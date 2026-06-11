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В Lockheed Martin не смогли гарантировать сроки поставок ракет для Patriot - РИА Новости, 11.06.2026
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02:11 11.06.2026
В Lockheed Martin не смогли гарантировать сроки поставок ракет для Patriot

Данн: Lockheed Martin не гарантирует сроки новых поставок ракет для Patriot

© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily ParkПусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© U.S. Army photo by 2nd Lt. Emily Park
Пусковая установка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Lockheed Martin Брайан Данн заявил, что компания не может гарантировать союзникам США сроки новых поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
  • Данн отметил, что Lockheed Martin не контролирует распределение ракет и не может определить приоритетность поставок.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американская оборонная компания Lockheed Martin не может гарантировать союзникам США, включая страны ЕС, Ближнего Востока и Японию, сроки новых поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, заявил ее вице-президент Брайан Данн.
"Мы не контролируем распределение этих ракет. Мы не можем никому сказать, какое место вы займете в этом приоритетном списке. Сейчас со стороны министерства обороны идет много риторики... о том, кто первым получит ракеты. Мы ничего из этого не контролируем", - приводит слова Данна издание Financial Times.
Отмечается, что Данн заявил журналистам, что компания прилагает все усилия для наращивания производства ракет-перехватчиков PAC-3 в условиях дефицита поставок из-за конфликта вокруг Ирана, однако также "направил отрезвляющее послание" союзникам Америки, включая Германию, Японию, Польшу, ОАЭ и Саудовскую Аравию, которые эксплуатируют систему противовоздушной обороны Patriot.
В апреле Пентагон сообщал, что Lockheed Martin получила контракт на 4,76 миллиарда долларов на производство ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для Patriot.
В США действует программа иностранного военного сотрудничества Foreign Military Sales, которая позволяет приобретать союзникам оборудование напрямую у правительства США. В ее рамках американские власти выступают в роли обязательного посредника между иностранными правительствами и американскими оборонными компаниями.
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