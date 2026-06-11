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ВЦИОМ: почти все россияне гордятся историей своей страны - РИА Новости, 11.06.2026
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14:12 11.06.2026 (обновлено: 22:55 11.06.2026)
ВЦИОМ: почти все россияне гордятся историей своей страны

ВЦИОМ: 90% россиян гордятся историей, 87% — культурой и природой страны

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По данным ВЦИОМ, большинство россиян (90%) гордятся историей своей страны, 87% — культурой и природными богатствами, 82% — спортом и наукой.
  • В топ-3 эмоций, с которыми респонденты думают о России, входят гордость (41%), любовь (39%) и вера (37%).
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство (90%) россиян гордятся историей своей страны, 87% граждан РФ испытываются чувство гордости за культуру и природные богатства России, 82% - за российские спорт и науку, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, гордость (41%), любовь (39%) и вера (37%) входят в топ-3 эмоций, с которыми респонденты думают о России. Большинство (90%) граждан РФ гордятся историей России, 87% опрошенных - культурой и природными богатствами, 82% - спортом и наукой.
Чувство гордости россиян за страну основано на самоидентификации, личной связи со страной (29%), ее истории (29%) и достижениях (17%). Олимпиада 2014 (12%), воссоединение с Крымом/строительство Крымского моста (10%) - события, произошедшие в стране за последние 10-15 лет, которые больше всего вызывают у респондентов гордость.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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