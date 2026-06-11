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Россия не оставит без ответа угрозы национальной безопасности, заявил посол - РИА Новости, 11.06.2026
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21:36 11.06.2026
Россия не оставит без ответа угрозы национальной безопасности, заявил посол

Корчунов: РФ ответит на угрозы из-за приближения инфраструктуры НАТО к границам

© Фото : МИД РоссииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не оставит без ответа угрозы национальной безопасности, возникающие из-за приближения к ее границам военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО.
  • Все предпринимаемые Россией меры военно-технического характера носят вынужденный и сугубо оборонительный характер.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не оставит без адекватного ответа угрозы национальной безопасности, возникающие из-за приближения к границам военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.
"В то же время Россия, конечно, не может оставить без адекватного ответа угрозы своей национальной безопасности, возникающие вследствие приближения к ее границам военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО", - сказал глава дипмиссии в интервью норвежской телерадиокомпании NRK.
Глава дипмиссии подчеркнул, что все предпринимаемые Россией меры военно-технического характера, в том числе в северо-западных регионах, "носят вынужденный и сугубо оборонительный характер".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Песков: Россия делает все для безопасности из-за приближения НАТО
8 июня, 13:42
 
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