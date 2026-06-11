Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против физлиц и компаний, связанных с Ираном - РИА Новости, 11.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:13 11.06.2026
США ввели санкции против физлиц и компаний, связанных с Ираном

США ввели связанные с Ираном санкции против шести физлиц и семи компаний

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США ввела санкции в отношении шести физических лиц и семи компаний.
  • В санкционный список попали два гражданина Ирана и четыре представителя Китая, а также компании из Гонконга и Китая, кроме того, расширены санкции против иранского Центра инноваций и технологического сотрудничества и белорусской компании «Армори Альянс».
ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Администрация США ввела в среду санкции, связанные с Ираном, в отношении шести физических лиц и семи компаний, сообщило американское министерство финансов.
В санкционный список попали два гражданина Ирана и четыре представителя Китая. По мнению США, они связаны с иранскими военными, в частности, с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Наряду с этим ограничения введены в отношении компаний из Гонконга и Китая.
Кроме того, по данным минфина, США расширили санкции против иранского Центра инноваций и технологического сотрудничества. Под это же расширение попала и белорусская компания "Армори Альянс", говорится в сообщении.
Зенитно-ракетные комплексы Хордад-15 Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
В Тегеране и на юге Ирана гремят взрывы
00:03
 
В миреСШАИранКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала