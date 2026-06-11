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В Подмосковье взяли под контроль расследование убийства мужчины подростком - РИА Новости, 11.06.2026
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14:20 11.06.2026
В Подмосковье взяли под контроль расследование убийства мужчины подростком

В Подмосковье прокуратура взяла под контроль расследование убийства мужчины

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства местного жителя и покушения на убийство его 13-летнего сына.
  • Полицейские задержали несовершеннолетнего иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в поселке Терновка.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетним иностранцем жителя Подмосковья и покушения на его 13-летнего сына, сообщает надзорное ведомство области.
"Наро-Фоминская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства местного жителя и покушения на убийство его 13-летнего сына", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
В четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и подмосковное управление СК РФ рассказали, что полицейские задержали несовершеннолетнего иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в поселке Терновка, в результате которого погиб мужчина, а его сын госпитализирован. Второй ребенок мужчины смог спрятаться.
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