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Состояние россиянки, предположительно отравившейся на Бали, критическое - РИА Новости, 11.06.2026
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14:49 11.06.2026
Состояние россиянки, предположительно отравившейся на Бали, критическое

РИА Новости: состояние россиянки после предполагаемого отравления критическое

© РИА Новости / Мария СеливановаВид на храм Танах Лот, Бали
Вид на храм Танах Лот, Бали - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Мария Селиванова
Вид на храм Танах Лот, Бали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна впала в кому на Бали после предполагаемого отравления метанолом.
  • Состояние женщины остается критическим, ее жизнь поддерживается аппаратами.
  • Друзья Анны собирают средства на лечение и санитарную эвакуацию в Россию, а также на перевод в другую клинику для проведения диагностики состояния мозга.
СОЧИ, 11 июн - РИА Новости. Состояние жительницы Сочи Анны после предполагаемого отравления метанолом на Бали остается критическим, рассказала РИА Новости близкая подруги женщины Алсу.
Анна впала в кому на индонезийском острове Бали после предполагаемого отравления метанолом, ее друзья собирают средства на лечение и санитарную эвакуацию в Россию. Женщина прилетела на Бали 31 мая, а вечером 1 июня выпила местное вино и спустя время почувствовала симптомы отравления: светобоязнь, тошноту, озноб, затрудненное дыхание. Ее госпитализировали 2 июня в частную клинику.
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"У Ани начался выраженный воспалительный процесс. Антибиотики, которые назначили ранее, не показали эффективности. Новый антибиотик начинает работать не сразу - его действие ожидается примерно через три дня. Тромбоциты находятся на критически низком уровне. Жизнь Ани по-прежнему поддерживается аппаратами", - сказала Алсу.
Она отметила, что в клинике, где сейчас находится Анна, невозможно провести диагностику состояния мозга с помощью электроэнцефалографии. Необходимое оборудование находится в другой клинике, но перевезти туда пострадавшую сейчас сложно.
"Клиника переведет Аню после оплаты 30% процентов от долга (за лечение - ред.). Сумма зафиксирована и не будет расти. Мы на данный момент добиваемся перевода Ани в другую клинику, где есть оборудование для проверки работы мозга" - пояснила Алсу.
Администрация новой клиники требует почти 15 тысяч долларов в качестве депозита перед приемом пострадавшей, следует из выписок медицинских документов Анны в группе сбора средств на лечение в Telegram-канале.
Алсу уточнила, что Анна живет в Сочи и прилетела на отдых с другом, планируя остаться на Бали 2-4 недели. Из родственников у женщины есть только 75-летняя мать. Друзья пострадавшей открыли сбор средств для оплаты уже выставленных счетов и предстоящего обследования и лечения в другой клинике.
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БалиСочиРоссия
 
 
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