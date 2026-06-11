Постпред России при ОБСЕ ответил на подготовку Запада к войне с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Россия не будет бездействовать, пока Запад готовится к войне с ней.

Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право защищать своих граждан, инфраструктуру и законные интересы безопасности любыми необходимыми способами.

ВЕНА, 11 июн - РИА Новости. Россия не будет сидеть сложа руки, пока Запад готовится к войне с ней, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета Организации.

Дипломат отметил, что ЕС стремительно милитаризируется, а проходящие у российских границ учения НАТО направлены против безопасности РФ. Он подчеркнул, что Москва не намерена игнорировать такие действия.

"Коллеги, я надеюсь, что вы понимаете, что мы не будем сидеть сложа руки, пока вы под видом "борьбы за мир" будете готовиться к войне с Россией. Мы обязаны подобные сценарии просчитывать и упреждать", - сказал он. Текст выступления постпреда РФ есть в распоряжении РИА Новости.

Полянский также отметил, что сегодня, 11 июня, стартовал второй этап совместных учений России Беларуси с нестратегическими ядерными силами. Он пояснил, что учения направлены на поддержание боеготовности на фоне напряженной обстановки в Европе , спровоцированной действиями западных стран.

"Мы никому не угрожаем. Но мы оставляем за собой право защищать наших граждан, нашу инфраструктуру, наши законные интересы безопасности любыми необходимыми способами. Придется ли нам это делать или вы все-таки образумитесь и остановитесь – выбор за вами", - заключил постпред.