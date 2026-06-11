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Австрия отказала в визе кандидату на пост зампостпреда России в Вене - РИА Новости, 11.06.2026
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15:21 11.06.2026 (обновлено: 15:28 11.06.2026)
Австрия отказала в визе кандидату на пост зампостпреда России в Вене

Австрия отказала в визе кандидату на пост зампостпреда РФ в Вене через 8 месяцев

© AP Photo / Lisa LeutnerФлаг Австрии
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Lisa Leutner
Флаг Австрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрии отказала в визе кандидату на пост зампостпреда РФ при международных организациях в Вене.
  • Документы на получение визы были поданы 1 октября 2025 года, и спустя 8 месяцев ожидания стало известно об отказе в выдаче визы.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Австрия отказала в визе кандидату на пост зампостпреда РФ при международных организациях в Вене после 8 месяцев ожидания, заявил российский постпред Михаил Ульянов.
"Кандидат, утвержденный Москвой на замену завершившего в марте этого года командировку заместителя постоянного представителя, подал документы на получение въездной визы 1 октября 2025 г. В мае, спустя 8 месяцев ожидания, нам сообщили, что виза ему не может быть выдана", - сказал дипломат.
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