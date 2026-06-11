ВЦИОМ: почти все россияне гордятся историей своей страны

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Большинство (90%) россиян гордятся историей своей страны, 87% граждан РФ испытываются чувство гордости за культуру и природные богатства России, 82% - за российские спорт и науку, следует из результатов опроса, опубликованного на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.