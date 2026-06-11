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Мексиканца депортируют из России за нарушение режима пребывания - РИА Новости, 11.06.2026
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16:09 11.06.2026 (обновлено: 16:13 11.06.2026)
Мексиканца депортируют из России за нарушение режима пребывания

Гражданина Мексики депортируют из России за нарушение режима пребывания

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Мексики будет депортирован из России за нарушение режима пребывания.
  • Уроженец Мексики нарушил требование о ежегодном предоставлении уведомления о подтверждении своего проживания в России и привлекался к ответственности за административные правонарушения.
  • Сотрудники ОМВД по Железнодорожному району Ульяновска вынесли постановление о назначении административного наказания в виде штрафа с выдворением гражданина Мексики за пределы России.
САРАТОВ, 11 июн - РИА Новости. Гражданин Мексики будет депортирован из России за нарушение режима пребывания в стране, решение вынесено в Ульяновской области, сообщает МВД России в канале на платформе "Макс".
В министерстве пояснили, что уроженец Мексики в 2018 году получил в Санкт-Петербурге вид на жительство в РФ. Срок регистрации по месту жительства истек в октябре 2025 года. В ноябре того же года мужчину поставили на миграционный учет в Ульяновске до 2027 года при условии ежегодного подтверждения своего проживания в России.
"В 2025 году гражданин привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений, в том числе за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Также он нарушил требование о ежегодном предоставлении в подразделение по вопросам миграции уведомления о подтверждении своего проживания на территории Российской Федерации", - уточнили в МВД.
В ведомстве добавили, что 5 июня сотрудники ОМВД по Железнодорожному району Ульяновска вынесли постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа с выдворением за пределы РФ.
В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что речь идет о мексиканском художнике Эммануэле Легаррета.
Шестого июня, по информации из картотеки Мелекесского районного суда Ульяновский области, судья Сергей Гуляев удовлетворил ходатайство ОМВД России по железнодорожному району Ульяновска в отношении Легаррета по административному делу по части 4 статьи 18.8 КоАП РФ. За повторное в течение года нарушение иностранцем режима пребывания предполагается штраф от 5 до 7 тысяч рублей с административным выдворением из России.
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