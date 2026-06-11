СМИ: Трамп заявил, что по Ирану выпустили 49 ракет Tomahawk

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk по целям внутри Ирана.
- Некоторые удары были нанесены в 65 километрах от Тегерана.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что по Ирану за последнюю волну атак американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk, утверждает журналист Fox News после интервью с американским лидером.
По словам Трампа, над небом Ирана летают американские истребители, атакуя радары и системы ПВО в юго-западной части республики, сообщил корреспондент.