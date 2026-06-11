Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России во Франции Мешков назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов крупнейшей ошибкой.
- Дмитриев заявил, что энергокризис вынуждает ЕС придерживаться более реалистичного подхода и начать исправлять ошибки.
ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Крупнейшей ошибкой Евросоюза стал отказ от российский энергоресурсов, заявил в четверг посол России во Франции Алексей Мешков.
"Крупнейшей ошибкой Евросоюза стал отказ от российских энергоресурсов. Ведь Европа развивалась благодаря дешевой энергии и дешевому газу. Именно это было главным стимулом ее экономического роста и важнейшим конкурентным преимуществом на мировых рынках", - сказал Мешков в интервью французскому онлайн-СМИ Tocsin.
Мешков также выразил мнение, что со временем в Европе неизбежно начнут задавать себе вопрос, кто навязал ЕС такую экономическую политику.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил, что энергокризис вынуждает ЕС придерживаться более реалистичного подхода и начать исправлять ошибки.