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США ввели санкции против кубинской нефтегазовой компании - РИА Новости, 11.06.2026
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19:57 11.06.2026 (обновлено: 20:22 11.06.2026)
США ввели санкции против кубинской нефтегазовой компании

Минфин США ввел санкции против главной кубинской нефтегазовой компании CUPET

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США ввели санкции против кубинской государственной нефтегазовой компании.
  • Под рестрикции попала Uniоn Cuba Petrоleo - CUPET.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США ввели санкции против кубинской государственной нефтегазовой компании CUPET, сообщили в американском минфине.
Под рестрикции попала Uniоn Cuba Petrоleo - CUPET.
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя в Х санкции, заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет "нового будущего для кубинского народа".
«
"До тех пор мы продолжим бить по способности коммунистического режима использовать торговлю энергоресурсами для продвижения своей коррупционной повестки и жестокого подавления кубинского народа", - утверждает он.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
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