Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина о важности проведения выборов несмотря на конфликт с Украиной.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о словах главы государства Владимира Путина о важности проведения выборов несмотря на конфликт с Украиной.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.
Путин в апреле провел совещание по обеспечению безопасности на выборах. Глава государства отметил, что Украина не проводит выборов под предлогом военного положения и пытается помешать России. Президент РФ подчеркнул, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить безопасность всех участников голосования и защитить свободный выбор россиян.