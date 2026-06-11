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Немецкий концерн хочет перенести производство украинских ракет в Германию - РИА Новости, 11.06.2026
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Немецкий концерн хочет перенести производство украинских ракет в Германию

FT: Diehl Defence хочет перенести производство украинских "Фламинго" в Германию

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине
Рабочие осматривают ракету Фламинго на заводе на Украине - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий оборонный концерн Diehl Defence планирует перенести производство украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго» в Германию.
  • Diehl Defence еще в апреле подписал технологическое соглашение с компанией Fire Point, производящей эти ракеты.
  • Diehl Defence может предложить более продвинутую головку самонаведения для «Фламинго» и в ближайшие недели проведет переговоры с украинской Fire Point.
БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Diehl Defence планирует перенести производство украинских крылатых ракет большой дальности "Фламинго" в Германию, сообщает газета Financial Times со ссылкой на директора предприятия Хельмута Рауха.
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"Немецкий производитель ракетной техники Diehl Defence надеется перенести производство украинской крылатой ракеты "Фламинго" в Германию", - говорится в публикации издания.
Как отмечает Financial Times, концерн еще в апреле подписал технологическое соглашение с компанией Fire Point, производящей эти ракеты, однако до сих пор никаких подробностей на этот счет не раскрывалось.
Раух утверждает, что Diehl Defence якобы может предложить гораздо более продвинутую головку самонаведения для "Фламинго".
Представитель концерна также заявил, что в ближайшие недели немецкая сторона проведет переговоры на этот счет с украинской Fire Point.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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