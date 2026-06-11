Лавров отметил готовность России помочь Африке стать полностью суверенной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности России помогать Африке стать полностью суверенной.
- На встрече с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе стороны обсудили наращивание сотрудничества России с Афросоюзом и подтвердили настрой на координацию усилий по мировым и региональным вопросам.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности России помогать Африке стать полностью суверенной во всех смыслах, сообщили в МИД РФ.
В четверг министр провел встречу с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе. Стороны обсудили наращивание сотрудничества России с Афросоюзом и подтвердили настрой на координацию усилий по мировым и региональным вопросам. Они также отметили равноправный характер российско-африканского партнерства, следует из сообщения на сайте МИД РФ.
"Сергей Лавров указал на готовность российской стороны оказывать содействие в достижении полного суверенитета африканского континента во всех его измерениях", - говорится в сообщении.