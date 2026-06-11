Самолет Turkish Airlines задел антенну радара в аэропорту Антальи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет Turkish Airlines, выполнявший рейс из Стамбула в Анталью, после приземления задел крылом антенну радара.
- Один пассажир получил легкие ранения, его состояние в норме, 267 пассажиров были безопасно эвакуированы.
СТАМБУЛ, 11 июн - РИА Новости. Самолет Turkish Airlines задел крылом антенну радара в аэропорту Антальи после приземления, легко пострадал один пассажир, сообщили РИА Новости в компании.
Как уточнили в Turkish Airlines, после инцидента проводится техническая проверка.