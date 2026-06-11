Американский военный самолет экстренно сел в аэропорту Дрездена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский военный самолет Cessna совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена из-за технической неполадки.
- В результате инцидента, произошедшего 9 июня, никто не пострадал.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американский военный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Дрездена из-за технической неполадки, сообщает издание Stars and Stripes со ссылкой на представителя командования армии США в Европе и Африки Мэттью Блюбау.
"Техническая проблема на борту самолета американской армии привела к экстренной посадке на этой неделе в аэропорту Дрездена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего 9 июня, никто не пострадал. Экстренную посадку произвел самолет Cessna, подобные летательные аппараты используются американскими военными для обучения пилотов, доставки грузов и разведки, уточняет издание.
В США самолет экстренно сел после столкновения с неизвестным объектом
20 октября 2025, 01:07