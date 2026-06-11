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Более 97 тысяч водных растений высадят в прудах Москвы этим летом - РИА Новости, 11.06.2026
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Более 97 тысяч водных растений высадят в прудах Москвы этим летом

Более 97 тыс водных растений разных видов высадят в московских прудах этим летом

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКувшинки
Кувшинки - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 97 тысяч водных растений разных видов высадят в прудах Москвы этим летом, посадочная площадь составит около пяти тысяч квадратных метров, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Этим летом в акватории 13 прудов, прошедших реабилитацию в прошлом году, специалисты ГУП "Мосводосток" высадят 97,1 тысячи водных растений разных видов... Посадочная площадь составит около пяти тысяч квадратных метров, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что высадка водных растений в акваторию является финальным этапом работ по реабилитации городских водоемов. Так, растения появятся в пруду парка 50-летия Октября, втором Кунцевском пруду, Дунькином пруду, Верхнем Люблинском пруду, Нижнем Кузьминском пруду, Щучьем пруду с протокой, Шибаевском пруду, Большом и Малом Воронинских прудах, Новоясеневском пруду и трех Ясеневских прудах.
"Водные растения высаживают в заранее сформированные зоны биоплато. В верхний слой щебня и грунта экологической площадки погружают водные растения с закрытой корневой системой. Мероприятия выполняются преимущественно в теплый период года, чтобы корневая система саженцев успела адаптироваться к новым местам", - отмечается в сообщении.
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