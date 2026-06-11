"Пытка без конца". В Прибалтике решили судьбу десятков тысяч русских

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Государственный суд Эстонии признал обоснованным скандальный закон о церквях, тем самым подписав приговор русскоязычным прихожанам местных православных храмов. Теперь руки у чиновников развязаны. О том, что они предпримут, — в материале РИА Новости.

"Спорное предложение"

К этому пленуму Государственный суд Эстонии готовился более полугода. Однако само заседание не обошлось без шероховатостей. Оно и понятно, ведь предмет разбирательства довольно тонкий — дела духовные.

Речь идет о новой редакции закона "О церквах и приходах". На рассмотрение он поступил еще в октябре, причем от самого президента Алара Кариса. Предстояло понять, противоречит ли документ конституции или нет.

© AP Photo / Henry Nicholls Президент Эстонии Алар Карис © AP Photo / Henry Nicholls Президент Эстонии Алар Карис

Поправки гласили: если религиозная организация управляется иностранным лицом и представляет угрозу национальной безопасности, ее следует запретить или хотя бы изменить вероучение. Карис весь 2025 год отказывался подписать новеллу, считая ее антиконституционной. По местным законам, глава государства не может отклонять решения парламента бесконечно, поэтому после третьего раза точку ставит высший судебный орган.

И тот большинством голосов постановил: принятые поправки "возможно истолковать" таким образом, чтобы не нарушать фундаментальных прав на свободу вероисповедания. При этом шестеро членов суда, включая председателя, высказали особое мнение.

"Закон содержал одно очень спорное предложение — что религиозное объединение (церковь, приход) не может быть связано на основании устава <…> с находящимся в иностранном государстве духовным центром, <…> который представляет угрозу безопасности Эстонии", — пояснил глава Государственного суда Виллу Кыве.

Иными словами, депутаты рийгикогу (эстонского парламента), когда вносили в документ коррективы, фактически закладывали основу для религиозного конфликта.

"Не исключено, что, когда этот закон начнут применять к кому-то, <…> даже с учетом толкования Госсуда место для прений останется. Так что в этом смысле спор не окончен", — заключил Кыве.

"Связи с Кремлем"

К кому начнут применять, вполне предсказуемо. Собственно, вся история с поправками затевалась из-за "пророссийской" Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) и ее канонической связи с Московским патриархатом.

В 2022-м эстонское МВД потребовало от ЭПХЦ осудить российскую спецоперацию на Украине. Указание выполнили, но, по мнению властей, недостаточно убедительно. В январе 2024-го предстоятелю, митрополиту Таллинскому Евгению (Решетникову) не продлили вид на жительство и выслали из страны.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс предложил законодательно признать Русскую православную церковь "экстремистской и террористической организацией". Разумеется, ярлык повесили бы и на все "филиалы" РПЦ. Сообразив, что это уж слишком радикально, глава МВД выступил с инициативой тех самых поправок.

Нынешним решением суда — пусть и весьма сдержанным по его меркам — чиновник остался доволен.

"Необходимо прекратить подчиненные связи с Кремлем — и это должна сделать сама церковь. Если же она этого не сделает, то крайний шаг, который может предпринять государство, — обращение в суд с предложением о принудительном роспуске организации", — прямо угрожает он.

Себе в убыток

Эстонская церковь старалась идти по пути диалога. И зачастую действовала в ущерб себе.

Отредактировали текст устава, убрали оттуда все, что хоть как-то напоминало "связи с Москвой". Однако в МВД заметили, что осталась ссылка на томос 1993-го — грамоту патриарха Алексия II, по которой ЭПХЦ получила статус самоуправляемой в составе Московского патриархата.

Сменили название. Не без трудностей: в первой версии было слово "апостольская"; но таковая, как выяснилось, в стране уже есть — Эстонская апостольская православная церковь (ЭАПЦ) Константинопольского патриархата. То, что она была создана вопреки канонам, власти нисколько не смущает. Главное — давить на "промосковскую" структуру.

И в этот раз духовенство вновь призвало сесть за стол переговоров — ведь не решен целый ряд принципиальных вопросов.

"Государственный суд рассматривал закон "О церквах и приходах" в рамках абстрактного конституционного надзора и не оценивал его применение к конкретным религиозным объединениям. По нашему мнению, это оставляет открытыми вопросы о возможном влиянии правовой нормы на свободу вероисповедания и свободу объединений", — говорится в опубликованном ЭПХЦ пресс-релизе.

Кроме того, церковное руководство заверило, что деятельность религиозной организации не представляет никакой угрозы безопасности или общественному порядку Эстонии.

Окрик из-за океана

Адвокат ЭПХЦ Ксения Кравченко подчеркивает: ликвидировать религиозную организацию одномоментно, по щелчку, не получится.

"Если в какой-то момент обнаружится связь Эстонской церкви с иностранным деятелем, который ведет себя недопустимо с точки зрения эстонского законодательства, то придется доказывать в суде необходимость принудительной ликвидации. Каким образом деятельность этого иностранного патриарха, аятоллы или какого-то другого религиозного деятеля влияет именно на безопасность нашего государства", — поясняет она.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс © AP Photo / Czarek Sokolowski Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс

В любом случае, считает викарий Таллинской епархии ЭПХЦ епископ Даниил (Леписк), стоит дождаться "первых ласточек". "Если поступят обращения от общин и приходов, то тогда уже мы станем принимать решения о дальнейших шагах. Но не исключаем, что наше обращение будет уже в Европейский суд по правам человека", — добавляет он.

По мнению религиоведа Романа Лункина, решение суда вполне вписывается в общеевропейскую политику вытеснения институтов, исторически связанных с Россией. В частности, с РПЦ.

"Однако, как и все предыдущие меры, это не фатально для самой Эстонской церкви. Власти попросту продлевают мучения людей — духовенства и верующих. И, по сути, превращают антицерковную кампанию в пытку без конца", — говорит он.

© Фото : Посольство России в Эстонии Здание посольства РФ в Эстонии © Фото : Посольство России в Эстонии Здание посольства РФ в Эстонии

Казалось бы, закон одобрен — можно ликвидировать церковь. На деле же для этого много препятствий. Во-первых, отмечает Лункин, в отличие от Латвии и Литвы, православие русской традиции тесно вплетено в историю Эстонии с XIX века. Это одна из ведущих конфессий в республике, ЭПХЦ — крупнейшая по числу последователей религиозная организация.