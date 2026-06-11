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Россия нивелирует попытки ВСУ атаковать инфраструктуру, заявил Мирошник - РИА Новости, 11.06.2026
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20:35 11.06.2026
Россия нивелирует попытки ВСУ атаковать инфраструктуру, заявил Мирошник

Мирошник: попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры будут нивелированы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирошник заявил, что Россия нивелирует попытки Киева атаковать объекты гражданской инфраструктуры в короткий промежуток времени.
  • ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Попытки Киева атаковать объекты гражданской инфраструктуры будут нивелированы Россией в достаточно короткий промежуток времени, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали три моста в Херсонской области, по предварительной информации, есть повреждения.
"Реализовать задуманное у Киева в полной мере не получится. В достаточно короткий промежуток времени эти попытки будут нивелированы - Россия предпримет набор действий, которые позволят максимально уменьшить это влияние и в конечном итоге избежать последствий от такого рода преступных действий Киева", - сказал Мирошник, комментируя атаку на мосты в Херсонской области.
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