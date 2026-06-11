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Лавров рассказал о реакции на Концепцию безопасности в Персидском заливе - РИА Новости, 11.06.2026
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12:40 11.06.2026 (обновлено: 12:47 11.06.2026)
Лавров рассказал о реакции на Концепцию безопасности в Персидском заливе

Лавров: РФ начала получать реакции на Концепцию безопасности в Персидском заливе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва начинает получать первые реакции на направленный арабским странам Персидского залива обновленный текст концепции безопасности в регионе.
  • Концепция, обновленная и дополненная актуальными элементами на фоне кризиса в регионе, не противопоставляет арабов иранцам, а объединяет их через меры доверия и совместные контакты.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва начинает получать первые реакции на направленный арабским странам Персидского залива обновленный текст концепции безопасности в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Две недели назад мы обновили эту концепцию и разослали по всем столицам, в том числе в Манаму. Начинаем получать первую реакцию, надеемся, что такой подход, который не противопоставляет арабов иранцам, а наоборот, объединяет их через меры доверия, через совместные контакты, позволит установить стабильность в этом регионе", - сказал Лавров в начале встречи с главой МИД Бахрейна.
Ранее в российском дипведомстве сообщили, что на фоне кризиса в регионе, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана, российская концепция безопасности в зоне Персидского залива была "обновлена и дополнена актуальными элементами".
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