В Брянской области от удара дрона ВСУ пострадал гулявший во дворе ребенок

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"От украинских фашистов снова страдают дети. В Климовском районе в результате атаки FPV-дрона ранен <...> ребенок. Мальчик просто гулял во дворе. Медики оказали ему помощь, он госпитализирован", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".