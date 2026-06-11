США ввели санкции против физлиц и компаний, связанных с Ираном

ВАШИНГТОН, 11 июн – РИА Новости. Администрация США ввела в среду санкции, связанные с Ираном, в отношении шести физических лиц и семи компаний, сообщило американское министерство финансов.

Кроме того, по данным минфина, США расширили санкции против иранского Центра инноваций и технологического сотрудничества. Под это же расширение попала и белорусская компания "Армори Альянс", говорится в сообщении.