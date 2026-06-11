В Подмосковье взяли под контроль расследование убийства мужчины подростком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства местного жителя и покушения на убийство его 13-летнего сына.
- Полицейские задержали несовершеннолетнего иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в поселке Терновка.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства несовершеннолетним иностранцем жителя Подмосковья и покушения на его 13-летнего сына, сообщает надзорное ведомство области.
"Наро-Фоминская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту убийства местного жителя и покушения на убийство его 13-летнего сына", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
В четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк и подмосковное управление СК РФ рассказали, что полицейские задержали несовершеннолетнего иностранца, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в поселке Терновка, в результате которого погиб мужчина, а его сын госпитализирован. Второй ребенок мужчины смог спрятаться.