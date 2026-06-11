Посольство России выразило возмущение осквернением мемориала ВОВ в Армении

ЕРЕВАН, 11 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Армении выразило возмущение в связи осквернением в армянском Гюмри мемориала героям Великой Отечественной войны, рассчитывает на четкую оценку произошедшего со стороны властей Армении.

"С глубоким возмущением восприняли сообщения об осквернении посвященного героям Великой Отечественной войны Мемориала "Мать Армения" в Гюмри. Данная кощунственная акция не может рассматриваться как обычное "хулиганство". Речь идет об умышленной атаке на нашу общую историческую память и о попытке надругательства над Великой Победой", - говорится в заявлении дипмиссии.