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СМИ: Трамп заявил, что по Ирану выпустили 49 ракет Tomahawk - РИА Новости, 11.06.2026
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03:12 11.06.2026
СМИ: Трамп заявил, что по Ирану выпустили 49 ракет Tomahawk

Fox News: Трамп заявил, что по Ирану выпустили 49 ракет Tomahawk

© Фото : U.S. NavyПуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : U.S. Navy
Пуск ракеты Tomahawk с борта эсминца USS Thomas Hudner ВМС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk по целям внутри Ирана.
  • Некоторые удары были нанесены в 65 километрах от Тегерана.
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что по Ирану за последнюю волну атак американские силы выпустили 49 ракет Tomahawk, утверждает журналист Fox News после интервью с американским лидером.
Как заявил журналист в эфире телеканала, президент сообщил, что 49 ракет Tomahawk были выпущены по целям внутри Ирана. Некоторые удары были нанесены в 65 километрах от Тегерана, сообщил журналист со ссылкой на президента.
По словам Трампа, над небом Ирана летают американские истребители, атакуя радары и системы ПВО в юго-западной части республики, сообщил корреспондент.
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