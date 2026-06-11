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ПВО работает на западе Тегерана - РИА Новости, 11.06.2026
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00:22 11.06.2026 (обновлено: 00:25 11.06.2026)
ПВО работает на западе Тегерана

Системы ПВО работают на западе Тегерана

© РИА НовостиТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости
Тегеран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Системы противовоздушной обороны задействованы на западе Тегерана.
  • Иранское агентство Mehr сообщает о работе ПВО в западной части Тегерана.
ТЕГЕРАН, 11 июн – РИА Новости. Системы противовоздушной обороны задействованы на западе иранской столицы Тегерана, передает иранское агентство Mehr.
"В западной части Тегерана слышна работа ПВО", - говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в затягивании переговоров и заявил, что Штаты намерены масштабно атаковать Иран.
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на военный источник сообщило, что вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности перед возможными атаками США, в случае атаки американских ВС, Тегеран ударит по объектам США на Ближнем Востоке.
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