В Lockheed Martin не смогли гарантировать сроки поставок ракет для Patriot

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Американская оборонная компания Lockheed Martin не может гарантировать союзникам США, включая страны ЕС, Ближнего Востока и Японию, сроки новых поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, заявил ее вице-президент Брайан Данн.