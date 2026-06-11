Россия не оставит без ответа угрозы национальной безопасности, заявил посол

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не оставит без адекватного ответа угрозы национальной безопасности, возникающие из-за приближения к границам военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.

Глава дипмиссии подчеркнул, что все предпринимаемые Россией меры военно-технического характера, в том числе в северо-западных регионах, "носят вынужденный и сугубо оборонительный характер".