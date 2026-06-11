Краткий пересказ от РИА ИИ
- США ввели санкции против кубинской государственной нефтегазовой компании.
- Под рестрикции попала Uniоn Cuba Petrоleo - CUPET.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. США ввели санкции против кубинской государственной нефтегазовой компании CUPET, сообщили в американском минфине.
Под рестрикции попала Uniоn Cuba Petrоleo - CUPET.
Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя в Х санкции, заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет "нового будущего для кубинского народа".
«
"До тех пор мы продолжим бить по способности коммунистического режима использовать торговлю энергоресурсами для продвижения своей коррупционной повестки и жестокого подавления кубинского народа", - утверждает он.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Трамп решил доделать дело 12 президентов США. А зря
31 января, 08:00