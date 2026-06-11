Мексиканца депортируют из России за нарушение режима пребывания

"В 2025 году гражданин привлекался к ответственности за совершение административных правонарушений, в том числе за распитие алкогольных напитков в общественных местах. Также он нарушил требование о ежегодном предоставлении в подразделение по вопросам миграции уведомления о подтверждении своего проживания на территории Российской Федерации", - уточнили в МВД.