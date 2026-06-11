Сценариста "Счастливы вместе" сочли виновным в убийстве участника "Дома-2"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Присяжные признали Станислава Берестового, сценариста проекта «Счастливы вместе», виновным в убийстве участника телепроекта «Дом-2» Дмитрия Лукина.
- Обсуждение вердикта присяжных и прения сторон назначены на 18 июня, после чего суд вынесет приговор.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Присяжные сочли виновным сценариста проекта "Счастливы вместе" Станислава Берестового в убийстве участника телепроекта "Дом-2" Дмитрия Лукина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"В Измайловском районном суде города Москвы 9 июня 2026 года коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Берестового Станислава Эдуардовича", - рассказали в пресс-службе.
Находящемуся в СИЗО Берестовому предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Обсуждение вердикта присяжных заседателей назначено на 18 июня, подчеркнули в пресс-службе. Согласно УПК, на этом этапе пройдут прения сторон, в ходе которых прокурор на основе вердикта запросит наказание обвиняемому. Суд заслушает и позицию защиты, после чего вынесет приговор.
Как ранее заявляли в столичной прокуратуре, в ночь на 14 апреля 2025 года обвиняемый в квартире жилого дома на Щелковском шоссе распивал спиртные напитки вместе со своим 33-летним знакомым. В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина нанес потерпевшему кухонным ножом множество колото-резаных ранений шеи, груди, живота, спины и верхних конечностей. От полученных ран мужчина скончался на месте.