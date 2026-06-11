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В России объяснили ограничение ввоза подкарантинной продукции из Армении - РИА Новости, 11.06.2026
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16:17 11.06.2026
В России объяснили ограничение ввоза подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор объяснил ограничение ввоза подкарантинной продукции из Армении

© РИА НовостиРоссельхознадзор
Россельхознадзор - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
Россельхознадзор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россельхознадзор систематически выявлял карантинную продукцию в поставках из Армении.
  • С 12 июня Россельхознадзор ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.
  • Обнаружения карантинных объектов продолжились даже после введения ограничений, что свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россельхознадзор систематически выявлял карантинную продукцию в поставках из Армении, что вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации, сообщили в ведомстве.
Ранее в четверг Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства–члены ЕАЭС.
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"Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Служба поэтапно, начиная с мая текущего года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок", - сообщили в ведомстве.
Несмотря на уже принятые ограничения, обнаружения карантинных объектов продолжились. "Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации", - пишет регулятор.
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