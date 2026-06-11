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Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в жару - РИА Новости, 11.06.2026
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11:34 11.06.2026
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в жару

Роспотребнадзор: температура в офисе должна быть на уровне 24-25 градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник в офисе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В офисе необходимо поддерживать температуру на уровне 24–25 градусов, при отсутствии кондиционера рабочий день рекомендуется сократить при повышении температуры.
  • При работах на открытом воздухе и температуре 32,5 градуса и выше длительность непрерывного труда должна составлять 15–20 минут с отдыхом в охлаждаемых помещениях.
  • Работы при температуре свыше 32,5 градуса считаются опасными, их рекомендуется переносить на утро или вечер, а к такой работе допускать лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Температура в офисе должна быть на уровне 24-25 градусов, в случае превышения этих показателей рекомендуется сократить рабочий день, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"В офисе при наличии кондиционера необходимо поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. В случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить: на 1 час при достижении в помещении 28,5 градуса, на 2 часа при повышении до 29 градусов и на 4 часа, если температура достигла 30,5 градуса", - говорится в сообщении ведомства.
При работах на открытом воздухе и температуре 32,5 градуса и выше длительность непрерывного труда должна составлять 15-20 минут. При этом 10-12 минутами необходимо отводить для отдыха в охлаждаемых помещениях. Общая же продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для лиц в спецодежде от солнечного излучения, и 1,5-2 часа - для лиц без нее.
"Работы при температуре свыше 32,5 градуса считаются опасными. Переносите такие задачи на утро или вечер и используйте специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет", - уточнили в Роспотребнадзоре.
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