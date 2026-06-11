В Пермском крае проверят приостановку движения электрички из-за оползня

ПЕРМЬ, 11 июн - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после приостановки движения электрички сообщением Пермь – Чусовская в Пермском крае из-за оползня на железнодорожные пути при непогоде, сообщили РИА Новости в Уральской транспортной прокуратуре.