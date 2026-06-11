Россия не оставит без ответа угрозы национальной безопасности, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не оставит без ответа угрозы национальной безопасности, возникающие из-за приближения к ее границам военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО.
- Все предпринимаемые Россией меры военно-технического характера носят вынужденный и сугубо оборонительный характер.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия не оставит без адекватного ответа угрозы национальной безопасности, возникающие из-за приближения к границам военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО, заявил посол России в Осло Николай Корчунов.
"В то же время Россия, конечно, не может оставить без адекватного ответа угрозы своей национальной безопасности, возникающие вследствие приближения к ее границам военной инфраструктуры и наступательных систем вооружений стран НАТО", - сказал глава дипмиссии в интервью норвежской телерадиокомпании NRK.
Глава дипмиссии подчеркнул, что все предпринимаемые Россией меры военно-технического характера, в том числе в северо-западных регионах, "носят вынужденный и сугубо оборонительный характер".