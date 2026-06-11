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Бойцы "Южной" группировки рассказали об освобождении Роскошного в ДНР - РИА Новости, 11.06.2026
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15:17 11.06.2026
Бойцы "Южной" группировки рассказали об освобождении Роскошного в ДНР

Бойцы ВС РФ просочились через "килл-зону" для освобождения Роскошного в ДНР

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир штурмовой роты с позывным «Тим» рассказал, что бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ использовали тактику просачивания через «килл-зону» перед освобождением Роскошного в ДНР.
  • Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта в четверг.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск ВС РФ просочились через "килл-зону" перед освобождением Роскошного в ДНР, рассказал командир штурмовой роты с позывным "Тим".
Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта в четверг.
"Передвигаются передовые штурмовые группы путем просачивания, как сейчас принято говорить, через "килл-зону", - рассказал "Тим" о тактике освобождения населенного пункта на видео от Минобороны РФ.
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