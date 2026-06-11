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Посольство России выразило возмущение осквернением мемориала ВОВ в Армении - РИА Новости, 11.06.2026
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21:05 11.06.2026 (обновлено: 21:06 11.06.2026)
Посольство России выразило возмущение осквернением мемориала ВОВ в Армении

Посольство РФ выразило возмущение осквернением мемориала ВОВ в Гюмри

© Sputnik / Aram NersesyanПосольство РФ в Армении
Посольство РФ в Армении - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Sputnik / Aram Nersesyan
Посольство РФ в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Армении выразило возмущение из-за осквернения мемориала "Мать-Армения" в Гюмри.
  • Вандалы сорвали таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса.
  • Посольство рассчитывает на четкую оценку произошедшего со стороны властей Армении и принятие мер по привлечению виновных к ответственности.
ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Армении выразило возмущение в связи осквернением в армянском Гюмри мемориала героям Великой Отечественной войны, рассчитывает на четкую оценку произошедшего со стороны властей Армении.
Мэрия Гюмри заявила, что 10 июня вандалы сорвали в армянском Гюмри таблички с названиями советских городов-героев на территории мемориального комплекса "Мать-Армения", открытого 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"С глубоким возмущением восприняли сообщения об осквернении посвященного героям Великой Отечественной войны Мемориала "Мать Армения" в Гюмри. Данная кощунственная акция не может рассматриваться как обычное "хулиганство". Речь идет об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой", - говорится в заявлении дипмиссии.
В посольстве заявили, что видят острое неприятие произошедшего со стороны городских властей и общественности Гюмри.
"Рассчитываем на четкую оценку произошедшего со стороны официальных властей Армении, а также принятие исчерпывающих мер по привлечению к ответственности виновных и пресечению подобных провокаций в будущем", - говорится в заявлении.
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