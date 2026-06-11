"Мечта сбылась": подписчики РИА Новости рассказали в ОК, кем хотели стать

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В рамках спецпроекта "Когда я вырасту…" пользователи Одноклассников поделились историями о том, кем мечтали стать в детстве и как в итоге сложилась их профессиональная жизнь. В комментариях — врачи, учителя, кузнецы, летчики, музыканты, музейщики и те, чья детская мечта сбылась не буквально, но по смыслу. А некоторые пользователи дали ценные советы другим подписчикам, особенно родителям. И, пожалуй, главный из них — почаще прислушиваться к детским мечтам.
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"Сначала я хотела стать врачом. Потом в три года начала говорить: “Нет, не буду врачом. Надо работать в стационаре, придут и скажут: ‘Татьяна Николаевна, срочно идите, тяжелого больного привезли’”. Решила поступать в металлургический — нравилось название. Потом спрашивала у мамы, платят ли деньги тете, которая поет. Посмотрела выступление Аллы Пугачевой. А лет с шести играла в школу, я там была учителем. С четвертого класса начала говорить, что поступлю на ин. яз. Собственно, туда и поступила. Ни разу не пожалела. Занимаюсь языками: как тьютор, педагог дополнительного образования, преподаватель частной школы. Плюс сделала карьеру в журналистике. При этом пою в хоре и лечу всех домашних от обыденных простуд и травм самостоятельно", — рассказала одна из подписчиц.
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"Хотела в детстве стать археологом, как Индиана Джонс. По сути, мечта сбылась: я стала музейщиком. Раскопки были в моей жизни", — поделилась другая.
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"Отец молотобойцем был в кузне, меня маленького брал, посадит в сторонке... Я сижу, смотрю, как железо раскаленное искры бросает, как кузнечный облой от наковальни на пол сыплет. Все пытался найти на полу яркую звездочку и домой унести. Вот, наверное, оттуда... И стал кузнецом", — написал еще один пользователь.
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"В младших классах мечтала стать балериной. Повзрослев, поняла, что с моими физическими данными балерина из меня не получится. В восьмом классе решила, что буду музыкантом, — и стала. 50 лет преподаю в музыкальной школе", — прокомментировала другая подписчица.
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"Мечтала стать учителем литературы. Стала воспитателем детского сада. Очень любила свою работу. Это самая живая, интересная, с каждой неповторимой сменой работа. Не пожалела, что не стала учителем", — рассказала пользователь.
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"В детстве, играя с куклами, мечтала стать детским врачом. Хотела лечить деток, особенно маленьких: они же не умеют еще разговаривать. Закончила 10 классов и пошла учиться в медучилище на акушерское отделение. А как здорово помогать родиться ребеночку — первой взять его в руки! Сколько детей приняла своими руками, не скажу, потому что счет потеряла", — поделилась трогательной историей еще одна подписчица.
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"Когда-то давно, лет 40 назад, когда мне было 11 лет, ну или чуть меньше, зимним вечером мы с одноклассниками играли на снежных огромных горках и, утомленные, упали в снег. Глядя в звездное морозное небо, начали мечтать и говорить, кто кем хочет стать, когда вырастет. Я всегда любила рисовать и делала это постоянно, поэтому сказала, что хочу быть художником. У многих мечты сбылись — все то, о чем они тогда говорили звездам и Вселенной. Моя мечта тоже сбылась, но каким-то удивительным способом. Я нигде не училась рисовать, у меня нет специального образования, но я в школе всегда оформляла стенгазеты и альбомы, потом — дочке, а потом 1 апреля, в День смеха, меня приняли на большую шахту работать художником-оформителем. Я проработала там 12 лет. Это были самые лучшие годы моей жизни", — говорится в одном из комментариев.
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"Когда я впервые увидела троллейбус в пять лет, я мечтала стать водителем троллейбуса. В пятом классе я начала изучать немецкий язык. Я стала мечтать о профессии учителя немецкого языка. Потом хотела стать главным инженером завода. И даже закончила Уральский политех. Но... Наступили 90-е. И понеслась разнообразная жизнь. Я работала учителем химии, врачом в лаборатории СЭС, бухгалтером... А потом я стала ИП. Это и водитель, и бухгалтер, и директор, и юрист, и главный инженер, и уборщица — все в одном лице. Желаю теперешним детям, чтобы мечты их сбывались. Это и есть счастье", — отметила одна из подписчиц.
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"А я всегда мечтал стать летчиком — и стал им, и не жалею ни о чем. Да, трудная профессия, но человек ко всему привыкает. Вначале ВВС, а потом гражданская авиация", — написал другой комментатор.
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"Сколько себя помню — мечтала стать учителем. Рисовала и вырезала из бумаги молодых людей, разрисовывала им наряды, усаживала в ряды — это и были мои первые аудитории. Сейчас я профессор, доктор психологических наук, кандидат педагогических наук, работаю в педагогическом университете, заслуженный работник высшей школы РФ. Награждена медалью ордена “За заслуги перед Отечеством”, медалью К. Д. Ушинского, медалью Л. С. Выготского. Видно, правильно самоопределилась в профессии с самого раннего детства", — рассказала одна из комментаторов.
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"Мне нравилось всем помогать. Приносила домой больных кошек, хромых собак, птенцов, выпавших из гнезда. Мне попадало от родителей. Но они хоть и ругались, моих пострадавших не обижали. В результате я стала врачом и посвятила свою жизнь спасению жизни людей. Относитесь внимательно к детям. Возможно, они сделают правильный выбор профессии. Я очень благодарна родителям, что не убили во мне желание всех спасать и всем помогать", — поделилась подписчица.
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"Я мечтала быть продавцом, потому что хотелось конфет: “Мишки”, шоколад. Это понятно: я была ребенком, мама не покупала их, а покупала карамельки, и я по сей день ненавижу эти карамельки. Думала: буду продавцом и смогу их есть сколько угодно. А стала воспитателем. И теперь сладкого и не хочется. Так что покупайте детям, если есть возможность, то, о чем они вас просят", — рассказала пользователь.
Спецпроект "Когда я вырасту…" РИА Новости запустил совместно с Одноклассниками ко Дню защиты детей. Он посвящен детским мечтам, выбору профессии и тому, как меняются представления о работе, призвании и успехе. В рамках проекта пользователи вспоминали, кем хотели стать в детстве, рассказывали о своем профессиональном пути и делились историями о том, как мечты повлияли на их взрослую жизнь.