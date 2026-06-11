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В Кремле рассказали о подготовке к выборам в Госдуму - РИА Новости, 11.06.2026
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12:38 11.06.2026 (обновлено: 13:02 11.06.2026)
В Кремле рассказали о подготовке к выборам в Госдуму

Песков: Россия готовится к выборам в Госдуму

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готовится к проведению выборов в Госдуму.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования — 20 сентября 2026 года.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия готовится к проведению выборов в Госдуму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента Путина о важности проведения выборов в любом случае. Поэтому ведется подготовка к этим очень важным выборам, и они будут проведены в полном соответствии с нашим законодательством", — сказал он журналистам.
Глава государства подпишет соответствующий указ в предусмотренные законом сроки, добавил пресс-секретарь.
Единый день голосования в этом году приходится на 20 сентября. В ЦИК отмечали, что выборы могут продлиться три дня. Россиянам предстоит избрать новый состав Госдумы IX созыва. Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, в том числе выборы глав 11 регионов.
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