В Кремле рассказали о подготовке к выборам в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готовится к проведению выборов в Госдуму.
- Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования — 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия готовится к проведению выборов в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае. Поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством", — сказал он журналистам.
Глава государства подпишет соответствующий указ в предусмотренные законом сроки, добавил пресс-секретарь.
Единый день голосования в этом году приходится на 20 сентября. В ЦИК отмечали, что выборы могут продлиться три дня. Россиянам предстоит избрать новый состав Госдумы IX созыва. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, в том числе выборы глав 11 регионов.
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