Победителей премии "Рекорды рынка недвижимости 2026" наградили в Москве

МОСКВА, 11 июн - пресс-служба Московского бизнес-клуба. Премия "Рекорды рынка недвижимости 2026" наградила выдающиеся проекты и компании, присвоив им статус "№1 на рынке недвижимости".

Лучшие девелоперские проекты получили заветные "Оскары" за рекорды в девелопменте. Организатор премии – "Московский бизнес-клуб". Ведущая - Ксения Собчак.

Победителей награждали звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а также известные телеведущие: Дмитрий Дибров, Екатерина Стриженова, Ирина Безрукова, Маша Малиновская и Лада Дэнс. Их присутствие придавало мероприятию особый блеск и создавало атмосферу настоящего праздника, подчеркивая значимость награды и ее влияние на развитие индустрии девелопмента. Каждый из гостей стал частью этого яркого события.

Победители встретились в РИА Новости, чтобы обсудить тренды рынка, новые проекты компаний и поставленные рекорды.

Среди победителей: главный приз — клубный дом "Империум" (VESTA DEVELOPMENT), в номинации "Новостройка Москвы бизнес-класса №1" победил ЖК "Ультиа Сити" (ГК "Кортрос"), "Новостройка Москвы премиум-класса №1" — ЖК "Айс Тауэрс" ("Град девелопмент"), "Жилой квартал Москвы №1" — ЖК "Сезар Сити" (SEZAR GROUP).

В номинации "Жилой комплекс премиум-класса №1" — "Дом Дау" (ГК "Сумма Элементов"), "Жилой комплекс бизнес-класса №1" — ЖК "CRYSTAL трилогия" (концерн "Крост"), "Жилой комплекс комфорт-класса №1" — ЖК "Новые смыслы" (UNIKEY), "Премьера года премиум-класса №1" — ЖК "Сезар Будущее" (SEZAR GROUP).

В номинации "Премьера года бизнес-класса №1" отмечен ЖК "Мневники от Гранель" (ГК "Гранель"), "Выбор покупателя" — ЖК "Дом 56" (ГК "Галс-Девелопмент"), "Объект 5 звезд" — экокомплекс "Белые Ночи" (PARADE Development), "Семейный объект №1" — ЖК "Адмирал" (ГК "Галс-девелопмент"), "Концепция проекта №1" — гостиничный комплекс "Greenmont" ("Зеленая гора", федеральный девелопер "Неометрия").

В номинации "Инфраструктура объекта №1" отмечен ЖК "Монблан" (ГК "Галс-Девелопмент"), "Архитектура объекта №1" — ЖК "Сезар Силика" (SEZAR GROUP), "Лучший ЖК для инвестиций" — "Береговой-2", "Жилой квартал на Москве-реке" - "Главстрой", "Лучший клубный дом РФ" — клубный дом "Приоритет" (ГК "Еврострой").

В номинации "Элитный клубный дом №1" — клубный дом "Энигмия" ("Апсайд девелопмент"), "Региональный объект №1" — жилой квартал "Ботаника" (Author Development), "Инфраструктура регионального объекта №1" — ЖК "Регата" ("РостовДомСтрой"), "Санаторий будущего" — лечебно-оздоровительный комплекс "Вера" (ДК "Слово групп"), "Инвестиционная курортная недвижимость №1 в России" — "Палаццо Де Агой" ("ЯРус девелопмент"), "Лучший проект для жизни" — "Афиальт" (AFI Development), "Лучший камерный ЖК премиального качества" — клубный дом ARTEL (STENOY).

В номинации "Архитектурное открытие года" отмечен дом "Малевич" (концерн "Крост"), "Бизнес-центр №1" — "Кобзон Сити" (К-CITY) (October Group), "Лучший новый отель на Мальдивах" — NOKU MALDIVES 5*, "Компания по демонтажу и реновации №1" — ГК "КрашМаш", "Лучший девелопер полного цикла в Крыму" — ГК "Интеллект", "Девелопер лайт индастриал №1" — Industrial City, "Новое имя в девелопменте" — ГК "Балчуг Девелопмент", "Девелопер в ДНР №1" — ГК "Садовое кольцо", "Команда года" — группа "Самолет", "Лидер года" — генеральный директор группы "Самолет" Анна Акиньшина, "Девелопер №1" — группа "Эталон", "Риелтор №1" — "CORE.XP Жилая недвижимость", "Компания №1" — ГК "Кортрос".

Партнер премии - Reynaers Aluminium.