Лавров рассказал о реакции на Концепцию безопасности в Персидском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва начинает получать первые реакции на направленный арабским странам Персидского залива обновленный текст концепции безопасности в регионе.
- Концепция, обновленная и дополненная актуальными элементами на фоне кризиса в регионе, не противопоставляет арабов иранцам, а объединяет их через меры доверия и совместные контакты.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Москва начинает получать первые реакции на направленный арабским странам Персидского залива обновленный текст концепции безопасности в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Две недели назад мы обновили эту концепцию и разослали по всем столицам, в том числе в Манаму. Начинаем получать первую реакцию, надеемся, что такой подход, который не противопоставляет арабов иранцам, а наоборот, объединяет их через меры доверия, через совместные контакты, позволит установить стабильность в этом регионе", - сказал Лавров в начале встречи с главой МИД Бахрейна.
Ранее в российском дипведомстве сообщили, что на фоне кризиса в регионе, вызванного американо-израильской агрессией против Ирана, российская концепция безопасности в зоне Персидского залива была "обновлена и дополнена актуальными элементами".