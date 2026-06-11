Сборная Аргентины на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Аргентины выступит на чемпионате мира по футболу , который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Расписание матчей и шансы сборной на ЧМ-2026 — в материале РИА Новости.

Конфедерация КОНМЕБОЛ (Южная Америка) Тренер Лионель Себастьян Скалони Ключевой игрок Лионель Месси, нападающий "Интер Майами" Группа Группа J (Алжир, Австрия, Иордания) Стадия квалификации 1-е место в отборе КОНМЕБОЛ (38 очков) Ожидания Уверенный выход из группы, реальная цель - 1/4 финала и выше

Как сборная Аргентины отобралась на ЧМ-2026

Она стала лучшей в отборочном турнире Южной Америки довольно легко: в 18 матчах действующие чемпионы мира одержали 12 побед при четырех поражениях (31:10 разница забитых и пропущенных мячей) и первыми отобрались в финальную часть чемпионата мира 2026 года. По ходу южноамериканской квалификации они дважды обыграли бразильцев (причем на выезде "пентакампеоны" были разгромлены). Лучшим бомбардиром континентального турнира стал Лионель Месси с восемью забитыми мячами.

Соперник Счёт Голы (Аргентина) Эквадор 1:0 Месси Боливия (в гостях) 3:0 Фернандес, Тальяфико, Гонсалес Парагвай 1:0 Отаменди Перу (в гостях) 2:0 Месси (дубль) Уругвай 0:2 Араухо, Нуньес Бразилия 1:0 Отаменди Чили 3:0 Мак Аллистер, Альварес, Дибала Колумбия (в гостях) 1:2 Гонсалес Венесуэла (в гостях) 1:1 Отаменди Боливия 6:0 Месси (хет-трик), Мартинес, Альварес, Альмада Парагвай (в гостях) 1:2 Мартинес Перу 1:0 Мартинес Уругвай (в гостях) 1:0 Альмада Бразилия 4:1 Альварес, Фернандес, Мак Аллистер, Симеоне Чили (в гостях) 1:0 Альварес Колумбия 1:1 Альмада Венесуэла 3:0 Месси (дубль), Мартинес Эквадор (в гостях) 0:1 -

© Соцсети футболиста Лионель Месси © Соцсети футболиста Лионель Месси

Состав сборной Аргентины на ЧМ-2026

Здесь хватает и хорошо знакомых имен, и совсем новых — талантливая молодежь вытеснила немало ветеранов из заявки на ЧМ-2026. Сразу несколько чемпионов мира не поедут в Северную Америку . И если по Анхелю Ди Марии нет никаких вопросов (после триумфального Копа Америка – 2024 завершил карьеру), то по нескольким другим триумфаторам 2022 года тренерский штаб принял жесткое решение.

Так, на мундиаль не едет выступающий за " Рому " Пауло Дибала. Опытный нападающий стал жертвой травм в конце сезона, но, даже восстановившись, не сможет помочь аргентинцам. Маркос Акунья провел шесть встреч на ЧМ-2022, а в этом сезоне с недолеченной травмой решил сыграть финальный матч в одном из аргентинских турниров, чем усугубил повреждение.

Помимо этого, отметим непопадание на ЧМ-2026 Анхеля Корреа , известного по выступлениям за мадридский "Атлетико".

Позиция Игрок Клуб (2025/26) Возраст ВР Эмилиано Мартинес Астон Вилла 33 ВР Херонимо Рульи Марсель 34 ВР Хуан Муссо Атлетико Мадрид 31 ЗЩ Кристиан Ромеро Тоттенхэм 28 ЗЩ Николас Отаменди Бенфика 38 ЗЩ Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед 28 ЗЩ Николас Тальяфико Лион 33 ЗЩ Гонсало Монтьель Ривер Плейт 29 ЗЩ Науэль Молина Атлетико Мадрид 28 ЗЩ Леонардо Балерди Марсель 27 ЗЩ Факундо Медина Марсель 27 ПЗ Алексис Мак Аллистер Ливерпуль 27 ПЗ Энцо Фернандес Челси 25 ПЗ Родриго Де Пауль Интер Майами 32 ПЗ Леандро Паредес Бока Хуниорс 32 ПЗ Эксекьель Паласиос Байер Леверкузен 27 ПЗ Джовани Ло Чельсо Бетис 30 ПЗ Валентин Барко Страсбур 21 НП Лионель Месси Интер Майами 38 НП Лаутаро Мартинес Интер 28 НП Хулиан Альварес Атлетико Мадрид 26 НП Николас Гонсалес Атлетико Мадрид 28 НП Тьяго Альмада Атлетико Мадрид 25 НП Джулиано Симеоне Атлетико Мадрид 23 НП Нико Пас Комо 21 НП Хосе Мануэль Лопес Палмейрас 24

Расписание матчей сборной Аргентины

Дата Соперник Время (МСК) Город / Стадион Тур 17 июня 2026 Аргентина - Алжир 04:00 Канзас-Сити, Arrowhead Stadium 1-й тур 23 июня 2026 Аргентина - Австрия 05:00 (ночь, уточняется) Арлингтон/Даллас, AT&T Stadium 2-й тур 28 июня 2026 Иордания - Аргентина 05:00 (ночь, уточняется) Арлингтон/Даллас, AT&T Stadium 3-й тур

* По официальному календарю FIFA первые матчи группы J проходят 16-27 июня по местному времени; в пересчёте на МСК часть игр приходится на ночь/раннее утро следующих суток (17, 22 и 28 июня). Время МСК может уточняться FIFA.

© Соцсети сборной Аргентины Лионель Месси и сборная Аргентины с Кубком мира © Соцсети сборной Аргентины Лионель Месси и сборная Аргентины с Кубком мира

Тренер сборной Аргентины

"Альбиселесте" долго терпели провалы и поражения в финалах крупных турниров. В новом столетии аргентинцы довольствовались лишь двумя золотыми медалями Олимпиады, пока главным тренером сборной не стал Лионель Скалони. До этого он работал лишь ассистентом в штабе Хорхе Сампаоли в " Севилье " и национальной команде — ноль опыта самостоятельной работы.

© пресс-служба сборной Аргентины по футболу Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони © пресс-служба сборной Аргентины по футболу Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони

Имя Лионель Себастьян Скалони Дата рождения 16 мая 1978 (48 лет) Гражданство Аргентина У руля сборной с 2018 года Главные достижения ЧМ-2022, Кубок Америки 2021 и 2024, Финалиссима 2022 Историческое значение Первый тренер, выведший Аргентину на два ЧМ подряд (2022, 2026) Базовая схема 4-4-2 / 4-3-3 с гибким переходом

Однако руководство доверилось молодому тренеру. И не прогадало: после бронзы на Кубке Америки — 2019 аргентинцы выиграли четыре трофея из четырех, а Лионеля стали называть одним из лучших тренером современности. Все потому что аргентинцы выиграли два континентальных первенства и Кубок мира, добавив к этому победу над итальянцами в Финалиссиме-2022.

Сказка может продолжиться. Но будет еще тяжелее, чем в 2022-м: с 1962 года, когда Бразилия стала обладателем Кубка мира второй розыгрыш кряду, ни одной сборной не удавалось защитить титул лучшей команды на планете.

« "Я хочу, чтобы аргентинский народ наслаждался этим моментом, – говорил Скалони. — Мы не знаем, как долго он продлится, но настанет время, когда ситуация изменится. Надеюсь, он продлится долго, но пока давайте просто наслаждаться игрой команды. Мы продолжим идти вперед".

Главная звезда сборной Аргентины — Лионель Месси

Какой бы богатой ни была на имена "альбиселесте" (Эмилиано Мартинес, Хулиан Альварес и Энцо Фернандес), пока Лео не завершит карьеру, никто и близко не приблизится к его уровню узнаваемости. И, разумеется, величия. Восемь "Золотых мячей", четыре трофея Лиги чемпионов , золотые медали чемпионатов Испании Франции — все это лишь малая часть наград "величайшего".

Не стоит забывать и о достижениях в сборной: после бесконечных поражений в финалах Месси наконец-то закрыл все гештальты, в 2021 и 2024 годах подняв над головой Кубок Америки, а в 2022-м взяв золото катарского ЧМ.

Что касается предстоящего чемпионата мира в Северной Америке, то он станет для 38-летнего аргентинца шестым в профессиональной карьере (столько же будет у Криштиану Роналду и мексиканского вратаря Гильермо Очоа ). В 2006 году юный Лео толком и не помог Аргентине, вылетевшей на стадии четвертьфинала. В 2010-м поехал в ЮАР в статусе лучшего футболиста мира, и снова вылет в 1/4 финала. Спустя четыре года Лео и компания уступили в финале немцам после "золотого гола" Марио Гетце в дополнительное время.

© ФИФА Лионель Месси © ФИФА Лионель Месси

Имя Лионель Месси Позиция Нападающий / атакующий полузащитник Возраст 38 лет Клуб Интер Майами (MLS, США) Голы в отборе КОНМЕБОЛ 8 (лучший бомбардир отбора Аргентины) Матчи / минуты в отборе 12 матчей / 945 минут Турниры за сборную Чемпион мира 2022, Кубок Америки 2021 и 2024 Статус Капитан, 6-й чемпионат мира в карьере

В 2018-м в России Месси ждала катастрофа (с трудом вышли из группы и вылетели от французов на старте плей-офф), а в 2022-м — главный триумф. В шикарном финале (лучшем, по мнению большинства фанатов) Лео оформил дубль, а аргентинцы додавили Францию в серии пенальти.

Таким счастливым, как тогда, Месси вряд ли будет в июле, слишком сильны другие претенденты на трофей. Понимая это, аргентинский лидер долго раздумывал над целесообразностью командировки на ЧМ-2026:

« "Конечно, это особенный турнир и самое важное соревнование. Но я не хочу быть обузой. Хочу чувствовать себя хорошо физически, быть уверенным, что могу помочь команде и внести свой вклад. У нас в США сезон отличается от европейского: будет предсезонка, несколько матчей до старта чемпионата, и нужно смотреть по самочувствию, готов ли я быть на том уровне, на котором хочу. Но, конечно, мотивация есть, ведь это ЧМ, и ничего значимее нет". (sport.es)

Однако все же вошел заявку и уже готов рвать-метать. На последнем ЧМ Лионель постарается блеснуть и как капитан повести за собой чемпионов мира на защиту титула.

Тактический портрет: как играет сборная Аргентины

Команда старается играть по схемам 4-4-2 и 4-3-3 с гибким переходом, временами рисунок игры меняется в сторону пяти защитников. В общем, тренер любит вариативность. Однако важнейшим элементом тактики уже много лет остается роль Лионеля Месси как свободного художника. Он на поле творит и особо не задействован в обороне.

Прогноз на турнир

В группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией аргентинцы будут тотальными фаворитами и должны выходить в плей-офф с тремя победами в трех встречах. Правда, не забываем, что "альбиселесте" непросто даются старты ЧМ: в 2022 году южноамериканцы проиграли первый матч Саудовской Аравии , а в 2018-м сенсационно потеряли очки в противостоянии с исландцами.

Нидерландов и Марокко, Но чего ждать от плей-офф? Тут Аргентине точно по силам дойти до четвертьфинала и в дальнейшем надеяться на то, что удастся избежать встреч с другими мощными коллективами. Четыре года назад, например, аргентинцы играли на пути к финалу с командами Австралии Хорватии . Это была левая часть сетки, тогда как в правой у французов собрались Англия Португалия и Испания.