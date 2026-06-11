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Учителя продолжат протесты в Мехико, мешающие использовать фан-зону ЧМ - РИА Новости Спорт, 11.06.2026
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Футбол
 
17:09 11.06.2026 (обновлено: 17:30 11.06.2026)
Учителя продолжат протесты в Мехико, мешающие использовать фан-зону ЧМ

Учителя продолжат протесты в Мехико, мешающие использовать главную фан-зону ЧМ

CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityВид Мехико
Вид Мехико - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работники образования в Мехико отказались прекратить протесты.
  • Президент Клаудия Шейнбаум сообщила о рассмотрении властями возможности отказа от использования центральной площади Сокало в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу.
  • В Мехико есть 18 площадок, подготовленных правительством города, где матч можно будет посмотреть бесплатно.
МЕХИКО, 11 июн - РИА Новости. Работники образования отказались прекратить протесты в Мехико, мешающие использованию центральной площади Сокало в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу, сообщила газета Milenio.
В четверг в Мехико стартует чемпионат мира по футболу. Матч национальной сборной против команды ЮАР пройдет в 22.00 мск.
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"Преподаватели, входящие в Национальный координационный комитет работников образования (CNTE), отказались прекратить протесты в центре Мехико", - говорится в сообщении.
В ближайшее время они планируют провести манифестацию.
Накануне президент страны Клаудия Шейнбаум сообщила, что власти рассматривают возможность отказа от использования центральной площади Сокало в Мехико в качестве главной фан-зоны чемпионата мира по футболу на фоне продолжающихся протестов. В Мехико есть 18 площадок, подготовленных правительством города, где матч можно будет посмотреть бесплатно.
В последние недели центр Мехико остается местом проведения протестных акций. Учителя требуют повышения заработной платы, изменений в пенсионной системе и отмены ряда реформ в сфере образования. Протестующие разбили палаточный лагерь на прилегающих к Сокало улицах, что создает сложности для подготовки массовых мероприятий в историческом центре города.
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