"Мечта сбылась": подписчики РИА Новости рассказали в ОК, кем хотели стать

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"Когда-то давно, лет 40 назад, когда мне было 11 лет, ну или чуть меньше, зимним вечером мы с одноклассниками играли на снежных огромных горках и, утомленные, упали в снег. Глядя в звездное морозное небо, начали мечтать и говорить, кто кем хочет стать, когда вырастет. Я всегда любила рисовать и делала это постоянно, поэтому сказала, что хочу быть художником. У многих мечты сбылись — все то, о чем они тогда говорили звездам и Вселенной. Моя мечта тоже сбылась, но каким-то удивительным способом. Я нигде не училась рисовать, у меня нет специального образования, но я в школе всегда оформляла стенгазеты и альбомы, потом — дочке, а потом 1 апреля, в День смеха, меня приняли на большую шахту работать художником-оформителем. Я проработала там 12 лет. Это были самые лучшие годы моей жизни", — говорится в одном из комментариев.