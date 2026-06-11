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"Последний раз": в ФРГ сделали громкое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 11.06.2026
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20:09 11.06.2026
"Последний раз": в ФРГ сделали громкое заявление о переговорах с Россией

Экс-глава МИД ФРГ Габриэль: ЕС еще пять лет назад упустил шанс на диалог с РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Европа упустила возможность начать переговоры с Россией еще пять лет назад.
  • Габриэль отметил, что тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель пыталась сохранить диалог с Россией, но европейцы не воспользовались этой возможностью, и руководящую роль взяли на себя США.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Европа упустила возможность начать переговоры с Россией еще пять лет назад, хотя тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель пыталась сохранить диалог между ними, заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью Bild.
"Позвольте напомнить, что последнее заседание Европейского совета, на котором присутствовала Ангела Меркель, состоялось в 2021 году. Это было до начала войны. Тогда Меркель сказала своим коллегам, что нам нужно собрать небольшую группу и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. <…> По правде говоря, она была права. Это был последний раз, когда мы имели шанс вести переговоры самостоятельно. Когда мы не воспользовались этой возможностью, европейцы сами вышли из игры. Тогда руководящую роль взяли на себя США", — рассказал он.
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Габриэль также назвал Ангелу Меркель и президента Финляндии Александра Стубба возможными посредниками между Европой и Россией в переговорах по урегулированию на Украине.
Президент Финляндии Александр Стубб в среду заявил, что Европе пора наладить дипломатический диалог с руководством России. Он добавил, что европейским странам необходимо скоординировать усилия в этом вопросе.
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Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал, что пока Кремль не убедится в серьезности намерений Европы начать переговоры, такие идеи нужно пропускать мимо ушей.
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, тем не менее он оставил выбор за самими европейцами, однако, по его словам, это должен быть лидер, которому они доверяют. Кроме того, глава государства подчеркивал, что это не может быть деятель, известный антироссийскими высказываниями. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Москва отказалась от переговоров.
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