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Американский военный самолет экстренно сел в аэропорту Дрездена - РИА Новости, 11.06.2026
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19:12 11.06.2026
Американский военный самолет экстренно сел в аэропорту Дрездена

Военный самолет США экстренно сел в ФРГ из-за технической проблемы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский военный самолет Cessna совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена из-за технической неполадки.
  • В результате инцидента, произошедшего 9 июня, никто не пострадал.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский военный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена из-за технической неполадки, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя командования армии США в Европе и Африки Мэттью Блюбау.
"Техническая проблема на борту самолета американской армии привела к экстренной посадке на этой неделе в аэропорту Дрездена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего 9 июня, никто не пострадал. Экстренную посадку произвел самолет Cessna, подобные летательные аппараты используются американскими военными для обучения пилотов, доставки грузов и разведки, уточняет издание.
Как отмечает Stars and Stripes, аэропорт Дрездена обслуживает преимущественно коммерческие самолеты, однако американские ВС используются его в качестве перевалочного пункта при проведении операций в Европе.
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