩ

Кони Де Винтер

Милан

23

8 / 0

ЗЩ

Жоакин Сейс

Брюгге

21

5 / 0

ЗЩ

Тимоти Кастань

Фулхэм

30

63 / 2

ЗЩ

Натан Нгой

Лилль

22

4 / 0

ПЗ

Аксель Витсель

Жирона

37

138 / 12

ПЗ

Кевин Де Брёйне

Наполи

34

119 / 37

ПЗ

Юри Тилеманс (капитан)

Астон Вилла

29

85 / 13

ПЗ

Диегу Морейра

Страсбур

21

3 / 0

ПЗ

Ханс Ванакен

Брюгге

33

34 / 7

ПЗ

Николя Раскин

Глазго Рейнджерс

25

13 / 2

ПЗ

Амаду Онана

Астон Вилла

24

29 / 1

НП

Ромелу Лукаку

Наполи

33

126 / 90

НП

Леандро Троссард

Арсенал

31

51 / 12

НП

Жереми Доку

Манчестер Сити

24

43 / 7

НП

Доди Лукебакио

Бенфика

28

30 / 6

НП

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

25

30 / 6

НП

Алексис Салемекерс

Милан

26

24 / 2

НП

Матиас Фернандес-Пардо

Лилль

21

2 / 0

© AP Photo / Omar HavanaСборная Бельгии перед вылетом на чемпионат мира-2026
Сборная Бельгии перед вылетом на чемпионат мира-2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Сборная Бельгии перед вылетом на чемпионат мира-2026

Расписание сборной Бельгии (группа G)

Дата

Соперник

Время МСК

Город / Стадион

Тур

15.06.2026

Египет

22:00

Сиэтл / Seattle Stadium

1-й тур

21.06.2026

Иран

22:00

Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium

2-й тур

27.06.2026

Новая Зеландия

06:00

Ванкувер / BC Place Vancouver

3-й тур

© REUTERS / Matthew ChildsБолельщик сборной Бельгии
Болельщик сборной Бельгии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Matthew Childs
Болельщик сборной Бельгии

Тренер сборной Бельгии – Руди Гарсия

Руди Гарсия был назначен главным тренером сборной Бельгии 24 января 2025 года. Он сменил на этом посту знакомого российским болельщикам по работе в московском "Спартаке" Доменико Тедеско.
Выбор национальной федерации был не слишком очевидным – сборные Гарсия раньше не тренировал. Тем не менее в первых же двух матчах французскому специалисту удалось сохранить для "красных дьяволов" место в топ-дивизионе Лиги наций. А затем и вывести команду на чемпионат мира.
© REUTERS / Matthew ChildsГлавный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Matthew Childs
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия

Дата рождения

20 февраля 1964 (Немур, Франция)

Возраст

62 года

В должности с

января 2025

Главное достижение

Чемпион Франции 2010/11 ("Лилль")

Стиль

Предпочитает схему 4-2-3-1, перетекающую при владении мячом в 3-2-5. Создание максимально комфортных условий для главного плеймейкера – Кевина Де Брёйне.

Контракт

действует до конца чемпионата мира 2026 года

Известность Гарсия приобрел после сезона-2010/11, в котором он привел "Лилль" к победе в чемпионате Франции. Впрочем, надо отметить, что это было еще до прихода катарских инвесторов в "ПСЖ", кардинально изменивших расклад сил во французском футболе.
Тем не менее и после превращения парижского клуба в мирового гранда Гарсия периодически напоминал о себе с другими командами. Так, в сезоне-2019/20 он вывел "Лион" в финал Кубка французской лиги, а "Марсель" - в финал Лиги Европы-2017/18.

Главная звезда сборной Бельгии – Кевин Де Брёйне

© REUTERS / GEERT VANDEN WIJNGAERTКевин Де Брёйне
Кевин Де Брёйне - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / GEERT VANDEN WIJNGAERT
Кевин Де Брёйне

Позиция

Полузащитник

Возраст

34 года

Матчи Серии А - 2025/26

18

Минуты в сезоне

~1 169 в Серии А

Награды

Чемпион Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24), победитель Лиги чемпионов (2022/23).

Кевин де Брёйне стал главным бомбардиром команды в отборочном турнире, забив шесть голов. Это подтверждение того, что главная надежда бельгийской сборной все еще способен на многое. Правда, под вопросом его нынешняя форма. Сезон в "Наполи" для Де Брёйне не слишком удался – из-за травм он всего 16 раз появился в стартовом составе.
Нынешний чемпионат мира станет для Кевина четвертым в карьере. В 2018 году Де Брёйне стал одним из главных творцов успеха своей национальной команды, завоевавшей в России бронзовые медали.

Тактический портрет: как играет сборная Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии, несомненно, осознает, что главная сила его команды – в атаке. Поэтому он однажды заявил: "Я всегда буду выбирать четыре защитника, а не пять. Потому что с пятью защитниками мне придется пожертвовать одним игроком атаки, а это было бы обидно".
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Бельгии
Болельщики сборной Бельгии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Болельщики сборной Бельгии
Гарсия – один из немногих оставшихся специалистов классической "старой школы". Он не использует компьютерный анализ данных и считает ключом к победам создание позитивной атмосферы в команде и правильного ее настроя. "Мой опыт показывает, что именно таким способом можно пройти максимально далеко, - отметил он. – Мы должны выходить на поле в футболках национальной сборной с гордостью и полностью выкладываться там".

Прогноз на турнир

Даже с учетом проблемной формы Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку сборная Бельгии должна выходить из группы с Египтом, Ираном и Новой Зеландией с первого места. Дальнейшая судьба "красных дьяволов" зависит от многих факторов – в том числе усталости, которая неминуемо настигнет возрастных звезд команды на летней североамериканской жаре.
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