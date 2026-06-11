Учителя продолжат протесты в Мехико, мешающие использовать фан-зону ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Работники образования в Мехико отказались прекратить протесты.
- Президент Клаудия Шейнбаум сообщила о рассмотрении властями возможности отказа от использования центральной площади Сокало в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу.
- В Мехико есть 18 площадок, подготовленных правительством города, где матч можно будет посмотреть бесплатно.
МЕХИКО, 11 июн - РИА Новости. Работники образования отказались прекратить протесты в Мехико, мешающие использованию центральной площади Сокало в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу, сообщила газета Milenio.
"Преподаватели, входящие в Национальный координационный комитет работников образования (CNTE), отказались прекратить протесты в центре Мехико", - говорится в сообщении.
В ближайшее время они планируют провести манифестацию.
Накануне президент страны Клаудия Шейнбаум сообщила, что власти рассматривают возможность отказа от использования центральной площади Сокало в Мехико в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу на фоне продолжающихся протестов. В Мехико есть 18 площадок, подготовленных правительством города, где матч можно будет посмотреть бесплатно.
В последние недели центр Мехико остается местом проведения протестных акций. Учителя требуют повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования. Протестующие разбили палаточный лагерь на прилегающих к Сокало улицах, что создает сложности для подготовки массовых мероприятий в историческом центре города.