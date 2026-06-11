Рейтинг@Mail.ru
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:23 11.06.2026 (обновлено: 13:25 11.06.2026)
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место в рейтинге ФИФА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутболисты сборной России
Футболисты сборной России - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футболисты сборной России. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место в рейтинге ФИФА.
  • Аргентинцы возглавили рейтинг, испанцы расположились на втором месте, французы опустились на третье место.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1529,60 балла. Рейтинг возглавили действующие чемпионы мира аргентинцы (1877,27), на второй строчке идут чемпионы последнего Евро испанцы (1874,71). Возглавлявшие до этого рейтинг французы (1870,70) опустились на третью позицию.
Во время последней международной паузы сборная России проиграла на выезде команде Египта (0:1) и победила дома команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).
Товарищеские матчи
09 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
3 : 0
Тринидад и Тобаго
07‎’‎ • Мингиян Бевеев
16‎’‎ • Александр Сильянов
(Иван Сергеев)
60‎’‎ • Алексей Батраков
(Лечи Садулаев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Рейтинг ФИФА, версия от 11 июня:
1 (3). Аргентина - 1877,27 очка;
2 (2). Испания - 1874,71;
3 (1). Франция - 1870,70;
4 (4). Англия - 1828,02;
5 (5). Португалия – 1767,85;
6 (6). Бразилия – 1765,86;
7 (8). Марокко – 1755,10;
8 (7). Нидерланды - 1753,57;
9 (9). Бельгия – 1742,24;
10 (10). Германия – 1735,77...
35 (36). Россия - 1529,60.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 20 июля.
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Легенда сборной Англии раскритиковала США за хаос в подготовке ЧМ-2026
10 июня, 01:56
 
ФутболСпортРоссияУкраинаМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Буркина-ФасоЕгипетТринидад
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Мексика
    ЮАР
    2
    0
  • Хоккей
    12.06 03:00
    Каролина
    Вегас
  • Футбол
    12.06 05:00
    Республика Корея
    Чехия
  • Футбол
    12.06 22:00
    Канада
    Босния и Герцеговина
  • Баскетбол
    12.06 13:00
    Зенит
    Локомотив-Кубань
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала