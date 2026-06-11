Учителя продолжат протесты в Мехико, мешающие использовать фан-зону ЧМ

"Преподаватели, входящие в Национальный координационный комитет работников образования (CNTE), отказались прекратить протесты в центре Мехико", - говорится в сообщении.

В ближайшее время они планируют провести манифестацию.

В последние недели центр Мехико остается местом проведения протестных акций. Учителя требуют повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования. Протестующие разбили палаточный лагерь на прилегающих к Сокало улицах, что создает сложности для подготовки массовых мероприятий в историческом центре города.