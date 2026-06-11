Сборная Аргентины на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Конфедерация
КОНМЕБОЛ (Южная Америка)
Тренер
Лионель Себастьян Скалони
Ключевой игрок
Лионель Месси, нападающий "Интер Майами"
Группа
Группа J (Алжир, Австрия, Иордания)
Стадия квалификации
1-е место в отборе КОНМЕБОЛ (38 очков)
Ожидания
Уверенный выход из группы, реальная цель - 1/4 финала и выше
Как сборная Аргентины отобралась на ЧМ-2026
Соперник
Счёт
Голы (Аргентина)
Эквадор
1:0
Месси
Боливия (в гостях)
3:0
Фернандес, Тальяфико, Гонсалес
Парагвай
1:0
Отаменди
Перу (в гостях)
2:0
Месси (дубль)
Уругвай
0:2
Араухо, Нуньес
Бразилия
1:0
Отаменди
Чили
3:0
Мак Аллистер, Альварес, Дибала
Колумбия (в гостях)
1:2
Гонсалес
Венесуэла (в гостях)
1:1
Отаменди
Боливия
6:0
Месси (хет-трик), Мартинес, Альварес, Альмада
Парагвай (в гостях)
1:2
Мартинес
Перу
1:0
Мартинес
Уругвай (в гостях)
1:0
Альмада
Бразилия
4:1
Альварес, Фернандес, Мак Аллистер, Симеоне
Чили (в гостях)
1:0
Альварес
Колумбия
1:1
Альмада
3:0
Месси (дубль), Мартинес
Эквадор (в гостях)
0:1
-
Состав сборной Аргентины на ЧМ-2026
Позиция
Игрок
Клуб (2025/26)
Возраст
ВР
Эмилиано Мартинес
33
ВР
Херонимо Рульи
Марсель
34
ВР
Хуан Муссо
Атлетико Мадрид
31
ЗЩ
Кристиан Ромеро
28
ЗЩ
Николас Отаменди
38
ЗЩ
Лисандро Мартинес
Манчестер Юнайтед
28
ЗЩ
Николас Тальяфико
Лион
33
ЗЩ
Гонсало Монтьель
29
ЗЩ
Науэль Молина
Атлетико Мадрид
28
ЗЩ
Леонардо Балерди
Марсель
27
ЗЩ
Факундо Медина
Марсель
27
ПЗ
Алексис Мак Аллистер
Ливерпуль
27
ПЗ
Энцо Фернандес
25
ПЗ
Родриго Де Пауль
Интер Майами
32
ПЗ
Леандро Паредес
32
ПЗ
Эксекьель Паласиос
Байер Леверкузен
27
ПЗ
Джовани Ло Чельсо
30
ПЗ
Валентин Барко
21
НП
Лионель Месси
Интер Майами
38
НП
Лаутаро Мартинес
Интер
28
НП
Хулиан Альварес
Атлетико Мадрид
26
НП
Николас Гонсалес
Атлетико Мадрид
28
НП
Тьяго Альмада
Атлетико Мадрид
25
НП
Джулиано Симеоне
Атлетико Мадрид
23
НП
Нико Пас
Комо
21
НП
Хосе Мануэль Лопес
24
Расписание матчей сборной Аргентины
Тренер сборной Аргентины
Имя
Дата рождения
16 мая 1978 (48 лет)
Гражданство
Аргентина
У руля сборной с
2018 года
Главные достижения
ЧМ-2022, Кубок Америки 2021 и 2024, Финалиссима 2022
Историческое значение
Первый тренер, выведший Аргентину на два ЧМ подряд (2022, 2026)
Базовая схема
4-4-2 / 4-3-3 с гибким переходом
Главная звезда сборной Аргентины — Лионель Месси
Имя
Лионель Месси
Позиция
Нападающий / атакующий полузащитник
Возраст
38 лет
Клуб
Голы в отборе КОНМЕБОЛ
8 (лучший бомбардир отбора Аргентины)
Матчи / минуты в отборе
12 матчей / 945 минут
Турниры за сборную
Чемпион мира 2022, Кубок Америки 2021 и 2024
Статус
Капитан, 6-й чемпионат мира в карьере