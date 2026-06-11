Более 97 тысяч водных растений высадят в прудах Москвы этим летом

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 97 тысяч водных растений разных видов высадят в прудах Москвы этим летом, посадочная площадь составит около пяти тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Этим летом в акватории 13 прудов, прошедших реабилитацию в прошлом году, специалисты ГУП "Мосводосток" высадят 97,1 тысячи водных растений разных видов... Посадочная площадь составит около пяти тысяч квадратных метров, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что высадка водных растений в акваторию является финальным этапом работ по реабилитации городских водоемов. Так, растения появятся в пруду парка 50-летия Октября, втором Кунцевском пруду, Дунькином пруду, Верхнем Люблинском пруду, Нижнем Кузьминском пруду, Щучьем пруду с протокой, Шибаевском пруду, Большом и Малом Воронинских прудах, Новоясеневском пруду и трех Ясеневских прудах.