В России разрабатывают новую пенсионную программу с участием государства

Краткий пересказ от РИА ИИ В России прорабатывают новую пенсионную программу с участием государства.

Программа будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник автоматически станет ее участником при трудоустройстве с правом выхода из системы.

Цель программы — сформировать дополнительную пенсию, которая будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новую пенсионную программу с участием государства прорабатывают в России, заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

Беляков сообщил газете " Известия ", что рынок разрабатывает параметры новой пенсионной программы с господдержкой, финансироваться она будет преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником системы, сохранив при этом право выйти из нее.

Планируется, что по программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника, затем эти средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и приумножить. Выплаты с такого счета смогут поступать по достижении пенсионного возраста.

По словам Белякова, это станет новым инструментом, цель которого - сформировать дополнительную пенсию, Она будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений, но с возможностью налоговых льгот как для сотрудника, так и для работодателя.

В то же время окончательные параметры программы пока продолжают обсуждать, еще предстоит определить размер взносов, порядок автоматического подключения работников, механизм перехода между работодателями и другие ключевые параметры, пояснил Беляков.