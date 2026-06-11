Сборная Бельгии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Бельгии выступит на чемпионате мира по футболу
, который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Все о шансах бельгийской сборной – в материале РИА Новости Спорт.
Конфедерация
УЕФА
Тренер
Руди Гарсия (Франция, с 24.01.2025)
Ключевой игрок
Кевин Де Брёйне, атакующий полузащитник
Группа
Группа G (Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия)
Стадия квалификации
1-е место в группе J УЕФА (5 побед, 2 ничьи, 1 матч в запасе)
Ожидания
Выход с 1-го места в плей-офф, реальный потолок — четвертьфинал/полуфинал
Как сборная Бельгии отобралась на ЧМ-2026
Сборная Бельгии являлась фаворитом европейской отборочной группы J, но не обошлась без потери очков, в том числе в матче с аутсайдером – командой Казахстана. Впрочем, бельгийцам удалось пройти квалификацию без поражений, а главные конкуренты в матчах друг с другом урона понесли больше.
В итоге бельгийцы набрали 18 очков после восьми матчей, заняли первое место в отборочной группе и вышли в финальную часть чемпионата мира напрямую. На два очка отстала команда Уэльса, на пять – Северной Македонии.
Соперник
Счёт
Дата
Стадион
Северная Македония (в гостях)
1:1
06.06.2025
Тоше Проески, Скопье
Уэльс (дома)
4:3
09.06.2025
Stade Roi Baudouin, Брюссель
Лихтенштейн (в гостях)
6:0
04.09.2025
Rheinpark, Вадуц
Казахстан (дома)
6:0
07.09.2025
Stade Constant Vanden Stock, Андерлехт
Северная Македония (дома)
0:0
10.10.2025
Planet Group Arena, Гент
Уэльс (в гостях)
4:2
13.10.2025
Cardiff City Stadium, Кардифф
Казахстан (в гостях)
1:1
15.11.2025
Астана Арена, Астана
Лихтенштейн (дома)
7:0
18.11.2025
Stade Maurice Dufrasne, Льеж
Состав сборной Бельгии на ЧМ-2026
Костяк сборной Бельгии состоит из опытных игроков. Возраст многих из них превышает 30 лет, тем не менее бельгийцы еще способны сражаться на равных с большинством элитных сборных. Голкипер Тибо Куртуа, "десятка" Кевин Де Брёйне и на острие Ромелу Лукаку – на троих им 101 год, но звучат эти фамилии все еще грозно.
Впрочем, и молодая кровь у сборной Бельгии есть. Жереми Доку и Шарль Де Кетеларе надежно вплетены в систему, которую использует французский тренер "красных дьяволов" Руди Гарсия. Из слабостей можно отметить оборону. В двух отборочных матчах бельгийцы пропустили от Уэльса пять голов, а на старте мирового первенства будет не хватать Зено Дебаста, который вряд ли выйдет на поле раньше третьего мтча в группе.
Позиция
Игрок
Клуб (2025/26)
Возраст
Матчи/Голы за сборную
ВР
Тибо Куртуа
Реал
34
109 / 0
ВР
Сенне Ламменс
Манчестер Юнайтед
23
2 / 0
ВР
Майк Пендерс
Страсбур
20
0 / 0
ЗЩ
Зено Дебаст
Спортинг
22
26 / 1
ЗЩ
Артюр Теат
Айнтрахт (Франкфурт)
26
33 / 1
ЗЩ
Брэндон Меле
Брюгге
33
9 / 1
ЗЩ
Максим Де Кёйпер
Брайтон
25
19 / 4
ЗЩ
Тома Мёнье
Лилль
34
80 / 10
ЗЩ
Кони Де Винтер
Милан
23
8 / 0
ЗЩ
Жоакин Сейс
Брюгге
21
5 / 0
ЗЩ
Тимоти Кастань
Фулхэм
30
63 / 2
ЗЩ
Натан Нгой
Лилль
22
4 / 0
ПЗ
Аксель Витсель
Жирона
37
138 / 12
ПЗ
Кевин Де Брёйне
Наполи
34
119 / 37
ПЗ
Юри Тилеманс (капитан)
Астон Вилла
29
85 / 13
ПЗ
Диегу Морейра
Страсбур
21
3 / 0
ПЗ
Ханс Ванакен
Брюгге
33
34 / 7
ПЗ
Николя Раскин
Глазго Рейнджерс
25
13 / 2
ПЗ
Амаду Онана
Астон Вилла
24
29 / 1
НП
Ромелу Лукаку
Наполи
33
126 / 90
НП
Леандро Троссард
Арсенал
31
51 / 12
НП
Жереми Доку
Манчестер Сити
24
43 / 7
НП
Доди Лукебакио
Бенфика
28
30 / 6
НП
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
25
30 / 6
НП
Алексис Салемекерс
Милан
26
24 / 2
НП
Матиас Фернандес-Пардо
Лилль
21
2 / 0
Расписание сборной Бельгии (группа G)
Дата
Соперник
Время МСК
Город / Стадион
Тур
15.06.2026
Египет
22:00
Сиэтл / Seattle Stadium
1-й тур
21.06.2026
Иран
22:00
Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium
2-й тур
27.06.2026
Новая Зеландия
06:00
Ванкувер / BC Place Vancouver
3-й тур
Тренер сборной Бельгии – Руди Гарсия
Руди Гарсия был назначен главным тренером сборной Бельгии 24 января 2025 года. Он сменил на этом посту знакомого российским болельщикам по работе в московском "Спартаке" Доменико Тедеско.
Выбор национальной федерации был не слишком очевидным – сборные Гарсия раньше не тренировал. Тем не менее в первых же двух матчах французскому специалисту удалось сохранить для "красных дьяволов" место в топ-дивизионе Лиги наций. А затем и вывести команду на чемпионат мира.
Дата рождения
20 февраля 1964 (Немур, Франция)
Возраст
62 года
В должности с
января 2025
Главное достижение
Чемпион Франции 2010/11 ("Лилль")
Стиль
Предпочитает схему 4-2-3-1, перетекающую при владении мячом в 3-2-5. Создание максимально комфортных условий для главного плеймейкера – Кевина Де Брёйне.
Контракт
действует до конца чемпионата мира 2026 года
Известность Гарсия приобрел после сезона-2010/11, в котором он привел "Лилль" к победе в чемпионате Франции. Впрочем, надо отметить, что это было еще до прихода катарских инвесторов в "ПСЖ", кардинально изменивших расклад сил во французском футболе.
Тем не менее и после превращения парижского клуба в мирового гранда Гарсия периодически напоминал о себе с другими командами. Так, в сезоне-2019/20 он вывел "Лион" в финал Кубка французской лиги, а "Марсель" - в финал Лиги Европы-2017/18.
Главная звезда сборной Бельгии – Кевин Де Брёйне
Позиция
Полузащитник
Возраст
34 года
Матчи Серии А - 2025/26
18
Минуты в сезоне
~1 169 в Серии А
Награды
Чемпион Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24), победитель Лиги чемпионов (2022/23).
Кевин де Брёйне стал главным бомбардиром команды в отборочном турнире, забив шесть голов. Это подтверждение того, что главная надежда бельгийской сборной все еще способен на многое. Правда, под вопросом его нынешняя форма. Сезон в "Наполи" для Де Брёйне не слишком удался – из-за травм он всего 16 раз появился в стартовом составе.
Нынешний чемпионат мира станет для Кевина четвертым в карьере. В 2018 году Де Брёйне стал одним из главных творцов успеха своей национальной команды, завоевавшей в России бронзовые медали.
Тактический портрет: как играет сборная Бельгии
Главный тренер сборной Бельгии, несомненно, осознает, что главная сила его команды – в атаке. Поэтому он однажды заявил: "Я всегда буду выбирать четыре защитника, а не пять. Потому что с пятью защитниками мне придется пожертвовать одним игроком атаки, а это было бы обидно".
Гарсия – один из немногих оставшихся специалистов классической "старой школы". Он не использует компьютерный анализ данных и считает ключом к победам создание позитивной атмосферы в команде и правильного ее настроя. "Мой опыт показывает, что именно таким способом можно пройти максимально далеко, - отметил он. – Мы должны выходить на поле в футболках национальной сборной с гордостью и полностью выкладываться там".
Даже с учетом проблемной формы Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку сборная Бельгии должна выходить из группы с Египтом, Ираном и Новой Зеландией с первого места. Дальнейшая судьба "красных дьяволов" зависит от многих факторов – в том числе усталости, которая неминуемо настигнет возрастных звезд команды на летней североамериканской жаре.