В Брянской области от удара дрона ВСУ пострадал гулявший во дворе ребенок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Климовском районе Брянской области ребенок ранен в результате атаки украинского FPV-дрона.
- Ему оказали медицинскую помощь, он госпитализирован.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ребенок, гулявший во дворе, ранен в Климовском районе Брянской области в результате атаки украинского FPV-дрона, ему оказывается необходимая помощь, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
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"От украинских фашистов снова страдают дети. В Климовском районе в результате атаки FPV-дрона ранен <...> ребенок. Мальчик просто гулял во дворе. Медики оказали ему помощь, он госпитализирован", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
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