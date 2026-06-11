Сборная Бельгии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Бельгии выступит на чемпионате мира по футболу , который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Все о шансах бельгийской сборной – в материале РИА Новости Спорт.

Конфедерация УЕФА Тренер Руди Гарсия (Франция, с 24.01.2025) Ключевой игрок Кевин Де Брёйне, атакующий полузащитник Группа Группа G (Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия) Стадия квалификации 1-е место в группе J УЕФА (5 побед, 2 ничьи, 1 матч в запасе) Ожидания Выход с 1-го места в плей-офф, реальный потолок — четвертьфинал/полуфинал

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Как сборная Бельгии отобралась на ЧМ-2026

Сборная Бельгии являлась фаворитом европейской отборочной группы J, но не обошлась без потери очков, в том числе в матче с аутсайдером – командой Казахстана. Впрочем, бельгийцам удалось пройти квалификацию без поражений, а главные конкуренты в матчах друг с другом урона понесли больше.

В итоге бельгийцы набрали 18 очков после восьми матчей, заняли первое место в отборочной группе и вышли в финальную часть чемпионата мира напрямую. На два очка отстала команда Уэльса, на пять – Северной Македонии.

Соперник Счёт Дата Стадион Северная Македония (в гостях) 1:1 06.06.2025 Тоше Проески, Скопье Уэльс (дома) 4:3 09.06.2025 Stade Roi Baudouin, Брюссель Лихтенштейн (в гостях) 6:0 04.09.2025 Rheinpark, Вадуц Казахстан (дома) 6:0 07.09.2025 Stade Constant Vanden Stock, Андерлехт Северная Македония (дома) 0:0 10.10.2025 Planet Group Arena, Гент Уэльс (в гостях) 4:2 13.10.2025 Cardiff City Stadium, Кардифф Казахстан (в гостях) 1:1 15.11.2025 Астана Арена, Астана Лихтенштейн (дома) 7:0 18.11.2025 Stade Maurice Dufrasne, Льеж

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Бельгийские футболисты празднуют выход на чемпионат мира-2026 © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Бельгийские футболисты празднуют выход на чемпионат мира-2026

Состав сборной Бельгии на ЧМ-2026

Костяк сборной Бельгии состоит из опытных игроков. Возраст многих из них превышает 30 лет, тем не менее бельгийцы еще способны сражаться на равных с большинством элитных сборных. Голкипер Тибо Куртуа, "десятка" Кевин Де Брёйне и на острие Ромелу Лукаку – на троих им 101 год, но звучат эти фамилии все еще грозно.

Впрочем, и молодая кровь у сборной Бельгии есть. Жереми Доку и Шарль Де Кетеларе надежно вплетены в систему, которую использует французский тренер "красных дьяволов" Руди Гарсия. Из слабостей можно отметить оборону. В двух отборочных матчах бельгийцы пропустили от Уэльса пять голов, а на старте мирового первенства будет не хватать Зено Дебаста, который вряд ли выйдет на поле раньше третьего мтча в группе.

Позиция Игрок Клуб (2025/26) Возраст Матчи/Голы за сборную ВР Тибо Куртуа Реал 34 109 / 0 ВР Сенне Ламменс Манчестер Юнайтед 23 2 / 0 ВР Майк Пендерс Страсбур 20 0 / 0 ЗЩ Зено Дебаст Спортинг 22 26 / 1 ЗЩ Артюр Теат Айнтрахт (Франкфурт) 26 33 / 1 ЗЩ Брэндон Меле Брюгге 33 9 / 1 ЗЩ Максим Де Кёйпер Брайтон 25 19 / 4 ЗЩ Тома Мёнье Лилль 34 80 / 10 ЗЩ Кони Де Винтер Милан 23 8 / 0 ЗЩ Жоакин Сейс Брюгге 21 5 / 0 ЗЩ Тимоти Кастань Фулхэм 30 63 / 2 ЗЩ Натан Нгой Лилль 22 4 / 0 ПЗ Аксель Витсель Жирона 37 138 / 12 ПЗ Кевин Де Брёйне Наполи 34 119 / 37 ПЗ Юри Тилеманс (капитан) Астон Вилла 29 85 / 13 ПЗ Диегу Морейра Страсбур 21 3 / 0 ПЗ Ханс Ванакен Брюгге 33 34 / 7 ПЗ Николя Раскин Глазго Рейнджерс 25 13 / 2 ПЗ Амаду Онана Астон Вилла 24 29 / 1 НП Ромелу Лукаку Наполи 33 126 / 90 НП Леандро Троссард Арсенал 31 51 / 12 НП Жереми Доку Манчестер Сити 24 43 / 7 НП Доди Лукебакио Бенфика 28 30 / 6 НП Шарль Де Кетеларе Аталанта 25 30 / 6 НП Алексис Салемекерс Милан 26 24 / 2 НП Матиас Фернандес-Пардо Лилль 21 2 / 0

© AP Photo / Omar Havana Сборная Бельгии перед вылетом на чемпионат мира-2026 © AP Photo / Omar Havana Сборная Бельгии перед вылетом на чемпионат мира-2026

Расписание сборной Бельгии (группа G)

Дата Соперник Время МСК Город / Стадион Тур 15.06.2026 Египет 22:00 Сиэтл / Seattle Stadium 1-й тур 21.06.2026 Иран 22:00 Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium 2-й тур 27.06.2026 Новая Зеландия 06:00 Ванкувер / BC Place Vancouver 3-й тур

© REUTERS / Matthew Childs Болельщик сборной Бельгии © REUTERS / Matthew Childs Болельщик сборной Бельгии

Тренер сборной Бельгии – Руди Гарсия

Руди Гарсия был назначен главным тренером сборной Бельгии 24 января 2025 года. Он сменил на этом посту знакомого российским болельщикам по работе в московском "Спартаке" Доменико Тедеско.

Выбор национальной федерации был не слишком очевидным – сборные Гарсия раньше не тренировал. Тем не менее в первых же двух матчах французскому специалисту удалось сохранить для "красных дьяволов" место в топ-дивизионе Лиги наций. А затем и вывести команду на чемпионат мира.

© REUTERS / Matthew Childs Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия © REUTERS / Matthew Childs Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия

Дата рождения 20 февраля 1964 (Немур, Франция) Возраст 62 года В должности с января 2025 Главное достижение Чемпион Франции 2010/11 ("Лилль") Стиль Предпочитает схему 4-2-3-1, перетекающую при владении мячом в 3-2-5. Создание максимально комфортных условий для главного плеймейкера – Кевина Де Брёйне. Контракт действует до конца чемпионата мира 2026 года

Известность Гарсия приобрел после сезона-2010/11, в котором он привел "Лилль" к победе в чемпионате Франции. Впрочем, надо отметить, что это было еще до прихода катарских инвесторов в "ПСЖ", кардинально изменивших расклад сил во французском футболе.

Тем не менее и после превращения парижского клуба в мирового гранда Гарсия периодически напоминал о себе с другими командами. Так, в сезоне-2019/20 он вывел "Лион" в финал Кубка французской лиги, а "Марсель" - в финал Лиги Европы-2017/18.

Главная звезда сборной Бельгии – Кевин Де Брёйне

© REUTERS / GEERT VANDEN WIJNGAERT Кевин Де Брёйне © REUTERS / GEERT VANDEN WIJNGAERT Кевин Де Брёйне

Позиция Полузащитник Возраст 34 года Матчи Серии А - 2025/26 18 Минуты в сезоне ~1 169 в Серии А Награды Чемпион Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24), победитель Лиги чемпионов (2022/23).

Кевин де Брёйне стал главным бомбардиром команды в отборочном турнире, забив шесть голов. Это подтверждение того, что главная надежда бельгийской сборной все еще способен на многое. Правда, под вопросом его нынешняя форма. Сезон в "Наполи" для Де Брёйне не слишком удался – из-за травм он всего 16 раз появился в стартовом составе.

Нынешний чемпионат мира станет для Кевина четвертым в карьере. В 2018 году Де Брёйне стал одним из главных творцов успеха своей национальной команды, завоевавшей в России бронзовые медали.

Тактический портрет: как играет сборная Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии, несомненно, осознает, что главная сила его команды – в атаке. Поэтому он однажды заявил: "Я всегда буду выбирать четыре защитника, а не пять. Потому что с пятью защитниками мне придется пожертвовать одним игроком атаки, а это было бы обидно".

Гарсия – один из немногих оставшихся специалистов классической "старой школы". Он не использует компьютерный анализ данных и считает ключом к победам создание позитивной атмосферы в команде и правильного ее настроя. "Мой опыт показывает, что именно таким способом можно пройти максимально далеко, - отметил он. – Мы должны выходить на поле в футболках национальной сборной с гордостью и полностью выкладываться там".

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