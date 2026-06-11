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Посол в Бельгии назвал последствия размещения ЯО США в Польше и Прибалтике - РИА Новости, 11.06.2026
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07:10 11.06.2026
Посол в Бельгии назвал последствия размещения ЯО США в Польше и Прибалтике

Посол Гончар: размещение ЯО США в Польше и Балтии повлечет ответные шаги РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что размещение американского ядерного оружия в странах Прибалтики или Польше приведет к серьезной эскалации и вынудит Москву предпринять ответные военно-технические меры.
  • По словам дипломата, размещение ядерного оружия в упомянутых странах станет очередным шагом по подрыву договоренностей России с альянсом.
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Если американское ядерное оружие появится в странах Прибалтики или Польше, это вынудит Москву пойти на ответные военно-технические меры, заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Подобное развитие событий приведет к серьезной эскалации и вынудит Москву предпринять ответные военно-технические меры, в том числе - нацеленные непосредственно против тех государств, где будет размещен ядерный арсенал", - сказал он "Известиям".
Как отметил дипломат, еще пару лет назад в НАТО старались вести себя аккуратно в вопросах, касающихся ядерной сферы. Если же ядерное оружие будет размещено в упомянутых странах – это станет очередным шагом по подрыву договоренностей России с альянсом, добавил он.
Газета Financial Times со ссылкой на источники во вторник сообщила, что США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары. Как утверждает издание, в предложении о размещении самолетов заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.
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