В России объяснили ограничение ввоза подкарантинной продукции из Армении

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"Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Служба поэтапно, начиная с мая текущего года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок", - сообщили в ведомстве.