Пашинян назвал возможное повышение Россией цены на газ нарушением договора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что повышение Россией цены на газ для Армении станет нарушением договора.
- МИД РФ сообщил о передаче Еревану письма, в котором говорится, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Россия может приостановить или отменить соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и других ресурсов.
- Пашинян подчеркнул, что Армения собирается обсуждать все проблемы с Россией в дружественной атмосфере.
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в четверг, что повышение Россией цены на газ для Армении станет нарушением договора.
Двадцать седьмого мая МИД РФ сообщил о передаче через российское посольство Еревану письма, в котором сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона в одностороннем порядке приостановит или отменит соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов.
"По поводу цены на газ. У нас долгосрочный договор, и я с трудом представляю, как одна сторона откажется от договора. Это будет не договорным поведением", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос о возможности повышений цены на российский газ.
При этом он подчеркнул, что власти Армении рассматривают все возможные сценарии.
Пашинян добавил также, что Армения собирается обсуждать все проблемы с Россией "в братской, дружеской атмосфере, без полемики и нервов".
"Я знаю президента РФ долгие годы. Он рациональный человек, который опирается на факты. Если у них есть обеспокоенность, мы эту обеспокоенность попытаемся терпеливо развеять", - заявил Пашинян.
Ранее Пашинян заявил, что цена российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор. Заместитель председателя Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что помимо цен на газ в договоре прописаны и обязательства обеих сторон. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с Пашиняном 1 апреля отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению.