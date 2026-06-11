Сценариста "Счастливы вместе" сочли виновным в убийстве участника "Дома-2"

Обсуждение вердикта присяжных заседателей назначено на 18 июня, подчеркнули в пресс-службе. Согласно УПК, на этом этапе пройдут прения сторон, в ходе которых прокурор на основе вердикта запросит наказание обвиняемому. Суд заслушает и позицию защиты, после чего вынесет приговор.

Как ранее заявляли в столичной прокуратуре, в ночь на 14 апреля 2025 года обвиняемый в квартире жилого дома на Щелковском шоссе распивал спиртные напитки вместе со своим 33-летним знакомым. В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина нанес потерпевшему кухонным ножом множество колото-резаных ранений шеи, груди, живота, спины и верхних конечностей. От полученных ран мужчина скончался на месте.