ВЦИОМ: почти все россияне гордятся историей своей страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По данным ВЦИОМ, большинство россиян (90%) гордятся историей своей страны, 87% — культурой и природными богатствами, 82% — спортом и наукой.
- В топ-3 эмоций, с которыми респонденты думают о России, входят гордость (41%), любовь (39%) и вера (37%).
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство (90%) россиян гордятся историей своей страны, 87% граждан РФ испытываются чувство гордости за культуру и природные богатства России, 82% - за российские спорт и науку, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, гордость (41%), любовь (39%) и вера (37%) входят в топ-3 эмоций, с которыми респонденты думают о России. Большинство (90%) граждан РФ гордятся историей России, 87% опрошенных - культурой и природными богатствами, 82% - спортом и наукой.
Чувство гордости россиян за страну основано на самоидентификации, личной связи со страной (29%), ее истории (29%) и достижениях (17%). Олимпиада 2014 (12%), воссоединение с Крымом/строительство Крымского моста (10%) - события, произошедшие в стране за последние 10-15 лет, которые больше всего вызывают у респондентов гордость.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.