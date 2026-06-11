Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ В офисе необходимо поддерживать температуру на уровне 24–25 градусов, при отсутствии кондиционера рабочий день рекомендуется сократить при повышении температуры.

При работах на открытом воздухе и температуре 32,5 градуса и выше длительность непрерывного труда должна составлять 15–20 минут с отдыхом в охлаждаемых помещениях.

Работы при температуре свыше 32,5 градуса считаются опасными, их рекомендуется переносить на утро или вечер, а к такой работе допускать лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Температура в офисе должна быть на уровне 24-25 градусов, в случае превышения этих показателей рекомендуется сократить рабочий день, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"В офисе при наличии кондиционера необходимо поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. В случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить: на 1 час при достижении в помещении 28,5 градуса, на 2 часа при повышении до 29 градусов и на 4 часа, если температура достигла 30,5 градуса", - говорится в сообщении ведомства.

При работах на открытом воздухе и температуре 32,5 градуса и выше длительность непрерывного труда должна составлять 15-20 минут. При этом 10-12 минутами необходимо отводить для отдыха в охлаждаемых помещениях. Общая же продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц в спецодежде от солнечного излучения, и 1,5-2 часа - для лиц без нее.