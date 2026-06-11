Австрия отказала в визе кандидату на пост зампостпреда России в Вене

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Австрия отказала в визе кандидату на пост зампостпреда РФ при международных организациях в Вене после 8 месяцев ожидания, заявил российский постпред Михаил Ульянов.

"Кандидат, утвержденный Москвой на замену завершившего в марте этого года командировку заместителя постоянного представителя, подал документы на получение въездной визы 1 октября 2025 г. В мае, спустя 8 месяцев ожидания, нам сообщили, что виза ему не может быть выдана", - сказал дипломат.