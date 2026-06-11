Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место в рейтинге ФИФА.
- Аргентинцы возглавили рейтинг, испанцы расположились на втором месте, французы опустились на третье место.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1529,60 балла. Рейтинг возглавили действующие чемпионы мира аргентинцы (1877,27), на второй строчке идут чемпионы последнего Евро испанцы (1874,71). Возглавлявшие до этого рейтинг французы (1870,70) опустились на третью позицию.
Во время последней международной паузы сборная России проиграла на выезде команде Египта (0:1) и победила дома команды Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).
Товарищеские матчи
09 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
07’ • Мингиян Бевеев
16’ • Александр Сильянов
60’ • Алексей Батраков
В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Рейтинг ФИФА, версия от 11 июня:
1 (3). Аргентина - 1877,27 очка;
2 (2). Испания - 1874,71;
3 (1). Франция - 1870,70;
4 (4). Англия - 1828,02;
5 (5). Португалия – 1767,85;
6 (6). Бразилия – 1765,86;
7 (8). Марокко – 1755,10;
8 (7). Нидерланды - 1753,57;
9 (9). Бельгия – 1742,24;
10 (10). Германия – 1735,77...
35 (36). Россия - 1529,60.
Следующее обновление рейтинга запланировано на 20 июля.