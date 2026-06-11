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В Пермском крае проверят приостановку движения электрички из-за оползня - РИА Новости, 11.06.2026
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20:13 11.06.2026
В Пермском крае проверят приостановку движения электрички из-за оползня

Прокуратура проверит приостановку движения пермской электрички из-за оползня

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖ/д пути
Ж/д пути - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Движение электрички сообщением Пермь — Чусовская в Пермском крае было приостановлено из-за оползня на железнодорожные пути при непогоде.
  • Уральская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.
ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после приостановки движения электрички сообщением Пермь – Чусовская в Пермском крае из-за оползня на железнодорожные пути при непогоде, сообщили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре.
В четверг в пресс-службе Свердловской железной дороги сообщили, что движение электрички на участке Шибаново – Чусовская в Пермском крае было прервано из-за намывания камней на железнодорожном пути, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Никто не пострадал, схода вагона не было.
"Проводится проверка, выясняются все обстоятельства", - сказали в ведомстве.
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