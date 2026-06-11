ВСУ потеряли до 50 военных в зоне действий группировки "Днепр"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и 15 автомобилей в зоне действий группировки войск «Днепр».
- Группировка «Днепр» нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах Григоровки и Орехова Запорожской области.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и 15 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Уничтожены до 50 военнослужащих, 15 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Орехов Запорожской области.