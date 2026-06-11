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Песков напомнил слова Путина о важности проведения выборов, несмотря на СВО - РИА Новости, 11.06.2026
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12:47 11.06.2026 (обновлено: 13:01 11.06.2026)
Песков напомнил слова Путина о важности проведения выборов, несмотря на СВО

Песков напомнил слова Путина о важности выборов, несмотря на конфликт с Украиной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о словах Владимира Путина о важности проведения выборов несмотря на конфликт с Украиной.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о словах главы государства Владимира Путина о важности проведения выборов несмотря на конфликт с Украиной.
"Что касается выборов, я хочу вам напомнить слова президента (РФ Владимира - ред.) Путина о важности проведения выборов в любом случае", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как повлияет проведение СВО на политическую кампанию.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдут в ЕДГ-2026, ожидаемая дата голосования - 20 сентября 2026 года.
Путин в апреле провел совещание по обеспечению безопасности на выборах. Глава государства отметил, что Украина не проводит выборов под предлогом военного положения и пытается помешать России. Президент РФ подчеркнул, что государство должно сделать все, чтобы обеспечить безопасность всех участников голосования и защитить свободный выбор россиян.
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