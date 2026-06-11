ПВО работает на западе Тегерана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Системы противовоздушной обороны задействованы на западе Тегерана.
- Иранское агентство Mehr сообщает о работе ПВО в западной части Тегерана.
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Системы противовоздушной обороны задействованы на западе иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Mehr.
"В западной части Тегерана слышна работа ПВО", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены масштабно атаковать Иран.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности перед возможными атаками США, в случае атаки американских ВС, Тегеран ударит по объектам США на Ближнем Востоке.