Россия рада сотрудничать с африканскими дипломатами, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона выразила готовность содействовать открытию представительства Африканского союза в Москве.
- Россия расширяет свое дипломатическое присутствие в Африке: сейчас там функционируют 45 российских посольств, еще четыре откроются в скором времени.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российская сторона будет рада всячески содействовать открытию представительства Африканского союза в Москве, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Всегда рады сотрудничать с африканскими дипломатами, которые работают в своих посольствах в Москве, и не забыли о той идее, которая не так давно нашими африканскими друзьями была выдвинута. Имею в виду учреждение представительства Африканского союза в Москве. Будем рады всячески способствовать этому шагу", - сказал он в ходе встречи с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе.