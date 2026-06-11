ПВО сработала в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Системы противовоздушной обороны сработали в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана.

Ранее сообщалось о работе систем ПВО в провинции Фарс и на западе Тегерана, а также о звуках взрывов в городах Минаб, Мохр и Сирик.

ТЕГЕРАН, 11 июн - РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сработали в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана, передает иранское агентство Системы противовоздушной обороны сработали в портовом городе Ассалуйе на юге Ирана, передает иранское агентство Mehr

Ранее иранские СМИ сообщали, что системы ПВО сработали в провинции Фарс, а также на западе Тегерана. Звуки взрывов были слышны в городах Минаб и Мохр, четыре взрыва прогремели в Сирике (на юге Ирана).

"ПВО сработало в городе Ассалуйе", - говорится в сообщении агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены осуществить масштабную атаку против Ирана.