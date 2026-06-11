Силы ПВО сбили 798 БПЛА и три ракеты "Нептун" ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников ВСУ.
- Также были сбиты три управляемые ракеты большой дальности «Нептун», 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Силы ПВО России за сутки уничтожили 798 беспилотников и три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны России добавили, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18