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Россия рада сотрудничать с африканскими дипломатами, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2026
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16:37 11.06.2026
Россия рада сотрудничать с африканскими дипломатами, заявил Лавров

Лавров: РФ будет содействовать открытию представительства Африканского союза

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона выразила готовность содействовать открытию представительства Африканского союза в Москве.
  • Россия расширяет свое дипломатическое присутствие в Африке: сейчас там функционируют 45 российских посольств, еще четыре откроются в скором времени.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российская сторона будет рада всячески содействовать открытию представительства Африканского союза в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Всегда рады сотрудничать с африканскими дипломатами, которые работают в своих посольствах в Москве, и не забыли о той идее, которая не так давно нашими африканскими друзьями была выдвинута. Имею в виду учреждение представительства Африканского союза в Москве. Будем рады всячески способствовать этому шагу", - сказал он в ходе встречи с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.
Как подчеркнул министр, Россия расширяет свое дипломатическое присутствие в Африке: сейчас на африканском континенте функционируют 45 российских посольств, еще четыре откроются в скором времени.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и комиссар Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе на встрече в Москве. 11 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Лавров надеется на участие африканских лидеров в саммите Россия — Африка
Вчера, 16:33
 
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