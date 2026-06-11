США ввели санкции против физлиц и компаний, связанных с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация США ввела санкции в отношении шести физических лиц и семи компаний.
- В санкционный список попали два гражданина Ирана и четыре представителя Китая, а также компании из Гонконга и Китая, кроме того, расширены санкции против иранского Центра инноваций и технологического сотрудничества и белорусской компании «Армори Альянс».
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Администрация США ввела в среду санкции, связанные с Ираном, в отношении шести физических лиц и семи компаний, сообщило американское министерство финансов.
Наряду с этим ограничения введены в отношении компаний из Гонконга и Китая.
Кроме того, по данным минфина, США расширили санкции против иранского Центра инноваций и технологического сотрудничества. Под это же расширение попала и белорусская компания "Армори Альянс", говорится в сообщении.