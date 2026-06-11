Пашинян назвал возможное повышение Россией цены на газ нарушением договора

ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в четверг, что повышение Россией цены на газ для Армении станет нарушением договора.

При этом он подчеркнул, что власти Армении рассматривают все возможные сценарии.

"Я знаю президента РФ долгие годы. Он рациональный человек, который опирается на факты. Если у них есть обеспокоенность, мы эту обеспокоенность попытаемся терпеливо развеять", - заявил Пашинян.