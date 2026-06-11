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В России разрабатывают новую пенсионную программу с участием государства - РИА Новости, 11.06.2026
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10:08 11.06.2026
В России разрабатывают новую пенсионную программу с участием государства

Новую пенсионную программу с участием государства прорабатывают в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсий
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России прорабатывают новую пенсионную программу с участием государства.
  • Программа будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник автоматически станет ее участником при трудоустройстве с правом выхода из системы.
  • Цель программы — сформировать дополнительную пенсию, которая будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Новую пенсионную программу с участием государства прорабатывают в России, заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.
Беляков сообщил газете "Известия", что рынок разрабатывает параметры новой пенсионной программы с господдержкой, финансироваться она будет преимущественно или полностью за счет работодателя, а сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником системы, сохранив при этом право выйти из нее.
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Планируется, что по программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника, затем эти средства будут инвестироваться фондом, чтобы защитить сбережения от инфляции и приумножить. Выплаты с такого счета смогут поступать по достижении пенсионного возраста.
По словам Белякова, это станет новым инструментом, цель которого - сформировать дополнительную пенсию, Она будет работать параллельно с программой долгосрочных сбережений, но с возможностью налоговых льгот как для сотрудника, так и для работодателя.
В то же время окончательные параметры программы пока продолжают обсуждать, еще предстоит определить размер взносов, порядок автоматического подключения работников, механизм перехода между работодателями и другие ключевые параметры, пояснил Беляков.
Если инициативу одобрят, она может стать новым драйвером развития пенсионной системы РФ, как это уже произошло после запуска программы долгосрочных сбережений.
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