Состояние россиянки, предположительно отравившейся на Бали, критическое

Краткий пересказ от РИА ИИ Анна впала в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом.

Состояние женщины остается критическим, ее жизнь поддерживается аппаратами.

Друзья Анны собирают средства на лечение и санитарную эвакуацию в Россию, а также на перевод в другую клинику для проведения диагностики состояния мозга.

СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Состояние жительницы Сочи Анны после предполагаемого отравления метанолом на Бали остается критическим, рассказала РИА Новости близкая подруги женщины Алсу.

Анна впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом, ее друзья собирают средства на лечение и санитарную эвакуацию в Россию . Женщина прилетела на Бали 31 мая, а вечером 1 июня выпила местное вино и спустя время почувствовала симптомы отравления: светобоязнь, тошноту, озноб, затрудненное дыхание. Ее госпитализировали 2 июня в частную клинику.

"У Ани начался выраженный воспалительный процесс. Антибиотики, которые назначили ранее, не показали эффективности. Новый антибиотик начинает работать не сразу - его действие ожидается примерно через три дня. Тромбоциты находятся на критически низком уровне. Жизнь Ани по-прежнему поддерживается аппаратами", - сказала Алсу.

Она отметила, что в клинике, где сейчас находится Анна, невозможно провести диагностику состояния мозга с помощью электроэнцефалографии. Необходимое оборудование находится в другой клинике, но перевезти туда пострадавшую сейчас сложно.

"Клиника переведет Аню после оплаты 30% процентов от долга (за лечение - ред.). Сумма зафиксирована и не будет расти. Мы на данный момент добиваемся перевода Ани в другую клинику, где есть оборудование для проверки работы мозга" - пояснила Алсу.

Администрация новой клиники требует почти 15 тысяч долларов в качестве депозита перед приемом пострадавшей, следует из выписок медицинских документов Анны в группе сбора средств на лечение в Telegram-канале.