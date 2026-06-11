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Самолет Turkish Airlines задел антенну радара в аэропорту Антальи - РИА Новости, 11.06.2026
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21:52 11.06.2026 (обновлено: 22:12 11.06.2026)
Самолет Turkish Airlines задел антенну радара в аэропорту Антальи

Самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара в аэропорту Антальи

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Анталью, после приземления задел крылом антенну радара.
  • Один пассажир получил легкие ранения, его состояние в норме, 267 пассажиров были безопасно эвакуированы.
СТАМБУЛ, 11 июн - РИА Новости. Самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара в аэропорту Антальи после приземления, легко пострадал один пассажир, сообщили РИА Новости в компании.
"Самолет, выполнявший рейс из Стамбула в Анталью, после приземления в Анталье во время рулежки к гейту задел правым крылом антенну радара, 267 пассажиров были безопасно эвакуированы. Легкие ранения получил один пассажир, его состояние в норме", - говорится в сообщении компании.
Как уточнили в Turkish Airlines, после инцидента проводится техническая проверка.
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