Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

В активе российской команды 1529,60 балла. Рейтинг возглавили действующие чемпионы мира аргентинцы (1877,27), на второй строчке идут чемпионы последнего Евро испанцы (1874,71). Возглавлявшие до этого рейтинг французы (1870,70) опустились на третью позицию.