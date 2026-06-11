Открытки с Днем России — красивые картинки и поздравления на 12 июня

12 июня вся страна празднует День России. В 1990 году в эту дату была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Поздравьте близких, коллег, друзей и создайте праздничное настроение. В нашей подборке красивые открытки с Днём России, которые можно бесплатно скачать и отправить в мессенджер или социальную сеть.
Патриотические открытки с Днем России
День России — праздник общий для всего народа. Торжественные и патриотические картинки с символикой страны и праздничным оформлением — триколор, герб, праздничный салют — все открытки можно бесплатно скачать и отправить близким и коллегам в мессенджере или социальной сети.
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка с Днем России с триколором и праздничной надписью
© Открытка создана РИА Новости
Открытка с Днем России с триколором и праздничной надписью
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка с Днем России с флагом и небом
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка с Днем России с флагом и небом
© Открытка создана РИА НовостиПоздравление с Днем России в открытке с символикой страны
© Открытка создана РИА Новости
Поздравление с Днем России в открытке с символикой страны
© Открытка создана РИА НовостиС Днем России картинки с флагом и ярким фоном
© Открытка создана РИА Новости
С Днем России картинки с флагом и ярким фоном
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка праздника с Днем России с торжественным оформлением
© Открытка создана РИА Новости
Открытка праздника с Днем России с торжественным оформлением
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая картинка с Днем России с архитектурой Петербурга
© Открытка создана РИА Новости
Красивая картинка с Днем России с архитектурой Петербурга
© Открытка создана РИА НовостиКартинка с надписью "С Днем России" в классическом стиле
© Открытка создана РИА Новости
Картинка с надписью "С Днем России" в классическом стиле
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День России 2026: когда отмечается и что за праздник
10 июня, 12:00
Картинки с Днем России с пожеланиями
Красивая открытка с искренними пожеланиями — лучший способ поздравить близкого человека с праздником. Картинки с Днём России с пожеланиями счастья, мира, здоровья и процветания. Выберите подходящую картинку и отправьте коллегам, друзьям или семье.
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Открытка с Днем России с пожеланиями для близких
Поздравления с Днем России своими словами
День России — праздник, объединяющий миллионы людей вне зависимости от возраста, профессии и места проживания. Ежегодно 12 июня для русского народа не просто дата в календаре — это повод вспомнить о величии русской культуры, богатой истории и необъятных просторах Родины, пожелать мира и процветания.
Варианты готовых текстов поздравления с Днём России:
- Россия — страна с тысячелетней историей, богатейшей культурой и несломленным духом народа. Пусть этот день станет поводом для гордости и благодарности — за мирное небо, за родную землю, за всё то, что делает нашу страну великой. С Днём России!
- С Днём России! Пусть наша страна всегда остается символом силы, мира, добра и справедливости! Желаю, чтобы в доме всегда царили мир и уют, а на душе было так же светло, как в этот теплый июньский день.
- Поздравляю с Днём России — великим праздником нашей страны! Пусть этот день наполнит сердце гордостью за Родину, нашу великую историю и достижения. Желаю мирного неба, добрых вестей и благополучия!
- Желаю сохранять из поколения в поколение единство народа, уважение к истории и веру в будущее. Пусть этот день будет наполнен радостью, теплом и гордостью за великую страну. С Днём России!
- С Днём России! Этот праздник напоминает нам о том, как важно любить и беречь свою страну. Гордитесь своей Родиной и берегите её!
- 12 июня — особый день для каждого из нас. Пусть жизнь будет яркой, как триколор, а в душе каждого всегда живет любовь к Родине!
- Россия — наш родной дом, наша история, наша гордость. Пусть этот праздник напомнит нам всем о важности единства, уважения к своим корням и веры в будущее. С Днём России!
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Открытки ко Дню матери — 15 красивых картинок с поздравлениями
30 ноября 2025, 12:24