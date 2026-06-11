В Подмосковье взяли под контроль расследование убийства мужчины подростком

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетним иностранцем жителя Подмосковья и покушения на его 13-летнего сына, сообщает надзорное ведомство области.